Cahide Sonku ile Zeki Müren Z kuşağı için beyazperdede
69 yıl sonra Beklenen Şarkı çıkıyor. ‘İstanbul Film Festivali'nde gösterilecek. Cahide Sonku ile Zeki Müren'in başrollerini paylaştığı 1953 yapımı ‘Beklenen Şarkı' filmi, 41. İstanbul Film Festivali'nde yenilenmiş kopyasıyla izleyici karşısına çıkacak.
İstanbul Film Festivali, Türk Sineması'nın önemli yapıtlarını restore ettirerek gün ışığına çıkarıyor ve yeni kopyalarını Türk Sineması'na kazandırıyor. Bu yıl 8-19 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek festivalin 'Dünden Bugüne Türk Klasikleri' bölümünde 'Beklenen Şarkı' filmi gösterilecek.
YENİDEN BEYAZPERDEDE
Cahide Sonku ile Zeki Müren'in başrollerini paylaştığı 1953 yapımı film, yenilenmiş kopyasıyla yeniden beyazperdede izleyiciyle buluşacak. Adı anıldığında akıllara aynı adlı şarkısını ve Cahide Sonku ile Zeki Müren'in piyano başındaki ikonik pozlarını getiren 'Beklenen Şarkı', birçok ilki bünyesinde barındırdığı için Türk sinemasında ayrı bir yere sahip. O dönemde Zeki Müren radyo sayesinde tüm Türkiye'de tanınırken Sonku ise bir sinema yıldızıydı.