Defne Samyeli muhabirlere sert Ã§Ä±ktÄ±! 'Ben sobelenmedim'

Kendisinden dokuz yaÅŸ kÃ¼Ã§Ã¼k iÅŸ insanÄ± Onur ArÄ±kan ile aÅŸk yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± iddia edilmiÅŸti. Ã–nceki gÃ¼n bir erkek arkadaÅŸÄ±yla Bebek'te gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenen Samyeli, "YanÄ±mdaki arkadaÅŸÄ±mdÄ±. Onu da belki aÅŸk diye yazarsÄ±nÄ±z" sÃ¶zleriyle isyan etti.

ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±, "ArkadaÅŸlarÄ±m benimle yemek yiyebilirler, beni izlemeye gelebilirler. Yakalanmak falan kardeÅŸimle Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±m bir yerde, arabada yanÄ±mda ailem varken 'sobelendi' demek pek olmuyor. Benim ailem varken yÃ¼zleri blurlanÄ±yor ve sanki baÅŸ baÅŸaymÄ±ÅŸÄ±m gibi servis ediliyor. Sansasyonel olabilir ama gÃ¼zel deÄŸil" diyerek, Ã§Ä±kan haberlere sitem etti.

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"HOÅž OLMUYOR"



Muhabirlerin "Konu hakkÄ±nda size soru soruldu; yanÄ±tlamadÄ±nÄ±z, 'hayÄ±r' deseydiniz bu haberler Ã§Ä±kmazdÄ±" cevabÄ±nÄ± beÄŸenmeyen Samyeli, "Ã–zel hayatÄ±mÄ±n mahremiyetine ben saygÄ± duyduÄŸum iÃ§in paylaÅŸmak istemedim. LÃ¼tfen siz de saygÄ± duyun. Konuya dahil ettiÄŸiniz Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ ÅŸahÄ±slarla ilgili 'evet' ya da 'hayÄ±r' diye konuÅŸmamamÄ±n tek nedeni de bu. ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±n kendi seÃ§medikleri ve tercih etmedikleri haberlerin parÃ§alarÄ± olmalarÄ±na benim de itiraz ediyor olmam. Ben bir yere gidebilirim, yemek yiyebilirim, sosyalleÅŸebilirim, benim sahnemi izlemeye herkes gelebilir. Bu gibi sansasyonel haberler yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± zaman hoÅŸ olmuyor. Benim sevdiÄŸim iÅŸler deÄŸil bunlar" ifadelerini kullandÄ±.

"BÃ–YLE ANILMAK Ä°STEMÄ°YORUM"

Defne Samyeli, "Bizler insanÄ±z elbette gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z kadÄ±n veya erkek birÃ§ok kiÅŸi olacak. ArkadaÅŸlÄ±k boyutu olabilir, baÅŸka tÃ¼rlÃ¼ boyutlar olabilir. Bunlar iÃ§erisinde yakalandÄ±, sobelendi. Yeni aÅŸk hayÄ±rlÄ± olsun gibi tÄ±klanmaya yÃ¶nelik haberler yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± zaman Ã§ok cazip olmuyor. Ben bÃ¶yle anÄ±lmak istemiyorum" ifadelerini kullandÄ±.

Defne Samyeli, muhabirlerin "Siz de habercilik yaptÄ±nÄ±z bu tarz baÅŸlÄ±klÄ± haberler yapmadÄ±nÄ±z mÄ±?" sorusuna, "Ben de haberci oldum evet ama olayÄ±n sansasyonel kÄ±smÄ±nÄ± bulmak ve baÅŸlÄ±k atmak bizim de yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir ÅŸeydi. EÄŸer izlenmek istiyorsanÄ±z herkesin kendine gÃ¶re metodu var. Benim Ã¶zel hayatÄ±mla ilgili evet ya da hayÄ±r diyeceÄŸim konularda ortada anÄ±lacak bir unsur olmamak adÄ±na cevap vermemeyi tercih ediyorum. Sobelendi, yakalandÄ± haber baÅŸlÄ±klarÄ±na ben de gÃ¼lÃ¼yorum" yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

"SOBELENMEDÄ°M"



Muhabirlere ilk etapta sert Ã§Ä±kan ÅŸarkÄ±cÄ±, "Ã–zel hayatÄ±mla ilgili konu olmayÄ± arzu etmiyorum. Siz iÅŸinizi yapÄ±yorsunuz. Sormak zorunda olduÄŸunuz zaman gÃ¼zel ama gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z bir ÅŸeyi farklÄ± yansÄ±tmak gÃ¼zel bir ÅŸey deÄŸil. Ã‡Ã¼nkÃ¼ sobelenmedim" dedi.