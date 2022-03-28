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Çağlar Ökten aşka geldi: Seda Sayan eşim, kıymetlim

Seda Sayan, Kıbrıs’taki bir otelde sevgilisi Çağlar Ökten'le birlikte sahneye çıktı. Gecenin açılışını yapan Ökten, daha sonra "Sahneyi kıymetli eşim Seda Sayan’a bırakıyorum" diyerek, mikrofonu ünlü şarkıcıya devretti.

28.03.2022 - 14:50 |
Çağlar Ökten aşka geldi: Seda Sayan eşim, kıymetlim

7 Mayıs’ta Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag’da evlenecek olan Seda Sayan ile Çağlar Ökten, düğün hazırlıklarına yönelik sorular üzerine, “Biz çift olarak hiçbir hazırlık yapmıyoruz, dostlarımız sağ olsun yakından ilgileniyorlar” açıklamasını yaptı.

"HABERLER UMURUMUZDA DEĞİL"


34 yaşındaki müzisyen, Seda Sayan ile ilişkilerinin ortaya çıkmasının kendisini rahatlattığını da itiraf etti.

Ökten, "Ben gizleme taraftarı değildim. Başından beri o benim eşim, kıymetlim. İlişkimizle ilgili çıkan olumsuz haberler de umurunuzda değil" ifadelerini kullandı.

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