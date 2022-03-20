Seda Sayan ve Çağlar Ökten aşka geldi! İşte o anlar...

Daha önce 7 kez nikah masasına oturan Seda Sayan, birlikte çalıştığı şarkıcı Çağlar Ökten'le evlilik kararı almıştı. Kendi programında sevgilisine aşkını ilan eden Seda Sayan Ökten'le Mayıs ayında nikah masasına oturacak. Çiçeği burnunda çiftin aşkları ise dolu dizgin gidiyor.

DANS ETTİLER



Şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, evlilik hazırlığı içinde olduğu 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten'i sahne aldığı mekana giderek izledi. Çift bir ara aşka gelerek birlikte böyle dans etti. O anları Safiye Soyman Instagram'dan "Aşk bu, Allah mesut etsin. Sahneden indi, dans ettiler" notuyla paylaştı.

İŞTE O ANLAR...