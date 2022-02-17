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MagazinDefne Samyeli kızıyla gezmede! Hakan Sabancı sorusuna ise...
HaberlerMagazin Haberleri Defne Samyeli kızıyla gezmede! Hakan Sabancı sorusuna ise...
• 17 Şubat 2022 - 11:02 • Son Güncelleme:

Defne Samyeli kızıyla gezmede! Hakan Sabancı sorusuna ise...

Defne Samyeli önceki akşam kızı Derin Talu ile birlikte Akmerkez'de görüntülendi. Samyeli, muhabirlerin, kızı Derin Talu ve Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı sorularına bakın ne yanıt verdi...

• 17 Şubat 2022 - 11:02 • Son Güncelleme:
1Defne Samyeli kızıyla gezmede Hakan Sabancı sorusuna ise...
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Defne Samyeli, kızı Derin Talu ile birlikte alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Birlikte akşam yemeği yiyen anne-kız, sonrasında alışveriş turu attı.

2Defne Samyeli kızıyla gezmede Hakan Sabancı sorusuna ise...

Milliyet'ten Hüseyin Altun'un haberine göre; Muhabirlerin kızı Derin Talu ve Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı sorularına Defne Samyeli “Arkadaşlar o konulara girmeyelim lütfen" diyerek, yanıtsız bıraktı.

3KIRMIZI ÇİZGİLERİMİZİ BİLİYORUZ

"KIRMIZI ÇİZGİLERİMİZİ BİLİYORUZ"

Geçtiğimiz ay Bebek'teki bir mekandan çıkarken görüntülenen Defne Samyeli, kızları Deren ve Derin Talu'nun sosyal medya hesaplarından paylaştığı iddialı pozlarla ilgili açıklama yapmıştı.

4Defne Samyeli kızıyla gezmede Hakan Sabancı sorusuna ise...

Samyeli, "Derin yeni 18 yaşına girdi. Deren zaten modellik ve oyunculuk yapıyor. 'Cesur poz'dan kasıt nedir, onu da çok anlamıyorum. Bütün yaşıtları da aynı pozları paylaşıyor" demişti.

5Defne Samyeli kızıyla gezmede Hakan Sabancı sorusuna ise...

Ünlü sunucu, "Kameraların önüne doğdular diye yaşıtlarının yaptığı herhangi bir şeyi, benden miras kalan bir ün dolayısıyla yapmamalarını istemem. Herkesin kendi hayatı var. Kızlarım da başlı başına birer birey" ifadelerini kullanmıştı.

6ÖPÜCÜKLERE BOĞDU

ÖPÜCÜKLERE BOĞDU

250 binden fazla takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladığı fotoğraflarla adından söz ettiren Derin Talu, geçtiğimiz haftalarda Arnavutköy'de aşka geldi.

7Defne Samyeli kızıyla gezmede Hakan Sabancı sorusuna ise...

18 yaşındaki Talu'nun romantik anları objektiflere yansıdı. Erkek arkadaşını öperken görüntülendiğini fark eden Derin, panikle mekandan çıkarak, hızlıca uzaklaştı.

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