Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı
Oyuncu Aslı Tandoğan arkadaşlarıyla birlikte yoga kampına gitti. Şehir hayatından uzakta stres atan güzel oyuncu makyajsız fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
Uzun zamandır ekranlardan uzak olan Aslı Tandoğan kendini yogaya verdi. Arkadaşlarıyla birlikte Fethiye'ye giden ve kamp yapan güzel oyuncu hem temiz havanın tadını çıkardı hem de ruhunu dinlendirdi.
Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Göksel, önceki gün bir erkek arkadaşıyla birlikte yemek yerken objektiflere yansıdı. Nişantaşı'ndaki bir restoranda görüntülenen ikili, fotoğraflandıklarını fark edince rahatsız oldu. Makyajsız olduğu görülen Göksel, yerinden kalkarak, restoranın arka kısmına geçti.
"FİLTRE YOK" Geçtiğimiz aylarda koronavirüsü yenen 30 yaşındaki oyuncu, "Filtre yok" notunu düştüğü gönderisi ile takipçilerinden 300 binden fazla beğeni ve çok sayıda yorum aldı.
2014 yılında evlenen iş insanı Pamir Kıraner-Saadet Işıl Aksoy çifti, geçtiğimiz yıl ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşamıştı. Uzun bir süredir ABD'de yaşayan çiftin kızları Marisa Gürcan Kıraner, 1 yaşına bastı. Aksoy, kızının doğum günü için duygusal bir yazı kaleme aldı. Aksoy, makyajsız haliyle de beğeni topladı.
MAKYAJSIZ SAADET! Makyajsız ve filtresiz fotoğrafını paylaşan Aksoy, kızıyla doğumdan sonra çekilen poza bu satırları yazdı: "Gec¸en sene bugu¨n... Seni ic¸imde hissettigˆim andan itibaren en yoğun duygum güven oldu. Yani sevgiden bile agˆır basabilir sana ve senin yoluna duydugˆum gu¨ven. Ben sadece bu yolu yu¨ru¨rken sana es¸lik ediyorum kızım, sec¸imleri sen yapıyorsun. Ben sadece onları uyguluyorum; du¨s¸ersen kalkmana yardım ediyorum, tırmanırken yeterince yukarı gidemedigˆinde popondan s¸o¨yle minik bir destek veriyorum, agˆlarsan alıp go¨gˆsu¨mde sarmalıyorum seni, kendi bas¸ına uykuya dalmayı o¨gˆrendigˆinde ya da ilk kez ayakta durabildigˆinde gururla ve yine o sonsuz gu¨venle bakıyorum oldugˆun ve olacagˆın kis¸iye... I·yi ki dogˆdun canım kızım, iyi ki beni sec¸tin... Bu bir yılda senin bu¨yu¨du¨gˆu¨n kadar ben de bu¨yu¨du¨m. Birlikte nice gu¨zel gu¨nlere, kendi kanatlarınla o¨zgu¨rce uc¸tugˆunu gururla seyredecegˆim nice anlara..."
Ezgi Mola sosyal medyada da oldukça aktif. Instagram'da 5.6 milyon kişinin takip ettiği Ezgi Mola paylaşımlarıyla da büyük beğeni topluyor. Yaklaşık iki senedir aşk yaşadığı işletmeci Mustafa Aksakallı ile evlilik yolunda ilerleyen oyuncu Ezgi Mola, pandemi sürecinde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı oldu.
Eda Ece, tatilden mutsuz döndüğü yönünden çıkan haberlere de yanıt verdi: "Mutsuzluğum şahsi meselelerle alakalı değildir. Ülkede bu kadar olay olurken üzülmemem mümkün değildir. Kadın, çocuk ve ağaçların hepsini yanıma alıp başka bir gezegene kaçabilirim. Malesef şimdilik evde oturuyorum, evimde olmayı çok severim. "
Corona virüs nedeniyle evden dışarı çıkmayan Merve Özbey, sıfır makyaj fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.Özbey, fotoğrafının altına "Özledik gezmeyi dolaşmayı sarılmayı kucaklaşmayı sevdiklerimizle iki sohbetin belini kırmayı..." notunu düştü.
Sertab Erener, “Ben ünlü falan değilim. Fotoğrafları silin. Önce gelip benden fotoğraf isteyin. İzin almadan niye çekiyorsunuz? Burada yoldan geçeni böyle çekin bakalım size ne yapacaklar? Beni çekmeyin kardeşim. Ben ünlü değilim. Önce bunu öğrenin. Hemen silin beni de hemen” diyerek muhabirlere bağırdı.
