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• 10 Ekim 2012 - 14:24 • Son Güncelleme:

Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Ünlü oyuncu tatile çıktı. Sıfır makyaj fotoğraflarıyla göz kamaştırdı. İşte ünlülerin makyajsız halleri...

• 10 Ekim 2012 - 14:24 • Son Güncelleme:
1Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı
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Oyuncu Aslı Tandoğan arkadaşlarıyla birlikte yoga kampına gitti. Şehir hayatından uzakta stres atan güzel oyuncu makyajsız fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Uzun zamandır ekranlardan uzak olan Aslı Tandoğan kendini yogaya verdi. Arkadaşlarıyla birlikte Fethiye'ye giden ve kamp yapan güzel oyuncu hem temiz havanın tadını çıkardı hem de ruhunu dinlendirdi.

2Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Sıfır makyaj pozlarını da sevenleriyle paylaşan Tandoğan altına, 'Huzurun her rengi' notunu düştü. Güzel oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve 'yok böyle güzellik', 'Çok güzelsiniz Aslı Hanım' şeklinde yorumlar aldı.

3Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Teşkilat dizisinin Zehra'sı Deniz Baysal Instagram'ı aktif kullanan ünlülerden. Baysal makyajsız karesini takipçilerinin beğenisine sundu.

4Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Deniz Baysal makyajsız karesine 200 binden fazla beğeni ve yorum geldi.

5Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Oyuncu Deniz Baysal ile Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu 2019 yılında Çeşme'de evlenmişti. Bir röportajında Deniz Baysal, aşklarının ilk günkü gibi devam ettiğini,evliliğin onlara yaradığını söyledi.

6Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Baysal sık sık makyajsız karelerini Instagram hesabından yayınlıyor.

7Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk ile paylaştığı Sadakatsiz dizisi ile dikkatleri üzerine çeken Melis Sezen Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

8Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Duru bir güzelliğe sahip olan Melis Sezen Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştığı fotoğrafla en doğal halini takipçilerinin beğenisine sundu.

9Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Filtre ve photoshop kullanmayan 24 yaşındaki Sezeni paylaşımına; "Güneş banyosu" notunu düştü.

10Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

KAZA SAHNESİ İÇİN KAMPA GİRDİ Öte yandan son dönemin yükselen yıldızlarından Melis Sezen, 'Sadakatsiz' dizisinde ekrana gelen kaza sahnesi için özel ders aldı. Rol gereği aracıyla uçurumdan denize düşen güzel oyuncu; dalış, meditasyon ve nefes teknikleriyle ilgili bir dizi eğitimden geçti.

11Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Kardeşlerim'de Harika karakterini canlandıran Gözde Türker sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Sevgilisi Anıl Güler ile kısa süre önce nişanlandığını duyuran Gözde Türker son olarak karavan pozuyla gündeme geldi.

12Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Sette beklerken cesaretini konuşturan Türker makyajsız halini paylaştı. Sette karavanda dinlenirken makyajsız halini takipçileriyle paylaşan Türker hayranlarından tam not aldı.

13Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep alkan, bir grup arkadaşı ile Maldivlere gitti. Alkan, tatil fotoğraflarını Instagram sayfasında yayınladı.

14Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Bu kez makyaj yok! Geçtiğimiz hafta yüzündeki sivilceler yüzünden yaşadığı sıkıntıyı takipçileriyle paylaşan Alkan'ın sıfır makyaj fotoğrafına beğeni yağdı.

15Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Zeynep Alkan'ın makyajsız pozuna yorum ve beğeni yağdı.

16Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Instagram hesabında 6,7 milyon takipçisi bulunan ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, takipçileriyle yeni bir fotoğrafını paylaştı. Ünlü isim bu kez makyajsız haliyle kameraların karşısına geçti.

17Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, sosyal medya hesabından takipçileriyle makyajsız bir fotoğrafını paylaştı.

18Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Paylaşımına "Bazen..." notunu düşen ünlü ismin fotoğrafına takipçilerinden binlerce yorum ve beğeni geldi.

19Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

'Baht Oyunu' dizisinin 'Ada'sı Cemre Baysel makyajsız haliyle de beğeni topladı.

20Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettiren Cemre Baysel'in makyajsız hali de çok beğenildi.

21Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

İşte güzel oyuncunun makyajsız hali...

22Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Instagram paylaşımlarıyla hayranlarının beğenisine toplayan Sönmez, son olarak beyaz bikinisi ile verdiği bir pozu yayınladı.

23Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Sıfır makyaj poz veren oyuncu, doğal güzelliği ile hayranlarından tam not alırken bikinili paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.

24Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Damla Sönmez, beyaz bikinisi ile verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

25Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Kadrosunda yer aldığı dizinin sezon finali yapmasının ardından tatile çıkan Eda Ece, rol arkadaşları Nesrin Cavadzade, Gülenay Kalkan, Şevval Sam ve Melisa Doğu ile birlikte önce mavi tura çıkmış, ardından ise ABD'ye gitmişti.

26Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye dönen 31 yaşındaki Ece, deniz tatiline kaldığı yerden devam ediyor.

27Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

DOĞAL HALİNİ PAYLAŞTI Sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanan oyuncu, zaman zaman doğal güzelliğini gözler önüne seriyor. Önceki gün de sıfır makyaj objektif karşısına geçen Eda Ece, en doğal halini sosyal medya hesabından paylaştı.

28Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Güzel oyuncunun paylaşımı, kısa süre içinde 200 bine yakın beğeni aldı.

29Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Oyuncu Alina Boz, sevgilisi Mithat Can Özer ve arkadaş grubu ile tatile çıktı.

30Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Boz, Erkan Avcı'nın çektiği fotoğrafı Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

31Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Genç oyuncunun makyajsız haline beğeni yağdı.

32Acun Ilıcalı, dün Cansu Dere ile İbrahim Büyükakın da aralarında bulunduğu bir grup arkadaşını ağırladı.

Acun Ilıcalı, dün Cansu Dere ile İbrahim Büyükak'ın da aralarında bulunduğu bir grup arkadaşını ağırladı.

33Ilıcalı, Dere ile fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. Cansu Derenin makyajsız hali dikkat çekti. Makyaj yapmaktan hoşlanmayan Cansu Dere daha önce genlerime teşekkür borçluyum demişti.

Ilıcalı, Dere ile fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. Cansu Dere'nin makyajsız hali dikkat çekti. Makyaj yapmaktan hoşlanmayan Cansu Dere daha önce "genlerime teşekkür borçluyum" demişti.

34Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Şu sıralar tatilde olan Aslı Enver sere serpe uzandı iddialı pozları olay oldu! Son dönemlerde sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Aslı Enver, son olarak bikinili tatil pozuyla çok konuşulmuştu.

35Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Enver, sere serpe uzandığı makyajsız pozlarını "5 dakika daha" notuyla Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

36Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa süre içinde çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek gündem oldu.

37Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Takipçileri, sıfır makyaj objektif karşısına geçen Aslı Enver'i iltifat yağmuruna tuttu. Enver'in makyajsız hali için 'Su gibi duru güzellik' yorumu yapıldı.

38Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında nikâh masasına oturan oyuncu Sinem Kobal, 6 ay önce kızı Lalin’i dünyaya getirmişti. Kobal, geçtiğimiz günlerde ailesiyle birlikte tatil için Marmaris-Selimiye’ye gitti. Oyuncu, önceki gün makyajsız bir pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

39Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Cansu Taşkın'ı makyajsız görenler inanamadı.

40Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

İşte doğal hali...

41Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Göksel, önceki gün bir erkek arkadaşıyla birlikte yemek yerken objektiflere yansıdı. Nişantaşı'ndaki bir restoranda görüntülenen ikili, fotoğraflandıklarını fark edince rahatsız oldu. Makyajsız olduğu görülen Göksel, yerinden kalkarak, restoranın arka kısmına geçti.

42Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Pandemi döneminde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı haline gelen Eda Ece, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla doğallığını sergiledi.

43Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

"FİLTRE YOK"  Geçtiğimiz aylarda koronavirüsü yenen 30 yaşındaki oyuncu, "Filtre yok" notunu düştüğü gönderisi ile takipçilerinden 300 binden fazla beğeni ve çok sayıda yorum aldı.

44Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Aslı Enver, vaktinin neredeyse tamamını deniz kıyısında güneşlenerek geçiriyor... Enver, tatil fotoğraflarını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

45Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Uzun zamandır tatilde olan Aslı Enver paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Güzel oyuncu rüzgarlı havada denize girmek yerine güneşlenmeyi tercih etti.

46Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Sıfır makyaj poz veren Enver fotoğrafın altına “Haziran olduğuna emin miyiz?” yazdı. Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafa ilgi büyük oldu.

47Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Şarkıcı eşi Sinan Akçıl'la Bodrum'da tatil yapan Burcu Kıratlı, önceki gün Instagram'da doğal güzelliğini gözler önüne serdi. Sıfır makyaj pozunu takipçilerinin beğenisine sunan oyuncuya övgü yağdı.

48Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Geçtiğimiz aylarda şarkıcı Sinan Akçıl'a ikinci kez evet diyen Burcu Kıratlı, şimdilerde Bodrum'da tatil yapıyor. Eşi ile güzel havanın tadını çıkaran oyuncu, keyifli anlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

49Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Burcu Kıratlı, önceki gün de sıfır makyaj haliyle deniz kenarında poz verdi. Bu kareyi sosyal medya hesabından yayınlayan oyuncunun doğal güzelliğine binlerce beğeni ve yorum geldi.

50Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı
51Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

ATV’de Esra Erol'da programının sunucusu Esra Erol’un Instagram’dan yaptığı son paylaşım sosyal medyayı salladı.

52Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Güzel sunucu Esra Erol, Instagram adresinden yaptığı makyajsız paylaşımla takipçilerini birbirine düşürdü.

53Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

En doğal halini görenlerden bazıları balon gibi şişmiş derken, bazıları da ışıl ışıl, her haliyle güzel yorumlarını yaptı.

54Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Pandemi sürecinde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Burçin Terzioğlu, yaptığı paylaşımla doğallığını gözler önüne serdi. Terzioğlu, makyajsız objektif karşısına geçti.

55Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Son olarak spor eğitmeni Umut Duygu ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren ünlü oyuncu, bu pozunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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"GÜNAYDIN MI?"  Burçin Terzioğlu'nun "Günaydın mı?" notunu düştüğü gönderi, 122 binden fazla beğeni ve çok sayıda yorum aldı.

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2017 senesinde Burak Özçivit’le hayatını birleştiren oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya sayfasından makyajsız ve filtresiz fotoğrafını paylaşarak güzelliğini konuşturdu.

58Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Her zaman duru güzelliğiyle dikkat çeken Fahriye Evcen Instagram hesabından doğal hallerini paylaştı

59Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından makyajsız fotoğraflarını paylaştı. Fotoğrafında filtre dahi kullanmayan Evcen, kendine hayran bıraktı.

60Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Oyuncu Serenay Sarıkaya, önceki akşam Nişantaşı'nda bir apartmandan çıkarken görüntülendi.

61Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Apartmandan alelacele çıkarak kendisini bekleyen özel aracına koşan Serenay Sarıkaya, dijital bir projede yayınlanacak dizi için el sıkıştığı haberlerine sessiz kaldı.

62Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Ağzını bıçak açmayan oyuncu, “Sokağa çıkma kısıtlamasına az kaldı, hemen gitmem gerek, beni mazur görün” dedi.

63Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Ünlü isimin makyajsız hali ise şaşırttı

64Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Özge Özpirinçci makyajsız halini paylaştı.

65Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Ünlü oyuncu sık sık makyajsız pozlarını sosyal medyadan paylaşıyor.

66Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Özge Özpirinçci'ye yorum ve beğeni yağdı. Kimi doğal halini beğenirken kimi eleştirdi.

67Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

'Bu kadar doğallıkta fazla bence yaşlanmak için acele ediyorsun' , 'Çok güzelsiniz' , 'Doğallık değil bu, bakımsız ve yaşlı gibi duruyor' yorumları yapıldı.

68Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı
69Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

2014 yılında evlenen iş insanı Pamir Kıraner-Saadet Işıl Aksoy çifti, geçtiğimiz yıl ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşamıştı. Uzun bir süredir ABD'de yaşayan çiftin kızları Marisa Gürcan Kıraner, 1 yaşına bastı. Aksoy, kızının doğum günü için duygusal bir yazı kaleme aldı. Aksoy, makyajsız haliyle de beğeni topladı.

70Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

MAKYAJSIZ SAADET! Makyajsız ve filtresiz fotoğrafını paylaşan Aksoy, kızıyla doğumdan sonra çekilen poza bu satırları yazdı: "Gec¸en sene bugu¨n... Seni ic¸imde hissettigˆim andan itibaren en yoğun duygum güven oldu. Yani sevgiden bile agˆır basabilir sana ve senin yoluna duydugˆum gu¨ven. Ben sadece bu yolu yu¨ru¨rken sana es¸lik ediyorum kızım, sec¸imleri sen yapıyorsun. Ben sadece onları uyguluyorum; du¨s¸ersen kalkmana yardım ediyorum, tırmanırken yeterince yukarı gidemedigˆinde popondan s¸o¨yle minik bir destek veriyorum, agˆlarsan alıp go¨gˆsu¨mde sarmalıyorum seni, kendi bas¸ına uykuya dalmayı o¨gˆrendigˆinde ya da ilk kez ayakta durabildigˆinde gururla ve yine o sonsuz gu¨venle bakıyorum oldugˆun ve olacagˆın kis¸iye... I·yi ki dogˆdun canım kızım, iyi ki beni sec¸tin... Bu bir yılda senin bu¨yu¨du¨gˆu¨n kadar ben de bu¨yu¨du¨m. Birlikte nice gu¨zel gu¨nlere, kendi kanatlarınla o¨zgu¨rce uc¸tugˆunu gururla seyredecegˆim nice anlara..."

71Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'den makyajsız pozlar! Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit'in başrolünde olduğu Kuruluş Osman setinden yeni paylaşımlar yaparak sosyal medyada gündem oldu.

72Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Ünlü oyuncunun makyajsız ve filtresiz paylaştığı yeni pozlarına hayranlarından beğeni yağdı. Güzelliği ve sempatikliği ile dikkat çeken ünlü isim, cesaretinden dolayı hayranlarından övgüleri topladı.

73Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Geçtiğimiz haftalarda kendisi gibi oyuncu olan Ali Yörenç ile yollarını ayıran Berrak Tüzünataç, yaptığı paylaşımla doğallığını gözler önüne serdi.

74Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Pandemi sürecinde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Tüzünataç, makyajsız ve filtresiz çekilen karesini Instagram'dan yayınladı.

36 yaşındaki ünlü oyuncu paylaşımına, "Neşeli bir gün oluyor" notunu düştü.

75Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

"ALTINI ÇİZMEK İSTERİM!" Bir dönem Nejat İşler, Birkan Sokullu ve Çağatay Ulusoy gibi isimlerle aşk yaşayan Berrak Tüzünataç, "Piercing olayımın altını çizmek isterim!" notunu düştüğü bu makyajsız pozunu da 3 Ocak'ta paylaşmıştı.

76Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Ezgi Mola sosyal medyada da oldukça aktif. Instagram'da 5.6 milyon kişinin takip ettiği Ezgi Mola paylaşımlarıyla da büyük beğeni topluyor. Yaklaşık iki senedir aşk yaşadığı işletmeci Mustafa Aksakallı ile evlilik yolunda ilerleyen oyuncu Ezgi Mola, pandemi sürecinde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı oldu.

77Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Son olarak filtresiz ve sıfır makyaj halini takipçilerinin beğenisine sunan Ezgi Mola doğal güzelliğiyle övgü dolu yorumlar aldı.

78Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

"BEN DE FİLTREYİ BIRAKTIM" 37 yaşındaki Mola, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla doğallığını gözler önüne serdi.

79Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Burcu Esmersoy, önceki gün Etiler’de görüntülendi. Bir restorandan paket yemek siparişi veren Esmersoy, pandemi döneminde en çok zorlandığı konunun yemek olduğunu söyledi.

80Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

“Bizim evde yemek pişmiyor.” diyerek espri yapan Esmersoy, “Spor yaptığım için yiyip içtiğime dikkat ediyorum. Şimdi toplantım vardı. Onun için arada salata yiyim dedim” şeklinde konuştu. Esmersoy, bu dönemde karbonhidrat ve tatlıdan uzak durmaya çalıştığını ifade etti.

81Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Yılbaşı planları sorulan ünlü sunucu, “Plan yapmayı pek tavsiye etmiyorum. Ne olacağımız belli değil. Zaten çokta bir şey yapar biri değilim. Televizyon seyrederek, arkadaşlarım ile Zoom’da görüşerek yeni yıla girmeyi düşünüyorum” dedi.

82Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

SIFIR MAKYAJ BURCU  Kişisel bakımına çok dikkat eden Esmersoy'un makyajsız hali dikkat çekti.

83Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Hazal Kaya, sıfır makyaj pozunu paylaştı.

84Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Güzel oyuncunun doğal haline, beğeni ve yorum yağdı.

85Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Sevcan Orhan'dan doğal paylaşım geldi.

86Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Orhan "Makyajsız, fo¨nsu¨z, filtresiz, full organik sokagˆa c¸ıkma yasaklı, sahnesi burnunda tu¨ten, kaygılı ama umutlu, inadına gu¨lu¨mseyen mu¨zisyen fotosu...?? Bu da burda dursundu..." notuyla doğal halini takipçileriyle paylaştı.

87Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Sen Anlat Karadeniz dizisinde canlandırdığı Nefes karakteri ile tanıdığımız İrem Helvacıoğlu da makyajsız görüntülendi.

88Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Tatil fotoğraflarını sosyal medya takipçileri ile paylaşmayı ihmal etmeyen İrem Helvacıoğlu'nun duru güzelliğine beğeni ve yorum yağdı.

89Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

İşte kırmızı bikinisi ile poz veren İrem Helvacıoğlu ve ünlülerin makyajsız halleri...

90Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Hazar Ergüçlü,Karaköy’de objektiflere takıldı. İki erkek arkadaşıyla yemek yiyen oyuncunun, mekan çıkışı makyajsız olduğu görüldü.

91Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı
92Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Sevenlerinin konserlerinde ağır makyajla görmeye alışkın olduğu rock müziğin ünlü ismi Şebnem Ferah doğal halini ilk kez paylaştı.

93Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

48 yaşındaki Şebnem Ferah, makyajsız haliyle verdiği pozu; siyah kalp ve nota emojisi ile yayınladı.

94Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Saçlarını iki yandan toplayan şarkıcının sevimli görüntüsü binlerce beğeni ve yorum aldı.

95Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Ferah’a sevenleri, “Çok tatlısın”, “Gözlerinin yeşilinin içinde kayboldum” ve “Şarkılarını özledik” gibi mesajlar gönderdi.

96Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri olan Melisa Şenolsun, sıfır makyaj fotoğrafını yayınladı.

97Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Yaz tatilini bitirip 'Atiye' dizisi için setlere dönen Melisa Şenolsun, makyajsız pozunu Instagram hesabından paylaştı.

98Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Güzel oyuncunun bu pozuna beğeni ve yorum yağarken; arkadaşı Yasemin Allen ise “He canım.. Kesin yaşanmıştır bu olay" yorumunu yaptı.

99Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Ayça Ayşin Turan makyajsız halini takipçileriyle paylaştı.

100Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Yeni sezonda setlere dönmeye hazırlanan oyuncu Hatice Şendil, uykudan uyanınca çektiği sıfır makyaj fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

101Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Şendil'in beğeni yağan fotoğrafında dudaklarındaki şişlik dikkat çekti. Takipçileri ünlü oyuncuya 'dudaklarınıza ne oldu?' diye sordu...

102Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Bir süredir İstanbul'dan uzak olan Aslı Enver, vaktinin neredeyse tamamını deniz kıyısında güneşlenerek geçiriyor... Enver, tatil fotoğraflarını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

103Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Sıfır makyaj Aslı Enver fotoğrafın altına "Ne gu¨zel demis¸ canım Sertab. Uzanmıs¸ım kumsala" notunu düştü...

104Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Sevgilisi ile çıktığı Bodrum tatilinden dönen Eda Ece, sıfır makyaj objektif karşısına geçti.

105Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Eda Ece, tatilden mutsuz döndüğü yönünden çıkan haberlere de yanıt verdi: "Mutsuzluğum şahsi meselelerle alakalı değildir. Ülkede bu kadar olay olurken üzülmemem mümkün değildir. Kadın, çocuk ve ağaçların hepsini yanıma alıp başka bir gezegene kaçabilirim. Malesef şimdilik evde oturuyorum, evimde olmayı çok severim. "

106Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Adını Feriha Koydum dizisinde canlandırdığı Cansu karakteri ile tanınan Sedef Şahin, makyajsız fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı. Şahin fotoğrafın altına "O zaman mutlu haftalar... Makyaj yok, filtre yok, beğenen böyle beğensin!" notunu düştü.

107Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Serenay Sarıkaya, menajeri Ayşe Barım'ın doğum gününü Intagram sayfasında paylaştığı fotoğrafla kutladı.

108Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Sarıkaya'nın sıfır makyaj fotoğrafı takipçilerinden tam not aldı.

109Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Komedyen Cem Yılmaz ile ilişkisini noktaladığı haberleriyle gündeme gelen Serenay Sarıkaya, son olarak doğum günü kutlamasının fotoğraflarını paylaşmıştı.

110Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Sarıkaya'nın "Yaşa, gül, sev" notuyla paylaştığı fotoğrafına, kısa sürede beğeni yağmıştı.

111Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

En son Hercai dizisiyle ekranlarda olan oyuncu Ebru Şahin, yaz tatilini Alaçatı'da geçiriyor. Şahin, kaldığı otelde havuz başına geçip poz verdi.

112Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Ebru Şahin'in sıfır makyaj hallerine beğeni yağdı!

113Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Sosyal medya hesabından bikinili pozunu paylaşan güzel oyuncu Instagram'ı salladı.

114Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Şahin, düzgün fiziğiyle herkesi kendine hayran bıraktı.

115Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Makyajsız fotoğrafıyla gündeme gelen Ebru Şahin doğal güzelliğiyle de takipçilerinden tam not almayı başardı.

116Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Ünlülerin son dönemde akım haline getirdiği makyajsız fotoğraf paylaşma furyasına ünlü sanatçı Ebru Gündeş de katıldı.

117Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Ebru Gündeş'in makyajsız fotoğrafı adeta sosyal medyayı salladı

118Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Türkiye'nin en çok kazanan sahne sanatçılarından Ebru Gündeş, kolunda adeta bir servet taşıyor. Fiyatı ise ortalama 700 bin TL civarında...

119Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

44 yaşındaki şarkıcı Ebru Gündeş'in bir takipçisi, paylaşıma, "Makyajsız daha güzelsiniz" yorumunu yaptı.

120Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Seda Sayan yıllara meydan okuyor.Güzel sanatçının sosyal medyada fotoğrafları en çok beğenilenler ve konuşulanlar arasında girince Sayan'da, güzellik sırrını açıkladı. Pilates ve yüz yogası yapıyorum.

121Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Fiziğiyle ve görüntüsüyle genç kızlara taş çıkaran sanatçının her gün pilates ile beraber yüz yogası yaptığını belirterek, güzellik sırrını açıkladı.

122Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Sefirin Kızı dizisinde Menekşe karakteriyle dikkat çeken Tülin Yazkan'ı hiç böyle görmediniz.

123Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Sefirin Kızı'nın Menekşe'si Tülin Yazkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da beğeni topluyor.

124Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Dizinin sezon finali yapmasının ardından tatile giden Tülin Yazkan'ın makyajsız ve en doğal halleri çok konuşuluyor.

125Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

İşte Tülin Yazkan'ın sıfır makyaj halleri...

126Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı
127Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı
128Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı
129Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Bu yıl Survivor'a katılan ancak yarışmaya erken veda eden oyuncu Tuğba Melis Türk, sezonu açtı.

130Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Sıfır makyaj modasına uyan Türk, "Yaz sen ne güzelsin" notu ile Instagram'da makyajsız halini paylaştı...

131Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Sevgilisi Asil Gök ile tatil sezonunu açan Derya Uluğ, Göcek'te selfiesini paylaştı.

132Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Ünlü popçu, sıfır makyaj tatil fotoğrafını "Yıkandıkça rengim oturuyor" notu ile Instagram'da paylaştı.

133Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Berfu Yenenler, 2019  yılında Eser Yenenler ile evlenmiş, ekim ayında da oğlu Kuzey'i dünyaya getirmişti.

134Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Berfu Yenenler, doğum kilolarından hızla kurtuldu. Yenenler, spor sonrası çekilen sıfır makyaj fotoğrafını da Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

135Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Sıfır makyaj modasına oyuncu Demet Özdemir de uydu. Özdemir fotoğrafını "Güneşi gülüşüme nasıl sığdıramamışımdır' notu ile paylaştı.

136Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle tanınan oyuncu Damla Ersubaşı, makyajsız pozunu yayınladı.

137Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Ersubaşı'nın makyajsız paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

138Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Sıfır makyaj kamera karşısına geçen Gizem Karaca "Daha önce izin günlerinde dinlendiğimizi sanıyorduk ama asıl şimdi dinleniyoruz" dedi.

139Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Corona virüs nedeniyle evden dışarı çıkmayan Merve Özbey, sıfır makyaj fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.Özbey, fotoğrafının altına "Özledik gezmeyi dolaşmayı sarılmayı kucaklaşmayı sevdiklerimizle iki sohbetin belini kırmayı..." notunu düştü.

140Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Demet Akalın, kızı Hira’yla Instagram’ın canlı yayınında Survivor izledi. Okan Kurt ise başka odadan şarkıcıya bağlandı. Hira yayında annesiyle kendisine filtreler uyguladı. Akalın siyah beyaz yayın yapmasıyla ilgili “Makyajsız görünmek istemiyorum” açıklamasını yaptı.

141Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Son dönemde makyajsız pozlarını yayınlamaya başlayan ünlüler arasına Öykü Karayel de katıldı.

142Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncu, uyanır uyanmaz çektiği pozunu "Günaydın gençler" notuyla yayınladı.

143Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Ebru Cündübeyoğlu, cep telefonu uygulaması ile efekt verdiği fotoğrafını "Sakin ol champ efektli" notuyla Instagram'da paylaştı.

144Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Krıgın Çiçekler dizisiyle tanınan şimdilerde Baraj dizinde oynayan Biran Damla Yılmaz'ın güzelliği hayran bırakıyor

145Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Biran Damla Yılmaz'ın her anını takip eden hayranları makyajsız halini görünce hayret etti.

146Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Güzelliğiyle büyüleyen Biran Damla Yılmaz, makyajsız haliyle de tüm beğenileri topladı

147Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

İlk oyuncululuk deneyimini Hayat Bilgisi dizisi ile yaşayan İpek Erdem sosyal medyayı aktif kullanan oyunculardan.

148Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

2003-2006 yılları arasında yayınlanan Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı Barbie Gamze karakteri ile hafızalara kazınan İpek Erdem makyajsız haliyle şaşırttı.

149Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Uzun süredir ortalarda görünmeyen İpek Erdem'in makyajsız halini gören takipçileri 'Nerede o eski Barbie' yorumunu yaptılar.

150Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı
151Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Bir Zamanlar Çukurova'nın Şermin'i Sibel Taşçıoğlu dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

152Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Bir Zamanlar Çukurova'yı severek izleyen takipçileri Sibel Taşçıoğlu'nun gerçek hayattaki halini görünce çok şaşırıyor.

153Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Daha çok doğallığı tercih eden güzel oyuncunun makyajsız hali takipçileri tarafından büyük beğeni aldı.

154Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı
155Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Sosyal medyada da en çok konuşulan yapımlardan biri olan Kuruluş Osman'ın kadın oyuncuları da oldukça iddialı. Bu isimlerden biri de Dündar Bey'in kızı Aygül Hatun karakteri ile Buse Arslan oldu.

156Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Kuruluş Osman'ın Aygül Hatun'u Buse Arslan sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşuldu.

157Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Doğal güzelliğiyle adeta büyüleyen genç oyuncu adından çok söz ettireceğe benziyor.

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Gerçek hayattaki görüntüsü ile herkesi şaşırtan Aygül Hatun Buse Arslan'ın doğal ve makyajsız halleri...

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161Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Seda Sayan sıfır makyaj haliyle herkesi şaşırttı.

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57 yaşındaki Seda Sayan'a hayranları, "Ne filtreye ne de makyaja ihtiyacın var" yorumları yağdırdılar.

163Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Hadise kadınlar günü için önce bir video paylaştı.

164Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Full makyajlı videosundan sonra hikayesinde makyajsız halini takipçileriyle paylaştı.

165Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Ünlü şarkıcı 'no make up no filter' diyerek Instagram'ın hikaye kısmında takipçilerinin beğenisine sundu.

166Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Gizem Karaca sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden... Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Gizem Karaca'yı Instagram'da 2.3 milyon kişi takip ediyor.

167Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Paylaşımlarına beğeni yağan Gizem Karaca'nın küvet pozu sosyal medyaya damga vurdu.

168Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Doğal güzelliğine de oldukça güvenen Gizem Karaca kişisel hesabından makyajsız hallerini de paylaşmayı ihmal etmiyor. İşte o halleri...

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171Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Hazar Ergüçlü'nün makyajsız hali şaşırttı.

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Yorgun ve çökmüş görünen yüzü ile Hazar Ergüçlü'ye hayranlarından "Bu kıza ne oldu?",'meğer Hazar Ergüçlü makyaj güzeliymiş' yorumları yapıldı. İşte Hazar Ergüçlü'nün makyajsız hali...

173Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı
174Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Ünlü oyuncu Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu'nun başrolünde yer aldığı, Sefirin Kızı dizisinin oyuncuları dikkat çekiyor.

175Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Sefirin Kızı dizisinde Zehra karakterine hayat veren Cemre Öktem merak ediliyor.

176Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Sosyal medyayı aktif kullanan genç oyuncunun makyajsız halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

177Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

İşte Sefirin Kızı'nın Zehra'sı Cemre Öktem'in makyajsız doğal hali…

178Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Oyuncu Pınar Karaman da makyajsız fotoğrafını paylaştı.

179Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı
180Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Eda Ece, sosyal medya hesabından makyajsız bir pozunu takipçileriyle paylaştı.

181Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Oyuncu Tuba Büyüküstün  sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile adından söz ettirdi.

182Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Çiçek emojisi ile birlikte makyajsız ve fotoşopsuz pozu ile dikkat çeken Tuba Büyüküstün'e, Instagram'da binlerce beğeni ve yüzlerce yorum geldi.

183Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Şarkıcı Mustafa Ceceli'nin eşi Selin İmer makyajsız haliyle böyle görüntülendi.

184Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Oyuncu Nur Fettahoğlu önceki gün Zorlu AVM'de görüntülendi.

185Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Ev eşyaları satan bir mağazaya uğrayan oyuncu, kısa bir alışveriş turunun ardından AVM'den ayrıldı.Nur Fettahoğlu'nun makyajsız hali dikkatlerden kaçmadı.

186Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Afilli Aşk dizisi ile adından sıkça söz ettiren son dönemin yıldızı parlayan oyuncularından Burcu Özberk, makyajsız haliyle şaşırttı.

187Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Burcu Özberk oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de beğeni topluyor.

188Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Instagram'da 4.3 milyon takipçisi olan Afilli Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk özellikle makyajsız halleri ile beğeni topluyor.

189Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

İşte Burcu Özberk'in makyajsız hali...

190Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Hercai'nin Yaren'i İlay Erkök oyunculuğunun yanında güzelliği ile de büyülüyor.

191Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

26 yaşındaki güzel oyuncunun makyajsız hali dikkat çekti

192Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

İşte Hercai'nin Yaren'i İlay Erkök'ün makyajsız hali...

193Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı
194Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Hande Erçel de makyajsız ünlüler kervanına katıldı.

195Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Denizlerde av sezonunun açılmasını fırsat bilen güzel oyuncu, sabah erken saatlerde balık tutmaya gitti.
 

196Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Taka üzerinde makyajsız çektirdiği fotoğrafları Instagram’dan paylaşan oyuncu, “Sabah 06.30... Günü karşılarken... Sessizlik ve huzur” notunu düştü. Erçel’e takipçileri, “Her haliyle güzel” yorumunu yaptı.

197Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Sertab Erener'i sokak ortasında çıldırtan bir olay yaşandı.

198Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Şarkıcı Sertab Erener (55) önceki akşam İstanbul Havalimanı’nda aracını beklerken görüntülendi. Flaşların patlamasıyla şoke olan Erener, kendisini makyajsız görüntüleyen muhabirleri yanına çağırıp demediğini bırakmadı.

(SAYİT DURMAZ)

199Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Sertab Erener, “Ben ünlü falan değilim. Fotoğrafları silin. Önce gelip benden fotoğraf isteyin. İzin almadan niye çekiyorsunuz? Burada yoldan geçeni böyle çekin bakalım size ne yapacaklar? Beni çekmeyin kardeşim. Ben ünlü değilim. Önce bunu öğrenin. Hemen silin beni de hemen” diyerek muhabirlere bağırdı.

200Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

'Makyajsız fotoğraf' modasına son uyan isim Gökçe Bahadır oldu.

201Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Gökçe Bahadır, fotoğrafını 'günaydın' notuyla Instagram'da paylaştı.

202Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Oyuncu Pınar Altuğ, Instagram hesabından makyajsız fotoğrafını paylaşınca eleştirilere maruz kaldı

Instagram

203Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Sosyal medyayı aktif kullanan Pınar Altuğ, Instagram'dan makyajsız fotoğrafını paylaşınca olay oldu. Altuğ'un makyajsız hali birçok takipçisi tarafından beğenilmedi.

204Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Altuğ'un fotoğrafına yorum yapan bir takipçisi, "Pınar hanım 44 yaşındasınız ama makyajsız çok yaşlı duruyorsunuz." ifadelerini kullandı.

205Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Oyuncunun makyajsız haline gelen olumsuz yorumların haricinde bazı takipçilerinden gelen iyi yorumlar da oldu. Altuğ'a destek vererek bir takipçisi, ''Bence siz her halinizle güzelsiniz. Kadınların makyaj yapması mecburiyet olamaz" dedi.

206Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Geçen günlerde ise Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan, bir davete kızları Su ile katılmıştı. Altuğ, son olarak 'Sınıf' filminde oynayan eşi Yağmur Atacan hakkında "Tamam Yağmur artık patron. Ama oyunculuğu bırakmadı ki! Her gün ortaya çıkıp 'Ben de varım demediği, sosyal medyayı kullanmadığı için akıllara gelmiyor. Ee ille de bir dizide oynamak için göz önünde mi olması gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

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Gülşen Bubikoğlu, önceki gün Akmerkez’de objektife yansıdı. Mağazaları dolaşan usta oyuncu, ardından bir kafede çay molası verdi.

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Bubikoğlu, mekan çıkışında muhabirlerin sorularını “Bu halde konuşmayayım. Acelem var” diyerek yanıtsız bıraktı.

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Instagram'ın en fazla takip edilen modellerinden Emily Ratajkowski, makyajsız fotoğrafıyla takipçilerini mest etti.

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2016 Türkiye Güzeli Buse İskenderoğlu, Nişantaşı'nda makyajsız görüntülendi.

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Her yaptığı çok konuşulan Hadise makyajsız fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

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Hadise "Mutlu pazarlar" notuyla makyajsız pozunu instagram hesabından paylaştı.

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Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa makyajsız görüntülendi.

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Ünlü şarkıcı fotoğrafa tepki gösterdi ve sosyal medyadan "Bu bir hata, photoshop yapılmış" dedi

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Usta müzisyen Sezen Aksu da son dönemde ünlüler dünyasında yaşanan 'makyajsız güzelim' kervanına katıldı.

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63 yaşındaki sanatçı, Ramazan Bayramı vesilesiyle İzmir'de bulunan ailesinin yanına gitti.

227Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Makyajsız ve filtresiz selfiesi yayımlanan Sezen Aksu, doğal güzelliğiyle genç meslektaşlarına adeta meydan okudu.

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Ufak Tefek Cinayetler dizisinin Oya'sı Gökçe Bahadır'ı hep bakımlı gördük.

