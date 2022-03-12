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MagazinAlişan'ın annesi Suzan Tektaş, gelini Buse Varol'a kızgın iddiası! Eşi ile annesi arasında kaldı...
HaberlerMagazin Haberleri Alişan'ın annesi Suzan Tektaş, gelini Buse Varol'a kızgın iddiası! Eşi ile annesi arasında kaldı...
• 12 Mart 2022 - 11:36 • Son Güncelleme:

Alişan'ın annesi Suzan Tektaş, gelini Buse Varol'a kızgın iddiası! Eşi ile annesi arasında kaldı...

Alişan ve Buse Varol çiftinin boşanacağı haberleri magazin gündemine bomba gibi düştü. Evliliklerinde kriz yaşayan Alişan-Buse Varol çifti hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Ünlü şarkıcının annesi Suzan Tektaş'ın, gelini Buse Varol'a hala kızgın olduğu ve affetmediği, Alişan'ın şimdi de annesi ile eşi arasında kaldığı ve buzları eritmeye çalıştığı öne sürülüyor.

• 12 Mart 2022 - 11:36 • Son Güncelleme:
1Alişanın annesi Suzan Tektaş, gelini Buse Varola kızgın iddiası Eşi ile annesi arasında kaldı...
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2018 yılında Buse Varol ile nikah masasına oturan ve bir yıl sonra oğlu Burak'ı, 2021'de de kızı Eliz'i kucağına alan Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ı Temmuz 2021'de koronavirüs sebebiyle kaybetmişti.

2Alişanın annesi Suzan Tektaş, gelini Buse Varola kızgın iddiası Eşi ile annesi arasında kaldı...

45 yaşındaki Alişan, aynı zamanda menajeri de olan kardeşinin ölümünün sonra toparlanmakta zorlandı. Bu durum eşi Buse Varol'u da etkilemeye başlayınca ikilinin evliliklerinde kriz çıkmıştı.

3DOĞUM GÜNÜ KRİZİ

DOĞUM GÜNÜ KRİZİ

6 Şubat'ta kızları Eliz'in birinci yaş gününü ayrı ayrı kutlayan Alişan-Buse Varol çiftinin doğum günü paylaşımları kafaları karıştırmış ve ikilinin boşanma aşamasında olduğu ileri sürülmüştü.

4Alişanın annesi Suzan Tektaş, gelini Buse Varola kızgın iddiası Eşi ile annesi arasında kaldı...

Alişan, kızı Eliz için annesinin evinde pasta kesmişti. Kutlamada babaanne Suzan Tektaş, dede Mehmet Tektaş, Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş, kızları Ceylan ve Eyşan hazır bulunmuştu.

5DAVET EDİLMEDİM

"DAVET EDİLMEDİM"

Alişan'ın paylaştığı aile fotoğraflarında Buse Varol'un olmaması dikkat çekmişti. Buse Varol, "Eve davet edilmedim" demişti. Tüm bunların ardından ayrılık kararı aldıkları konuşulan ikilinin, yasal işlemleri başlattığı da iddia edilmişti.

6EŞİ VE ANNESİ ARASINDA KALDI

EŞİ VE ANNESİ ARASINDA KALDI

İki çocuklu mutlu evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaşan ünlü çift, geçtiğimiz haftalarda aralarındaki krizi aşmış ve boşanmanın eşiğinden dönmüştü.

7Alişanın annesi Suzan Tektaş, gelini Buse Varola kızgın iddiası Eşi ile annesi arasında kaldı...

Posta gazetesinin haberine göre; Alişan'ın annesi Suzan Tektaş, gelini Buse Varol'a bu süreçteki tavırlarından dolayı hala kızgın.

8Alişanın annesi Suzan Tektaş, gelini Buse Varola kızgın iddiası Eşi ile annesi arasında kaldı...

Hatta Tektaş'ın gelinini affetmediği ve araya mesafe koyduğu iddia edildi. Alişan'ın şimdi de annesi ile eşinin arasındaki buzları eritmeye çalıştığı konuşuluyor.

9BİZİ BİZE BIRAKIN

"BİZİ BİZE BIRAKIN"

Alişan ile Buse Varol, geçtiğimiz hafta bir AVM'de el ele görüntülenmişti. Varol, muhabirlerin soruları karşısında sessiz kalmıştı.

10Alişanın annesi Suzan Tektaş, gelini Buse Varola kızgın iddiası Eşi ile annesi arasında kaldı...

Alişan, "Bizi bize bırakın, biz hallederiz' demiştik, hallettik! Uzun zaman olmuştu dışarı çıkmayalı, bir nefes alalım dedik" sözleriyle, sorunları aştıklarını duyurmuştu.

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Alişan'ın annesi Suzan Tektaş, gelini Buse Varol'a kızgın iddiası! Eşi ile annesi arasında kaldı...