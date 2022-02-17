Defne Samyeli kızıyla gezmede! Hakan Sabancı sorusuna ise...

Ünlü sunucu, "Kameraların önüne doğdular diye yaşıtlarının yaptığı herhangi bir şeyi, benden miras kalan bir ün dolayısıyla yapmamalarını istemem. Herkesin kendi hayatı var. Kızlarım da başlı başına birer birey" ifadelerini kullanmıştı.