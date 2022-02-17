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MagazinDefne Samyeli kabarık elbisesi ve bacak dekoltesiyle şov yaptı!
HaberlerMagazin Haberleri Defne Samyeli kabarık elbisesi ve bacak dekoltesiyle şov yaptı!
• 17 Şubat 2022 - 14:34 • Son Güncelleme:

Defne Samyeli kabarık elbisesi ve bacak dekoltesiyle şov yaptı!

İddialı sahne kıyafetleriyle ilgili "İsteyen istediğini söyleyebilir" diyen Defne Samyeli son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Kabarık elbisesi ve kasığına kadar gelen yırtmacıyla yürüyüp boy gösteren Defne Samyeli resmen düşman çatlattı.

• 17 Şubat 2022 - 14:34 • Son Güncelleme:
1Defne Samyeli kabarık elbisesi ve bacak dekoltesiyle şov yaptı
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Defne Samyeli, son dönemde sahne kıyafetleri hakkında yapılan eleştirilerle ilgili konuşmuştu. Samyeli açıklamasında "Bunu hiç anlamlı bulmuyorum. Yıllardan beri sahne şovlarının gerektirdiği özenli bir duruş var. Bunun içinde insanlar ne isterse onu giyiyorlar. Kendi özgün karakterleri, kişilikleri, hangi modacı ile çalıştıkları, o sene nelerin moda olduğuna dair birçok faktör var. Zaten insanlarla ilgili hayat seçimleri konusunda eleştiri yapmanın çok gereksiz olduğunu düşünen birisiyim. Eleştirmek ile ilgili sıkıntım yok. İsteyen istediğini söyleyebilir. Umurumda değil" dedi.

2ESKİ EŞ İTİRAFI

ESKİ EŞ İTİRAFI

Eski eşi Eren Talu'nun evli olduğu dönemde giyimine çok karıştığını da itiraf eden Samyeli son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.

3Defne Samyeli kabarık elbisesi ve bacak dekoltesiyle şov yaptı

Kabarık elbisesi ve neredeyse kasığına kadar gelen yırtmacıyla yürüdüğü anları paylaşan Defne Samyeli hayranlarını mest etti.

4Defne Samyeli kabarık elbisesi ve bacak dekoltesiyle şov yaptı

Geçtiğimiz günlerde de kasığına kadar yırtmaçlı bir kıyafetle sahneye çıkan Defne Samyeli'yi görenler "Bu tarzı sevdi" yorumları yaptı.

5Defne Samyeli kabarık elbisesi ve bacak dekoltesiyle şov yaptı
6Defne Samyeli kabarık elbisesi ve bacak dekoltesiyle şov yaptı

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Defne Samyeli kabarık elbisesi ve bacak dekoltesiyle şov yaptı!

Defne Samyeli kabarık elbisesi ve bacak dekoltesiyle şov yaptı!