Geçen günlerde ise Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan, bir davete kızları Su ile katılmıştı. Altuğ, son olarak 'Sınıf' filminde oynayan eşi Yağmur Atacan hakkında "Tamam Yağmur artık patron. Ama oyunculuğu bırakmadı ki! Her gün ortaya çıkıp 'Ben de varım demediği, sosyal medyayı kullanmadığı için akıllara gelmiyor. Ee ille de bir dizide oynamak için göz önünde mi olması gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.
Daha önce makyajsız ve dağınık saçlarıyla bir parkta otururken objektife yansıyan şarkıcı Göksel, internet sitelerinde “Görenler tanıyamadı” başlığıyla çıkan haberlerden sonra arkadaşlarına dert yandığı, bu duruma çok canının sıkıldığını ve artık sokağa makyajsız çıkmayacağını söylediği iddia edilmişti.
“Uzun zamandır “yiyorsa makyajsız halini paylaş” gibi yorumlar alıyordum. Günlük hayatımda çok makyajlı gezen biri değilim ama instagramı genelde sahne ve kulis fotoğraflarımı paylaşmak amacıyla kullandığım için beni hep makyajla ve kocaman kirpiklerle görüyordunuz. Bence bir kadının en önemli makyajı yüzündeki gülümseyiş ve gözlerindeki pırıltıdır. Beyler size söylüyorum, bir kadının kaşını, kirpiğini, boyunu, kilosunu dert edip onları incitmeyin… Bırakın kadınlar gülümsesin, gözleri ışık saçsın… Kızlar size zaten bir şey söylememe gerek yok, durumu biliyorsunuz.”
Makyajsız Sibel Can Albüm çalışmalarına hız kesmeden devam eden Sibel Can, önceki gün yorgun ve makyajsız haliyle objektiflere takıldı. Soruları geçiştirerek hızla aracına binen şarkıcı yaşını küçültmek için mahkemeye başvurduğu haberlerine “Yok canım yaşımı büyüttüm ben. Görmüyor musun halimi” diye karşılık verdi.
EMRAH AKÇAAY / MAKARON
Makyajsız tanıyamadılar İstanbul’da bir alışveriş merkezinde kameralara yakalanan Derya Tuna’yı görenler tanıyamadı.
İstanbul'da bir alışveriş merkezinde görüntülenen Derya Tuna'yı görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Makyajsız haliyle kameralara yakalanan Tuna'yı görenler, “Bambaşka biri gibi görünüyor” yorumunu yaptı.
Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, önceki gün Bebek'te patronu ile birlikte kahvaltı yaparken magazin 8 objektiflerine yakalandı.
Bir süredir birlikte olduğu Ankaralı sevgilisi Özgür İnal'ın da katıldığı yemek çıkışı başarılı oyuncuyu görenler hayrete düştü. Rol aldığı Paramparça dizisindeki pürüzsüz cildiyle dikkat çeken Nurgül Yeşilçay'ın makyajsız hali herkesi şaşırttı. Yüzündeki şişlik ve göz altındaki morluklar dikkat çeken oyuncu, gazetecilerin soruları karşısında telefonuna sarıldı ve aracına binerek mekandan ayrıldı.
Buyrun bu makyajsız hiçbir şeysiz gerçek ben. Çalışan, hayatın akışına uyumlu her şeyin fazlasıyla farkında bir kadın. Fotoğrafı görüp 'Oh be makyajsız çirkinmiş zaten' deyip rahatlayanlar? Lütfen takibi bıraksın. Ya da lütfen insanları güzellikleriyle yargılamayın. Güzellik fani değil mi Allah aşkına? Göreceli değil mi? Bir sivilcelik ömrü yok mu adeta?
Zamanla elimizden kayıp giden bir şey için iddiaya gerek var mı tartışmaya? Bence yok. Biz kadınız güçlüyüz özgürüz daha ötesi yok, çirkinimiz de yok. Tüm kadınlara naçizane bir tavsiye kendinizi çooook sevin değer verin ve hep gülümseyin. Unutmayın o güzellikle değil ama o gülümsemeyle ölüp gitme ihtimalimiz var. Kadınlar gününüz kutlu olsun.