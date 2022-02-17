• 17 Şubat 2022 - 14:34 • Son Güncelleme:
Defne Samyeli kabarık elbisesi ve bacak dekoltesiyle şov yaptı!
İddialı sahne kıyafetleriyle ilgili "İsteyen istediğini söyleyebilir" diyen Defne Samyeli son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Kabarık elbisesi ve kasığına kadar gelen yırtmacıyla yürüyüp boy gösteren Defne Samyeli resmen düşman çatlattı.
• 17 Şubat 2022 - 14:34 • Son Güncelleme:
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Defne Samyeli, son dönemde sahne kıyafetleri hakkında yapılan eleştirilerle ilgili konuşmuştu. Samyeli açıklamasında "Bunu hiç anlamlı bulmuyorum. Yıllardan beri sahne şovlarının gerektirdiği özenli bir duruş var. Bunun içinde insanlar ne isterse onu giyiyorlar. Kendi özgün karakterleri, kişilikleri, hangi modacı ile çalıştıkları, o sene nelerin moda olduğuna dair birçok faktör var. Zaten insanlarla ilgili hayat seçimleri konusunda eleştiri yapmanın çok gereksiz olduğunu düşünen birisiyim. Eleştirmek ile ilgili sıkıntım yok. İsteyen istediğini söyleyebilir. Umurumda değil" dedi.