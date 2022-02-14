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MagazinDefne Samyeli yırtmaçlı siyah elbisesiyle dikkat çekti!
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• 14 Şubat 2022 - 14:00 • Son Güncelleme:

Defne Samyeli yırtmaçlı siyah elbisesiyle dikkat çekti!

Şimdilerde şarkıcılık ve oyunculuk yapan eski haber spikeri Defne Samyeli, sahne almaya devam ediyor. Cesur kıyafetleriyle adından söz ettiren Samyeli, son olarak kasığına kadar yırtmaçlı siyah bir elbiseyle dinleyicileriyle buluştu.

• 14 Şubat 2022 - 14:00 • Son Güncelleme:
1Defne Samyeli yırtmaçlı siyah elbisesiyle dikkat çekti
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Kariyerine spikerlik yaparak başlayan ve sonrasında oyunculuk ile şarkıcılığı aynı anda devam ettiren 49 yaşındaki Defne Samyeli, tarzıyla yine adından söz ettirmeyi başardı.

2Defne Samyeli yırtmaçlı siyah elbisesiyle dikkat çekti

Sağlıklı beslenmeye ve sporuna özen gösteren iki çocuk annesi Samyeli, tercih ettiği kıyafette kusursuz fiziğini bir kez daha gözler önüne serdi.

3Defne Samyeli yırtmaçlı siyah elbisesiyle dikkat çekti

Defne Samyeli, son sahnesinde derin yırtmaç ve göğüs dekolteli siyah bir elbise tercih etti. Samyeli, elbisesiyle verdiği pozları da Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

4Defne Samyeli yırtmaçlı siyah elbisesiyle dikkat çekti

İddialı tarzıyla zaman zaman gündeme gelen ünlü ismin pozlarını gören takipçileri ise "Muhteşem", "Harikasın" gibi yorumlar yaptı.

5SON DERECE YANLIŞ

"SON DERECE YANLIŞ"

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda sahne kıyafetleri polemiğine dahil olan Samyeli, "Ben insanların sahnede, sokakta, günlük hayatlarında ya da herhangi bir yerde ne giydiklerine dair birilerinin ahlak bekçiliği yapmasını son derece yanlış buluyorum. Herkes ne istiyorsa onu giyer, birincisi bu" demişti.

6Defne Samyeli yırtmaçlı siyah elbisesiyle dikkat çekti

"İkincisi ise ben külotla sahneye çıkıyor diye algılanan bazı isimleri çok başarılı buluyorum ve yakıştığını düşünüyorum" diyen ünlü isim, "Bana hiç garip gelmiyor. Dünyanın her yerinde şov denen bir şey var. Başkalarının üzerinden, başkalarının kılığı, kıyafeti, sahne performansı üzerinden böyle birinin kendini yorum ve yargı mercii olarak insanları görmesini çok garipsiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

7KIZLARIMIN BABASI KIYAFETİME KARIŞIRDI

"KIZLARIMIN BABASI KIYAFETİME KARIŞIRDI"

Bir muhabirin "Şu an biriyle birlikte olsaydınız ve sahne kıyafetlerinize karışsa izin verir miydiniz?” sorusuna Samyeli, "Hayır kesinlikle izin vermezdim. Evli olduğum dönemlerde kızlarımın babası karışırdı ama öğrenerek bu yaşlara geldik. Bundan sonra öyle şeyler yok" demişti.

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