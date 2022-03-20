Seda Sayan ve Çağlar Ökten aşka geldi! İşte o anlar...
Seda Sayan ile mayısta Prag'ta nikah masasına oturacak olan Çağlar Ökten sahnede aşka geldi. Sayan'a dönerek iltifat yağdıran Ökten, daha sonra sahneden inerek ünlü şarkıcıyı dansa kaldırdı. O anlar objektiflere yansıdı.
20.03.2022 - 16:53 |
Daha önce 7 kez nikah masasına oturan Seda Sayan, birlikte çalıştığı şarkıcı Çağlar Ökten'le evlilik kararı almıştı. Kendi programında sevgilisine aşkını ilan eden Seda Sayan Ökten'le Mayıs ayında nikah masasına oturacak. Çiçeği burnunda çiftin aşkları ise dolu dizgin gidiyor.
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DANS ETTİLER
Şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, evlilik hazırlığı içinde olduğu 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten'i sahne aldığı mekana giderek izledi. Çift bir ara aşka gelerek birlikte böyle dans etti. O anları Safiye Soyman Instagram'dan "Aşk bu, Allah mesut etsin. Sahneden indi, dans ettiler" notuyla paylaştı.
İŞTE O ANLAR...
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