GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
MagazinOktay Kaynarca ile Birce Akalay bir araya geldi!
HaberlerMagazin Haberleri Oktay Kaynarca ile Birce Akalay bir araya geldi!
ABONE OL

Oktay Kaynarca ile Birce Akalay bir araya geldi!

Uzun sÃ¼redir ekranlardan uzak olan Birce Akalay ve kendisi gibi oyuncu Oktay Kaynarca, Ã¶nceki akÅŸam birlikte akÅŸam yemeÄŸi yedi. AyakÃ¼stÃ¼ muhabirlerle sohbet eden ikili, birlikte bir projede olabileceklerinin sinyalini verdi.

12.03.2022 - 10:30 |
Oktay Kaynarca ile Birce Akalay bir araya geldi!

Birce Akalay ve Oktay Kaynarca, Ã¶nceki akÅŸam ArnavutkÃ¶y BalÄ±kÃ§Ä±sÄ±'nda akÅŸam yemeÄŸi yedi. HavalarÄ±n soÄŸuk olmasÄ± sebebiyle gazetecileri bekletmemek iÃ§in yemeklerine ara veren ikili, sorularÄ± yanÄ±tladÄ±. Ä°ki oyuncu da ileride birlikte bir proje olabileceÄŸinin de sinyallerini verdi.

Uzun sÃ¼redir arkadaÅŸ olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Oktay Kaynarca, â€œBirce ile Ã§ok eskiye dayanan bir dostluÄŸumuz var. BugÃ¼n gÃ¼zel bir akÅŸam yemeÄŸi yedik iÅŸ iÃ§in deÄŸil, sohbet iÃ§in bir araya geldik. Tabii hayat bu belli olmaz ne olacaÄŸÄ± ama ÅŸu an Ã¶yle bir iÅŸ sohbeti iÃ§erisinde deÄŸiliz" dedi.

Â

Oktay Kaynarca ile Birce Akalay bir araya geldi

"BÄ°RAZ DÄ°NLENÄ°P, MARKAMLA Ä°LGÄ°LENÄ°YORUM"

Kendi markasÄ± iÃ§in uÄŸraÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± iÃ§in sÃ¶yleyen Birce Akalay ise, â€œÅžu anda biraz dinleniyorum, biraz markamla ilgileniyorum Ã§Ã¼nkÃ¼ orada da bir bebek doÄŸdu onunla da ilgilenmem gerekiyor. Bazen projeleri okuyorum. Åžu an bu ÅŸekilde zaman geÃ§iriyorum" diye konuÅŸtu.

GeÃ§tiÄŸimiz hafta Akmerkez'de gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenen Birce Akalay, markasÄ±yla ilgili; "Bu kadar iyi geri dÃ¶nÃ¼ÅŸler alabileceÄŸimi zannetmiyordum. Ã‡ok mutluyum, bu sÃ¼reÃ§ beni Ã§ok mutlu ediyor" demiÅŸti.

Oktay Kaynarca ile Birce Akalay bir araya geldi

"YAZ KIZIM" DÄ°YEREK PAYLAÅžTI

Ã–te yandan Birce Akalay, eski dostu Oktay Kaynarca ile Ã§ektiÄŸi fotoÄŸrafÄ± takipÃ§ilerinin beÄŸenisine sundu. GÃ¼zel oyuncu, siyah beyaz olarak yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± kareye "Yaz kÄ±zÄ±m! FÄ±rÄ±ncÄ± kÄ±zÄ± yaz" notunu dÃ¼ÅŸtÃ¼.

"BU Ä°ÅžLER KISMET"

Son olarak 'EÅŸkÄ±ya DÃ¼nyaya HÃ¼kÃ¼mdar Olmaz' dizisinde rol alan Oktay Kaynarca, geÃ§tiÄŸimiz aylarda 57'nci yaÅŸÄ±nÄ± dostlarÄ±yla kutladÄ±. KadÄ±kÃ¶y'de bir mekanda misafirlerini aÄŸÄ±rlayan oyuncu, "2022â€™de hayatÄ±nÄ±zda kimse olacak mÄ±?" sorusuna yanÄ±t vermiÅŸti.

"Bu iÅŸler kÄ±smet. Bunun cevabÄ± burada deÄŸil, yukarÄ±da" diyen Kaynarca, yeni projeler hakkÄ±ndaki sorularÄ± da cevaplamÄ±ÅŸtÄ±.

Oktay Kaynarca ile Birce Akalay bir araya geldi

Kaynarca, "Bu yÄ±l yapÄ±mcÄ± olarak beni gÃ¶receksiniz, Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir iÅŸ yapacaÄŸÄ±z. AynÄ± zamanda oyuncu olarak da ekranlarda olacaÄŸÄ±m. ATVâ€™de olacak bu iÅŸimiz, haziran ayÄ± baÅŸÄ±nda Ã§ekimlere baÅŸlayacaÄŸÄ±z, eylÃ¼lde yayÄ±na Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ olacak. GerÃ§ekten Ã§ok yorucu olacak, Ã§ekim yaparken bu kadar yorulmamÄ±ÅŸtÄ±m, herkesle tek tek ilgileniyorum. Ã‡ekim, cast iki kat daha fazla Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum" ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Oktay Kaynarca ile Birce Akalay bir araya geldi!

Oktay Kaynarca ile Birce Akalay bir araya geldi!

Özcan Deniz lie Samar Dadgar evleniyor mu? PaylaÅŸÄ±mÄ±ndaki tektaÅŸ detayÄ± dikkat çekti

Ã–zcan Deniz lie Samar Dadgar evleniyor mu? PaylaÅŸÄ±mÄ±ndaki tektaÅŸ detayÄ± dikkat Ã§ekti

Hülya AvÅŸar'a kozmetik firmasÄ±ndan dudak uçuklatan reklam teklifi!

HÃ¼lya AvÅŸar'a kozmetik firmasÄ±ndan dudak uÃ§uklatan reklam teklifi!

Survivor eleme adayÄ± kim oldu? Survivor All Star hangi kim gitti, elendi? 11 Mart 2022 Survivor eleme adayÄ± kim...

Survivor eleme adayÄ± kim oldu? Survivor All Star hangi kim gitti, elendi? 11 Mart 2022 Survivor eleme adayÄ± kim...

SÄ±radaki Haber