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Gökçe Bahadır, bu sefer makyajsız ve salaş haliyle avm'de görüntülendi. Hayranlarını kırmayan Bahadır, onlarla tek tek fotoğraf çektirdi.

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Şu sıralar Star TV'deki Erkenci Kuş'ta Can Yaman ile başrolü paylaşan Demet Özdemir, dizide Sanem karakterine hayat veriyor.

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Mustafa Sandal'ın Ateş Et ve Unut adlı klibinde de yer alan Demet Özdemir, ilk TV deneyiminde ise 2013 yılında Fox TV'de yayınlanan başrollerini Esra Ronabar, Murat Han ve Ekin Koç ile paylaştığı Sana Bir Sır Vereceğim adlı dizide Aylin karakterini canlandırdı.

232Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Daha sonra Kurt Seyit ve Şura adlı dizide Alya karakterini, Tut Sözünü adlı sinema filminde ise Demet karakterini oynadı.

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İşte Demet Özdemir'in doğal halleri...

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Hadise, Instagram hesabından 'Şampiyon' isimli klibinin prova görüntülerini paylaştı. Hadise'nin paylaşımındaki makyajsız hali dikkat çekti.

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Bazı sosyal medya kullanıcıları Hadise'nin videosunu kendi sosyal medya hesabından paylaşarak, 'Hadise videosunda Hadise'yi göremiyorum' yorumunu yaparak Hadise'nin makyajsız halini eleştirdi.

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Bazı takipçileri ise Hadise'ye tam not verdi.

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Söz dizisiyle yıldızı parlayan Aybüke Pusat, önceki akşam Arnavutköy'de makyajsız görüntülendi.

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Arkadaşlarıyla akşam yemeğine geldiğini söyleyen Aybüke Pusat, "Norveç'ten birkaç saat önce geldim, yorgun ve çok açım" şeklinde konuştu.

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Instagram'dan 1 milyon takipçisi bulunan 23 yaşındaki Aybüke Pusat daha önce de böyle objektiflere yansımıştı.

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Şu sıralar Survivor çekimleri için Dominik'te bulunan Acun Ilıcalı Instagram hesabından bir fotoğraf yayınladı. Acun Ilıcalı'nın paylaştığı karede Subaşı'nın makyajsız görüntüsü dikkatlerden kaçmadı.

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İkinci kez anne olmaya hazırlanan oyuncu Aslı Tandoğan, ailesiyle birlikte Bodrum tatiline devam ediyor.

245Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Denizin ve güneşin tadını çıkaran Aslı Tandoğan, modaya uydu ve sıfır makyaj halini Instastory'den takipçileri ile paylaştı.

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İki ünlüden sıfır makyaj

Makyajsız fotoğraf paylaşma modası hızla yayılıyor. Marmaris’te tatil yapan 5 aylık hamile Beyza Şekerci ile Hande Doğandemir de bu akıma uydu. İki oyuncu, önceki gün sıfır makyajla poz verdi.

247Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Oyuncu Sinem Kobal sosyal medya hesabından makyajsız fotoğrafını paylaştı. Kobal'ın fotoğrafına yorum ve beğeni yağdı. Güzel oyuncu Sinem Kobal, makyajsız fotoğraf paylaşma modasına uydu.

248Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Eşi Kenan İmirzalıoğlu'yla mavi tura çıkan güzel oyuncu makyajsız halini sevenleriyle paylaştı.

249Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Kobal'ın fotoğrafı kısa sürede büyük ilgi gören fotoğrafı binlerce beğeni aldı.

250Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Şarkıcı Ziynet Sali sosyal medyadan "Makyajsız selfie" notuyla doğal paylaşımda bulundu.

251Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

İşte o fotoğraf...

252Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Daha önce makyajsız ve dağınık saçlarıyla bir parkta otururken objektife yansıyan şarkıcı Göksel, internet sitelerinde “Görenler tanıyamadı” başlığıyla çıkan haberlerden sonra arkadaşlarına dert yandığı, bu duruma çok canının sıkıldığını ve artık sokağa makyajsız çıkmayacağını söylediği iddia edilmişti.

253Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Şarkıcı, önceki gün Nişantaşı'nda yine makyajsız haliyle objektiflere yansıdı.

254Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

İşte makyajsız Göksel...

255Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Makyajsız fotoğraf paylaşma modasına oyuncu Beren Saat de uydu.

256Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Beren Saat, eşi Kenan Doğulu ile çıktığı Dominik tatilinde çekilen bu kareyi 'filtre yok' notu ile Instagram'da paylaştı...

257Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Söz dizisinde Bahar karakterine hayat veren Aybüke Pusat objektiflere bu kez makyajsız olarak yansıdı.

258Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Söz'le birlikte adını geniş kitlelere duyuran 22 yaşındaki Aybüke Pusat 0'ın Instagram'daki takipçi sayısı da dizinin yayınlandığı günden bugüne 70 binden 850 bine çıkmıştı.

259Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Son zamanlarda makyajsız hali ile tanınmayacak şekilde olan ünlü isimlerin aksine Merve Boluğur'un doğal görüntüsü herkesi mest etti.

260Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Cildinde herhangi bir problem olmadığı fark edilen Merve Boluğur'a, "duru güzellik, makyajsız ayrı güzelsin" gibi yorumlar geldi.

261Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

İşte o paylaşım...

262Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı
263Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

'Ufak Tefek Cinayetler dizisinin yıldızı Gökçe Bahadır Etiler'de alışveriş yaparken makyajsız bir halde görüldü.

264Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

onra ''Tamam çekin, sorun yok. Nasıl olsa ekranda saç-makyaj dört dörtlük'' dedi.

265Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Gökçe Bahadır önce görüntü vermek istemedi.

266Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Ece Seçkin, takipçilerinin makyajsız halini merak ettiklerine dair yorumlarını dikkate aldı ve sonunda hesabından böyle bir kare paylaştı. İşte Seçkin’in makyajsız paylaşımı ve altına yazdıkları:

267Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

“Uzun zamandır “yiyorsa makyajsız halini paylaş” gibi yorumlar alıyordum. Günlük hayatımda çok makyajlı gezen biri değilim ama instagramı genelde sahne ve kulis fotoğraflarımı paylaşmak amacıyla kullandığım için beni hep makyajla ve kocaman kirpiklerle görüyordunuz. Bence bir kadının en önemli makyajı yüzündeki gülümseyiş ve gözlerindeki pırıltıdır. Beyler size söylüyorum, bir kadının kaşını, kirpiğini, boyunu, kilosunu dert edip onları incitmeyin… Bırakın kadınlar gülümsesin, gözleri ışık saçsın… Kızlar size zaten bir şey söylememe gerek yok, durumu biliyorsunuz.”

268Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Yorgun Göksel Göksel önceki gün Maçka Parkı’nda objektiflere takıldı.

269Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Tek başına bankta oturup cep telefonuyla oynayan ünlü popçuyu, dağınık saçları ve sıfır makyajlı haliyle görenler tanımakta zorlandı.

270Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Şarkıcı, bir süre soluklandıktan sonra kısa bir yürüyüş yapıp parktan ayrıldı.

Habertürk

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Cem Uzan'ın eski eşi Alara Koçibey, önceki gün bir AVM'de görüntülendi. Açılır açılmaz alışveriş merkezine gelen sosyetik güzel Alara Koçibey, makyajsız ve rahat haliyle dikkati çekti.

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Cep telefonuyla katlar arasında dolaşıp sürekli konuşan Koçibey, daha sonra yürüyüşe çıktı.(Cadde)

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276Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Ben tatilimle mutluyum! Oyuncu Bergüzar Korel, önceki akşam Cihangir’de görüntülendi. Bergüzar Korel'in makyajsız hali dikkat çekti.

277Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Dükkanının önünde bulunan sokak köpeğini seven Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç ile aynı projede rol alacağı söylentileriyle ilgili, “Ben tatilimle mutluyum. Bu konularda konuşmak yersiz” şeklinde konuştu.

278Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Ardından oyuncu, köpek sevmeye devam etti. Bergüzar Korel'in makyajsız hali dikkat çekti. (Kelebek)

279Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Makyajsız Sibel Can Albüm çalışmalarına hız kesmeden devam eden Sibel Can, önceki gün yorgun ve makyajsız haliyle objektiflere takıldı. Soruları geçiştirerek hızla aracına binen şarkıcı yaşını küçültmek için mahkemeye başvurduğu haberlerine “Yok canım yaşımı büyüttüm ben. Görmüyor musun halimi” diye karşılık verdi.

EMRAH AKÇAAY / MAKARON

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281Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Makyajsız Burcu Esmersoy Ünlü sunucu Burcu Esmersoy’a geçtiğimiz gün Akmerkez’de objektiflere yakalandı.

282Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Her zaman makyajlı görmeye alıştığımız Esmersoy'un makyajsız hali şaşırttı.

283Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Müge Anlı Makyajsız Görüntülendi Ünlü mekan sahibi, her zaman bakımlı görmeye alışık olduğumuz Müge Anlı'nın makyajsız halini sosyal medyadan paylaştı.

284Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Yemek yediği mekanın sahibi Nusret Gökçe ile fotoğraf çektiren başarılı sunucunun makyajsız hali dikkatlerden kaçmadı. Gökççe, her zaman bakımlı haliyle görmeye alışık olduğumuz Müge Anlı'nın fotoğrafı sosyal medyada paylaştı.

285Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Nusret Gökçe, başarılı sunucuyla çektirdiği fotoğrafın altına polis teşkilatı gibi titizlikle çalışmasını kast ederek "Müge Anlı, kaybolan danaları da bulacağım dedi" notunu iliştirdi.

286Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Makyajsız tanıyamadılar İstanbul’da bir alışveriş merkezinde kameralara yakalanan Derya Tuna’yı görenler tanıyamadı.

İstanbul'da bir alışveriş merkezinde görüntülenen Derya Tuna'yı görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Makyajsız haliyle kameralara yakalanan Tuna'yı görenler, “Bambaşka biri gibi görünüyor” yorumunu yaptı.

287Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Derya Tuna, son olarak geçen ay sonunda oğlu İdo'yu Beyoğlu’ndaki Opera Club’da verdiği konserde izlerken görüntülenmişti.

288Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Dilan Çiçek Deniz

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Dilan Çiçek Deniz

290Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Nazan Öncel

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Nazan Öncel

292Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Ezgi Mola

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Ezgi Mola

294Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Büşra Pekin

295Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Büşra Pekin

296Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

EBRU ŞALLI

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298Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Adele

299Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Adele

300Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Sosyetik güzel Işıl Reçber makyajsız fotoğrafını paylaştı.

301Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Reçber, Instagram hesabından yayınladığı bu kareye, "#tbt günüymüş bugün kafa kalmadı ki koşturmaktan. istek üzerine makyajsız olsun uyanmış ama uyanamamış sabah mahmuru halimden" notunu düştü.

302Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Şarkıcı Demet Akalın, geçirdiği talihsiz kaza sonrası bir paylaşımda bulunmuştu.

303Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Kafasını vuran ve alnını şişiren Demet Akalın, yayınladığı fotoğrafa, "Tamam bu kadar nazara razıyım, iyi alnımı yarmadım! Cevizdi buzla fındık oldu. İnşallah sabaha kalmaz bir şeyim" notunu düşmüştü. Akalın makyajsız fotoğrafına bir takipçisi "Hayallerimi yıktın be" yazdı.

304Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Ünlü şarkıcı da hayranının bu yorumuna kayıtsız kalmadı.

Akalın Twitter hesabından "ulan benle ne hayalin var manyak. Boya güzeliyiz gerçeği bu işte" notunu paylaştı.

305Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Rol aldığı dizinin sezon finali yapmasının ardından yoğun temposundan sıyrılan Elçin Sangu, sevgilisi Yunus Özdiken’le Bebek’te görüntülendi.

306Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Fotoğraflarının çekildiğini fark edince yüzü asılan Sangu, mekân çıkışı makyajsız olduğu gerekçesiyle soruları yanıtsız bıraktı.

307Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Hızlı adımlarla yollarına devam eden çift, muhabirlerin takibe devam etmesi üzerine çareyi yollarını ayırıp farklı yönlere gitmekte buldu.  (HABERTÜRK)

308Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı
309Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Son dönemin yıldızı parlayan şarkıcılarından olan Merve Özbey de modaya uydu ve makyajsız fotoğrafını paylaştı.

310Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Konser öncesi ve sonrası makyajlı ve makyajsız hallerini, "Hayaller/Hayatlar" notuyla paylaşan şarkıcının fotoğrafı takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.

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Hayranları, ünlü popçuya "Sen makyajsız da güzelsin" diye iltifatta bulundular.

312Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Makyajsız Fotoğrafını, Kimse Tanımadı 46 yaşındaki ünlü şarkıcı Gwen Stefani, Instagram hesabından makyajsız fotoğrafını paylaştı, takipçileri onu tanımakta zorlandı.

313Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Ünlü şarkıcı Gwen Stefani, Instagram hesabından makyajsız fotoğrafını paylaşınca hayranları şoke oldu.

314Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Genellikle kırmızı ruju ve makyajıyla görmeye alışık olduğumuz 46 yaşındaki şarkıcı Gwen Stefani, bu kez makyajsız halini paylaşınca hayranlarını şaşırttı.

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HAYRANLARI TANIMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ Makyajsız halini 4 milyon takipçisiyle paylaşan şarkıcının fotoğrafını gören takipçiler, ünlü ismi tanımakta güçlük çekti. Stefani'nin makyajsız hali binlerce yorum aldı.

316Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, önceki gün Bebek'te patronu ile birlikte kahvaltı yaparken magazin 8 objektiflerine yakalandı.

317Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Sabah saatlerinde makyajsız bir şekilde görüntülenen Tilbe, "Bazen böyle fıstık gibi olurum, önüme çıkmazsınız. Böyle Sabahın köründe makyajsız çıkıyorum. Hazırlıksız her yerde çıkıyorsunuz. Bu ne iştir" dedi.

318Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Yeni albüm çalışmalarına başladığını vurgulayan başarılı şarkıcı, sürprizlerle döneceğini açıkladı.

319Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Yıldız Tilbe, "Aşk var mı?" sorusuna ise "Kendime aşığım şu sıralar. Kendimle flört ediyorum" yanıtını verdi.

320Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Ünlü oyuncu Yeliz Yeşilmen makyajsız fotoğrafını paylaştı.

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Yeşilmen'in çocuklarıyla makyajsız bir şekilde paylaştığı fotoğrafına "Makyajsız bile güzel bir kadın" gibi yorumlar geldi.

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İşte ünlü oyuncunun "Mutlu pazarlar TV izleyen üçlü babiş uyuyor biz erkenci" notuyla paylaştığı o fotoğraf...

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325Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Canlı yayında makyajını sildi Söylemezsem Olmaz programının sunucusu Lerzan Mutlu canlı yayında makyajını sildi.

326Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Programını takip edenlere sunacağı cilt maskesi için böyle bir hareketi tercih eden Lerzan Mutlu, programda yapacağı ve Türk televizyon tarihinde bir ilke imza atacağı uygulama için sosyal medya hesabından şöyle bir duyuru yapmıştı:

327Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

“Canlı yayında söz verdiğim gibi maskeyi uygulayacağım. Hatta Türk televizyon tarihinde bir ilk olarak makyajımı komple silip kendi cildimde uygulayacağım.

328Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

İlk kez canlı yayında sıfır makyajlı bir sunucu olarak tarihe geçmekten sizler için gurur duyarım.

329Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı
330Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı
331Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı
332Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı
333Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Esra Erol

334Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Hadise

335Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Hülya Avşar

336Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Ebru Polat

337Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Adriana Lima

338Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Ünlü modacı, ilk olarak program sırasında çekilen fotoğrafını paylaştı.
 
Ardından evinde makyajını sildikten sonraki halini paylaşan Nur Yerlitaş'a "Ekrandaki ve evdeki stili arasında dağlar kadar fark var" yorumları yağdı.

339Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Nur Yerlitaş'ın makyajı silinince ortaya çıkan görüntüsü işte böyle

340Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Bülent Ersoy

341Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Demet Akalın

342Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

bade İşcil

343Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Sıla

344Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Ece Uslu

345Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

İvana Sert

346Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Songül Karlı

347Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Her zaman makyajlı görmeye alıştığımız ünlülerin en doğal halleri görenleri şaşırtıyor...

348Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Şarkıcı Sıla, önceki gün Arnavutköy Sütiş’deydi. Sıla, kadın arkadaşıyla iki saate yakın kahvaltı yaptı.

349Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Mekandan çıkmadan önce Sıla, şoförünü arayarak aracı kapının önüne kadar getirmesini istedi. Sıla, adının aşk dedikodularına karıştığı Murat Boz’la ilgili soruları, “Çok acelem var arkadaşlar” diyerek geri çevirdi.

350Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Güzel şarkıcının makyajsız hali ise çok şaşırttı...

Milliyet

351Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı
352Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

‘Kiraz Mevsimi’ dizisindeki ‘Öykü’ karekteriyle şöhreti yakalayan Özge Gürel'i görenler tanıyamadı.

353Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Gürel, önceki gün annesi ve yeğeni ile Akmerkez’de alışveriş turundaydı.

354Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Oldukça farklı görünen Gürel estetik iddiaları için“Sadece zayıfladım. Estetik yok” diyerek yalanladı.

355Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı
356Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı
357Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı
358Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Kerem Alışık ve Songül Öden çifti, önceki akşam Nişantaşı’nda objektiflere takıldı.

359Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Spor araba tutkunu olan Kerem Alışık’ın daha çok ailelerin tercih ettiği geniş bir araba alması dikkatlerden kaçmadı.

360Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Yeni aldıkları arabalarıyla görüntülenen çiftin suratlarının asık olduğu gözlendi.

Haberturk

361Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı
362Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı
363Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Bir süredir birlikte olduğu Ankaralı sevgilisi Özgür İnal'ın da katıldığı yemek çıkışı başarılı oyuncuyu görenler hayrete düştü. Rol aldığı Paramparça dizisindeki pürüzsüz cildiyle dikkat çeken Nurgül Yeşilçay'ın makyajsız hali herkesi şaşırttı. Yüzündeki şişlik ve göz altındaki morluklar dikkat çeken oyuncu, gazetecilerin soruları karşısında telefonuna sarıldı ve aracına binerek mekandan ayrıldı.

364Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Ünlü oyuncu Özge Ulusoy Instagram hesabından paylaştığı makyajsız fotoğrafıyla şaşırttı.

365Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Gayet güzel görünen Ulusoy, takipçilerinden tam not aldı.

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368Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Kylie Jenner, erkek arkadaşı Tyga ile otogalerisine gitti.

369Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Renkli perukları ve makyajı olmadan görüntülenen 18 yaşındaki Jenner'in doğal hali dikkat çekti.

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Kylie'nin kayınbiraderi Kanye West'in tişörtünü giymesi de gözden kaçmayan detaylardan biri oldu.

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376Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

O Hayat Benim'in Bahar'ı makyajsız fotoğrafıyla hayranlarını şoke etti. Asaroğlu'nun filtresiz paylaşımında seyrek kaşları ve yüzündeki lekeleri dikkat çekti.

377Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Hatırla Sevgili'de Beren Saat'in kızını canlandırarak başladığı ekran kariyerindeki yükselişini O Hayat Benim dizisindeki Bahar karakteriyle devam ettiren Ezgi Asaroğlu, paylaştığı fotoğrafla şaşırttı.

378Filtresiz ve makyajsız fotoğrafında Asaroğlu, seyrek kaşları ve yüzündeki lekelerle dikkat çekti.

Filtresiz ve makyajsız fotoğrafında Asaroğlu, seyrek kaşları ve yüzündeki lekelerle dikkat çekti.

379İşte Ezgnin makyajsız paylaşımı...

İşte Ezg'nin makyajsız paylaşımı...

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Bu da saçlarının kahverengi olduğu zamanlarda...

381Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Pis Yedili dizisindeki albino bir genci canlandıran PC rolündeki Ahmet Yıldırım'ı çoğu kişi albino sansa da aslında Ahmet Yıldırım özel bir makyajla bu hale getiriliyor.

382Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Dizinin ilk bölümünden itibaren hiç kısa kollu kıyafet giymemişti.

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PC'nin yazın ortasında bile uzun kollu kıyafetlerle gezmesi makyajın sadece yüzüne uygulanmasıyla ilgili.

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İşte Ahmet Yıldırım'ın yani Pis Yedili'deki adı ile PC'nin dizideki hali ve gerçek hali...

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Makyajsız hali olay oldu Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın sosyal medya hesabından paylaştığı makyajsız fotoğrafı görenleri şaşkına çevirdi.

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Oyuncu Nurgül Yeşilçay, Instagram hesabından paylaştığı İstanbul Boğazı manzaralı fotoğrafta, makyajsız görüntüsüyle dikkat çekti.

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Yeşilçay, paylaşımında "İstanbul, İstanbul olalı böyle poz görmedi" ifadelerini kullandı.

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İvana Sert: Makyaj yok çekmeyin! İvana sert hafta sonu AVM'de alışverişteydi. Yüzünde makyaj olmayan ekran yüzünün 'çekmeyin' ricası karşılık bulmadı.

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İvana sert hafta sonu AVM’de alışverişteydi. Yüzünde makyaj olmayan ekran yüzünün ‘çekmeyin’ ricası karşılık bulmadı.

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İvana Sert sevgilisi Can Çelebi ve bir arkadaşıyla Aqua Florya AVM’deydi. Fotoğraflarının çekildiğini fark eden Sert ‘’Arkadaşlar lütfen çekmeyin makyajsızım’’ diyerek görüntülenmek istemedi. İvana Sert’in bu ricası karşılık bulmadı.

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Merve Boluğur'u görenler tanıyamıyor! Oyuncu Merve Boluğur'u sade ve iddiasız haliyle görenler tanımakta güçlük çekti.

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Sevgilisi Murat Dalkılıç ile barıştığı iddia edilen Merve Boluğur, Nişantaşı'nda görüntülendi. Ünlü oyuncu, "Kafamı nereye çevirsem sizi görüyorum. Sabah akşam beni mi takip ediyorsunuz?" dedi.

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Aynı gün lüks cipi ile görüntülenen Murat Dalkılıç ise barışma iddialarına, "Henüz öyle bir şey yok" diye yanıt verdi. Ünlü oyuncunun makyajsız halinin çok farklı olduğu gözlendi.

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Songül Karlı Makyajsız Tanınmaz Halde! Şarkıcı Songül Karlı, hafta sonu arkadaşlarıyla bir araya geldiği bir mekanda makyajsız haliyle adeta tanınmaz haldeydi.

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Şarkıcı Songül Karlı, hafta sonu arkadaşlarıyla bir araya geldiği bir mekanda makyajsız haliyle adeta tanınmaz haldeydi.

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Ekrandaki güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken sunucu ve şarkıcı Songül Karlı, makyajsız bir şekilde objektiflere takıldı.

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Trend Topic Medya'da yayınlanan Karlı'nın makyajsız fotoğrafları hayranlarını şaşırttı.

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Burcu'yu hiç böyle görmediniz!

 
 
Burcu Esmersoy’un önceki akşam arkadaşlarıyla gittiği mekan çıkışı yorgun ve makyajsız halde objektiflere böyle yansıdı.

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"BU HALİMİ SEVİYORUM"

 
Daha önce de makyajsız yakalanan Esmersoy, "Yüzüm dinlensin diye makyaj yapmak istemedim. Ayrıca bu halimi seviyorum" demişti.
 

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Kendisine güveni tam

Son olarak Bizim Hikaye filminde oynayan Çiğdem Batur, önceki akşam Akmerkez'de görüntülendi.

422Alışverişe çıkan Baturun makyajsız hali dikkatlerden kaçmadı.

Alışverişe çıkan Batur'un makyajsız hali dikkatlerden kaçmadı.

423Kendisine spor ayakkabı satın alan, sonrasında gazeteciler ile ayaküstü sohbet eden Batur; makyajsız görüntülenmekten hiç rahatsız olmadığını söyledi.

Kendisine spor ayakkabı satın alan, sonrasında gazeteciler ile ayaküstü sohbet eden Batur; makyajsız görüntülenmekten hiç rahatsız olmadığını söyledi.

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'Bu Tarz Benim' yarışmasıyla ünlenen Nur Bozar, Instagram hesabından makyajsız fotoğrafını paylaştı.

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Makyajsız Hatice Şendil Burak Sağyaşar ile alışveriş yaparken görüntülenen Hatice Şendil, makyajsız haliyle de dikkat çekti.

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Makyajsız olmasına rağmen objektiflerden kaçmayan Şendil, sevgilisiyle beraber gülümseyerek poz verdi. Alışveriş yapan çift, daha sonra baş başa akşam yemeği yedi.

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Geçtiğimiz aylarda nişanlanan ünlü çift, yaza düğün yapmayı planlıyor.

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Makyajsız Şebnem Ferah "Ve Kazanan" yarışmasında jüri üyeliği yapan Türk rock müziğinin başarılı kadın vokallerinden Şebnem Ferah, makyajsız fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı.

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HAYRANLARI BİLE ZOR TANIDI Verdiği konserlerde yaptığı makyajla ve giydiği kıyafetlerle çok beğenilen 42 yaşındaki Şebnem Ferah'ı bu haliyle hayranları bile zor tanıdı.

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ÇAĞLA'DAN SONRA ŞEBNEM'DE PAYLAŞTI Çağla Şikel'in kadınların güzelliğiyle değerlendirilmesine isyan edip, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde paylaştığı makyajsız fotoğrafı çok konuşulmuştu.

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Şebnem Bozoklu da makyajsız fotoğrafını paylaştı ve altına da "Yemişim makyajı" diye not düştü.

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Oyuncu Şebnem Bozoklu, köpeğiyle selfie çekip bunu da Instagram'da takipçileriyle paylaştı.

439Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Makyajsız yüzü ve dağınık saçlarıyla poz veren Bozoklu, şu notu düştü:

"Yemişim makyajı, öpmüşüm saçı. Günaydın."

440Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Çağla Şikel makyajsız fotoğrafını paylaştı! Ünlü isimler sosyal medya hesaplarından 8 Mart Dünya  Kadınlar Günü nedeniyle mesajlar yayınladı.

Kadınlar Günü'nü kutlayan  Çağla Şikel Instagram sayfasından  makyajsız bir fotoğrafını paylaştı ve altına şu notu düştü:

441Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Buyrun bu  makyajsız hiçbir şeysiz gerçek ben. Çalışan, hayatın akışına uyumlu her şeyin fazlasıyla farkında bir kadın. Fotoğrafı görüp 'Oh be  makyajsız çirkinmiş zaten' deyip rahatlayanlar? Lütfen takibi bıraksın. Ya da lütfen insanları güzellikleriyle yargılamayın. Güzellik fani değil mi Allah aşkına? Göreceli değil mi? Bir sivilcelik ömrü yok mu adeta?

442Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Zamanla elimizden kayıp giden bir şey için iddiaya gerek var mı tartışmaya? Bence yok. Biz kadınız güçlüyüz özgürüz daha ötesi yok, çirkinimiz de yok. Tüm kadınlara naçizane bir tavsiye kendinizi çooook sevin değer verin ve hep gülümseyin. Unutmayın o güzellikle değil ama o gülümsemeyle ölüp gitme ihtimalimiz var. Kadınlar gününüz kutlu olsun.

443Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Pop müziğinin başarılı ve güzel isimlerinden Sıla, geçtiğimiz günlerde bir arkadaşıyla birlikte geldiği Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı...

444Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Başarılı şarkıcı, İstanbul Morini kafede yakın dostlarıyla bir araya geldi...

445Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Makyajlı görmeye alışık olduğumuz Sıla'nın makyajsız hali objektiflere işte böyle yansıdı...

Milliyet

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447Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Hülya Avşar'ı makyajsız görmeye alıştık ama makyajlı ve makyajsız hali arasında çok fark var

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Hülya Avşar

449Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

İZEL'İN ESKİ HALİNDEN ESER KALMADI Tek başına mağazaları dolaşan şarkıcının bir hayli kilo aldığı görüldü. Fotoğraflarının çekildiğini fark eden İzel... "Beni böyle çektiniz" diyerek muhabirlere takıldı.

450Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Yeni albüm için çalışmalarının devam ettiğini söyleyen İzel... "Sinan Akçıl'dan da şarkı var. Bir sürü sürprizlerim olacak, bekleyin" dedikten sonra AVM turuna devam etti.

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Ünlü şarkıcı İrem Derici ve eşi Rıza Esendemir, bir AVM'de alışveriş yaparken görüntülendi.

455Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Makyajsız ve oldukça yorgun görüntüsüyle dikkat çeken Derici, "48 saattir uyumadım, çok yorgunum ama makyajsızım diye tribe de girmedim çekin çekin" diyerek kameralara meydan okudu.

456Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Hadise'nin "Saçımı 10 günde bir yıkıyorum" açıklaması hatırlatılınca çok şaşıran Derici, "10 gün yıkanmayan saç öyle olmaz, daha geçen gün ödül töreninde önümde oturuyodu pırıl pırıldı" diyerek Hadise'yi ele verdi.

457Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Muzur tavırlarıyla bilinen Derici, "Ben de bayramdan bayrama duşa giriyorum, kokuyorum kocam boşayacak beni korkuyorum" diyerek espiriyi patlattı.

458Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Radyo programı yapan Rıza Esendemir işini eve taşıdığından da bahsederken İrem Derici lafa atladı ve 'Mutfakla stüdyo yan yana geçen gün elimde mercimek köfesiyle stüdyoya dalıp bak bakalım kıvamı tutmuş mu dedim' diyerek kahkahaya boğdu.

459Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

'Çekmeyin yandım' Sibel Can önceki gün Etiler'de bir solaryum merkezi çıkışı gazetecileri karşısında bulunca nereye kaçacağını şaşırdı.

460Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Makyajsız ve solaryum sonrası kızarmış yüzüyle görüntülenmekten rahatsız olan sanatçının eli ayağına dolaştı. Hemen aracına binip, hızla uzaklaştı.

UMUT ÜNVER / MAKARON

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462Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Petek Dinçöz'ün Makyajsız Hali Korkuttu! Asistanlarıyla birlikte kahvaltı yapan şarkıcıyı makyajsız haliyle görenler tanımakta zorlandı. Görüntülendiğini fark eden Dinçöz, çantasındaki güneş gözlüklerini taktı.

463Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

'Roman Havası' adlı diziye oyunculuğa adım atan Petek Dinçöz, makyajsız bir şekilde objektiflere takıldı.

464Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

GÖRENLER TANIMAKTA ZORLANDI Önceki Sabah Rumeli Hisarı'nda asistanlarıyla birlikte kahvaltı yapan ünlü şarkıcı Petek Dinçöz'ü makyajsız haliyle görenler tanımakta bir hayli zorlandı.

465Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Magazin muhabirlerinin kendisini çektiğini fark eden Petek Dinçöz, çantasındaki güneş gözlüklerini taktı.

466Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı
467Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Geçen hafta Nişantaşı’nda tek başına alışveriş yaparken görüntülenince sinirlenen Beren Saat, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

468Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Dudak parlatıcısı hariç neredeyse yüzünde sıfır makyaj olan Saat, bu kez objektiflere gülümseyerek poz verdi. Ünlü oyuncunun saçlarını şapkasıyla kapatması da dikkatlerden kaçmadı.

469Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Bade İşçil makyajsız haliyle de çok beğenildi Oğlu Azur'u geçtiğimiz aylarda dünyaya getiren Bade İşcil, önceki gün makyajsız ve oldukça sade bir halde objektiflere yakalandı.

470Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

"DİZİ TEKLİFLERİNİ GERİ ÇEVİRİYORUM" Menajer Gaye Sökmen'le anlaşma yapan İşcil, "Dizi teklifleri var. Ancak geri çeviriyorum. Reklam gibi part time işler arıyorum.

471Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Dizi çalışma saatleri çok uzun, çocuğumdan uzun süre ayrı kalmak istemiyorum. Bakalım" dedi.

472Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı
473Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Bergüzar Korel makyajsız görüntülendi Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, bir AVM'de görüntülendi. Korel'in doğal ve makyajsız hali dikkatlerden kaçmadı.

474Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

ATV ekranlarında yayınlanan Karadayı dizisinin Hakime Hanım'ı Bergüzar Korel, Center AVM'de görüntülendi.

475Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Korel, mağazalarda uzun süre alışveriş yaptıktan sonra güzel bir restoranda akşam yemeğini yedi.

476Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Korel'in magazin gündemine yansıyan resimlerinde makyajsız olduğu gözlerden kaçmadı. Güzel oyuncunun doğal hali, "Her haliyle güzel" yorumlarını beraberinde getirdi.

477Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

İvana Sert makyajsız haliyle görenleri şaşırttı.

478Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı
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482Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Nur Yerlitaş

483Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı
484Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı
485Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı
486Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı
487Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Hadise

488Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Polat kameralar karşısına uzun hazırlıklardan sonra çıkıyor.

489Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Bu haliyle görüntülenmekten hoşlanmayan Polat kısa bir an panik de yaşadı.

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Ebru Polat geçtiğimiz günlerde doğal haliyle Süper Kulüp kameralarına yakalanmıştı.

491Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Makyajsız Ebru Gündeş Son dönemde daha sade olmayı tercih eden Gündeş, sıfır makyajlı fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.

492Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

"Araftayım" isimli albümü büyük ses getiren Ebru Gündeş, makyajız fotoğrafını yayınladı. Makyajlı haliyle görmeye alışan takipçileri Gündeş'in doğal halini görünce şaşırdı.

493Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

EBRU GÜNDEŞ'TEN MAKYAJSIZ DA GÜZELİM POZU Yeni albümü için yüzüne yaptırdığı bakımlardan sonra gençleşen ve yenilenen Gündeş, artık daha sade olmayı tercih ediyor. Ünlü şarkıcının hayranları "Böyle daha güzelsin" mesajlarını attı.

494Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı
495Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı
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497Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Ziynet Sali, önceki gün çıktığı alışveriş turunda makyajsız objektiflere takıldı...

498Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Sanatçıyı makyajsız görenler de tanımakta zorlandı...

499Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Gazetecilerin kendisini çekmesini istemeyen Sali, “Makyajsızım bugün çekmeseniz olur mu?

500Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Cilt bakımı yaptırdım. Cildim dinlensin diye makyaj yapmadım” dedi.

Milliyet

501Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı
502Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı
503Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı
504Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı
505Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı
506Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı
507Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı
508Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı
509Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı
510Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Geçtiğimiz günlerde Fahriye Evcen'in öğle yemeği için sete getirilen pideyi “Asla yemem. Bana meyveli yoğurt bulun. Ev yoğurdunun içine yeşil elma ve mandalina doğrayın” dediği iddia edilmişti.

511Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Yaptığı kaprislerle sık sık gündeme gelen oyuncunun, set çalışanlarını bezdirdiği söylenmişti.

512Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Bunun üzerine Evcen, Instagram hesabından olayı ti'ye alan bir fotoğraf paylaştı.

513Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Makyajsız haliyle dikkat çeken ünlü yıldız fotoğrafın altına "Sacide abla olaya açıklık getirdi!..Fahriye'nin yoğurdu geldi" yazdı.

514Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Ünlü şarkıcı Sibel Tüzün bir alışveriş merkezinde çocuk mağazalarını gezerken görüntülendi.

515Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Spor kıyafetleri, sırt çantası ve kısacık saçlarıyla şaşırtan ünlü şarkıcı, "Spor kıyafetin ve kısa saçın rahatlığı başka… Halimden çok mutluyum, bir süre böyle devam…" dedi.

516Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Ünlü sanatçı Emel Müftüoğlu geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda görüntülenmişti.

517Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Yüzünde sıfır makyaj olan şarkıcıyı görenler tanımakta güçlük çekmişti. Makyajsız fotoğrafları çekilen Müftüoğlu'nun morali bozulmuş ve hızla mekandan ayrılmıştı.

518Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Yıldız Tilbe sosyal medyada da diğer ünlülere fark atıyor.

519Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı

Ünlüler makyajsız yakalanmamak için bin dereden su getirirken, o en doğal halini paylaşmaktan çekinmiyor...

520Ünlülerin makyajsız hali şaşırttı