Oktay Kaynarca ile Birce Akalay bir araya geldi!

Birce Akalay ve Oktay Kaynarca, Ã¶nceki akÅŸam ArnavutkÃ¶y BalÄ±kÃ§Ä±sÄ±'nda akÅŸam yemeÄŸi yedi. HavalarÄ±n soÄŸuk olmasÄ± sebebiyle gazetecileri bekletmemek iÃ§in yemeklerine ara veren ikili, sorularÄ± yanÄ±tladÄ±. Ä°ki oyuncu da ileride birlikte bir proje olabileceÄŸinin de sinyallerini verdi.

Uzun sÃ¼redir arkadaÅŸ olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Oktay Kaynarca, â€œBirce ile Ã§ok eskiye dayanan bir dostluÄŸumuz var. BugÃ¼n gÃ¼zel bir akÅŸam yemeÄŸi yedik iÅŸ iÃ§in deÄŸil, sohbet iÃ§in bir araya geldik. Tabii hayat bu belli olmaz ne olacaÄŸÄ± ama ÅŸu an Ã¶yle bir iÅŸ sohbeti iÃ§erisinde deÄŸiliz" dedi.

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"BÄ°RAZ DÄ°NLENÄ°P, MARKAMLA Ä°LGÄ°LENÄ°YORUM"



Kendi markasÄ± iÃ§in uÄŸraÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± iÃ§in sÃ¶yleyen Birce Akalay ise, â€œÅžu anda biraz dinleniyorum, biraz markamla ilgileniyorum Ã§Ã¼nkÃ¼ orada da bir bebek doÄŸdu onunla da ilgilenmem gerekiyor. Bazen projeleri okuyorum. Åžu an bu ÅŸekilde zaman geÃ§iriyorum" diye konuÅŸtu.

GeÃ§tiÄŸimiz hafta Akmerkez'de gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenen Birce Akalay, markasÄ±yla ilgili; "Bu kadar iyi geri dÃ¶nÃ¼ÅŸler alabileceÄŸimi zannetmiyordum. Ã‡ok mutluyum, bu sÃ¼reÃ§ beni Ã§ok mutlu ediyor" demiÅŸti.

"YAZ KIZIM" DÄ°YEREK PAYLAÅžTI



Ã–te yandan Birce Akalay, eski dostu Oktay Kaynarca ile Ã§ektiÄŸi fotoÄŸrafÄ± takipÃ§ilerinin beÄŸenisine sundu. GÃ¼zel oyuncu, siyah beyaz olarak yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± kareye "Yaz kÄ±zÄ±m! FÄ±rÄ±ncÄ± kÄ±zÄ± yaz" notunu dÃ¼ÅŸtÃ¼.

"BU Ä°ÅžLER KISMET"



Son olarak 'EÅŸkÄ±ya DÃ¼nyaya HÃ¼kÃ¼mdar Olmaz' dizisinde rol alan Oktay Kaynarca, geÃ§tiÄŸimiz aylarda 57'nci yaÅŸÄ±nÄ± dostlarÄ±yla kutladÄ±. KadÄ±kÃ¶y'de bir mekanda misafirlerini aÄŸÄ±rlayan oyuncu, "2022â€™de hayatÄ±nÄ±zda kimse olacak mÄ±?" sorusuna yanÄ±t vermiÅŸti.

"Bu iÅŸler kÄ±smet. Bunun cevabÄ± burada deÄŸil, yukarÄ±da" diyen Kaynarca, yeni projeler hakkÄ±ndaki sorularÄ± da cevaplamÄ±ÅŸtÄ±.

Kaynarca, "Bu yÄ±l yapÄ±mcÄ± olarak beni gÃ¶receksiniz, Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir iÅŸ yapacaÄŸÄ±z. AynÄ± zamanda oyuncu olarak da ekranlarda olacaÄŸÄ±m. ATVâ€™de olacak bu iÅŸimiz, haziran ayÄ± baÅŸÄ±nda Ã§ekimlere baÅŸlayacaÄŸÄ±z, eylÃ¼lde yayÄ±na Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ olacak. GerÃ§ekten Ã§ok yorucu olacak, Ã§ekim yaparken bu kadar yorulmamÄ±ÅŸtÄ±m, herkesle tek tek ilgileniyorum. Ã‡ekim, cast iki kat daha fazla Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum" ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.