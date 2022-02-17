• 17 Şubat 2022 - 11:02 • Son Güncelleme:
Defne Samyeli kızıyla gezmede! Hakan Sabancı sorusuna ise...
Defne Samyeli önceki akşam kızı Derin Talu ile birlikte Akmerkez'de görüntülendi. Samyeli, muhabirlerin, kızı Derin Talu ve Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı sorularına bakın ne yanıt verdi...
• 17 Şubat 2022 - 11:02 • Son Güncelleme:
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Defne Samyeli, kızı Derin Talu ile birlikte alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Birlikte akşam yemeği yiyen anne-kız, sonrasında alışveriş turu attı.
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Milliyet'ten Hüseyin Altun'un haberine göre; Muhabirlerin kızı Derin Talu ve Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı sorularına Defne Samyeli “Arkadaşlar o konulara girmeyelim lütfen" diyerek, yanıtsız bıraktı.
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