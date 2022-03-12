• 12 Mart 2022 - 11:36 • Son Güncelleme:
Alişan'ın annesi Suzan Tektaş, gelini Buse Varol'a kızgın iddiası! Eşi ile annesi arasında kaldı...
Alişan ve Buse Varol çiftinin boşanacağı haberleri magazin gündemine bomba gibi düştü. Evliliklerinde kriz yaşayan Alişan-Buse Varol çifti hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Ünlü şarkıcının annesi Suzan Tektaş'ın, gelini Buse Varol'a hala kızgın olduğu ve affetmediği, Alişan'ın şimdi de annesi ile eşi arasında kaldığı ve buzları eritmeye çalıştığı öne sürülüyor.
• 12 Mart 2022 - 11:36 • Son Güncelleme:
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2018 yılında Buse Varol ile nikah masasına oturan ve bir yıl sonra oğlu Burak'ı, 2021'de de kızı Eliz'i kucağına alan Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ı Temmuz 2021'de koronavirüs sebebiyle kaybetmişti.
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Alişan, kızı Eliz için annesinin evinde pasta kesmişti. Kutlamada babaanne Suzan Tektaş, dede Mehmet Tektaş, Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş, kızları Ceylan ve Eyşan hazır bulunmuştu.
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Posta gazetesinin haberine göre; Alişan'ın annesi Suzan Tektaş, gelini Buse Varol'a bu süreçteki tavırlarından dolayı hala kızgın.
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