MAKYAJSIZ SAADET! Makyajsız ve filtresiz fotoğrafını paylaşan Aksoy, kızıyla doğumdan sonra çekilen poza bu satırları yazdı: "Gec¸en sene bugu¨n... Seni ic¸imde hissettigˆim andan itibaren en yoğun duygum güven oldu. Yani sevgiden bile agˆır basabilir sana ve senin yoluna duydugˆum gu¨ven. Ben sadece bu yolu yu¨ru¨rken sana es¸lik ediyorum kızım, sec¸imleri sen yapıyorsun. Ben sadece onları uyguluyorum; du¨s¸ersen kalkmana yardım ediyorum, tırmanırken yeterince yukarı gidemedigˆinde popondan s¸o¨yle minik bir destek veriyorum, agˆlarsan alıp go¨gˆsu¨mde sarmalıyorum seni, kendi bas¸ına uykuya dalmayı o¨gˆrendigˆinde ya da ilk kez ayakta durabildigˆinde gururla ve yine o sonsuz gu¨venle bakıyorum oldugˆun ve olacagˆın kis¸iye... I·yi ki dogˆdun canım kızım, iyi ki beni sec¸tin... Bu bir yılda senin bu¨yu¨du¨gˆu¨n kadar ben de bu¨yu¨du¨m. Birlikte nice gu¨zel gu¨nlere, kendi kanatlarınla o¨zgu¨rce uc¸tugˆunu gururla seyredecegˆim nice anlara..."