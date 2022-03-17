Seda Sayan'ın müstakbel eşi Çağlar Ökten hakkında bomba iddia! 4 yıllık ilişkisini bitirmiş...
Ünlü şarkıcı Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük olan Çağlar Ökten ile nikah masasına oturacak. Ökten'in hakkında 3 ay öncesine kadar Lara Şehiroğlu ile 4 yıllık ilişkisi olduğu ve evlilik planları yaptığı ortaya çıktı. Sayan ise "İlişkini bitirmen karşılığında sana albüm yaparım" ifadelerini kullandı. Çağlar Ökten ise sevgilisi Lara'yla bir gecede ayrıldı.
Seda Sayan'ın yeni sevgilisi ve müstakbel eşi Çağlar Ökten'in 3 ay öncesine kadar Lara Şehiroğlu'yla 4 yıldır devam eden ve evlilik planlarının yapıldığı bir ilişkisi vardı. Ökten ve Şehiroğlu birlikte yaşıyorlardı.
"İLİŞKİNİ BİTİR SANA ALBÜM YAPAYIM" İDDİASI
Snob Magazin'de yer alan habere göre; Sayan, Çağlar Ökten'e "İlişkini bitirmen karşılığında sana albüm yaparım" vaadinde bulundu ve bu sebeple Çağlar Ökten evlilik planları yaptığı sevgilisi Lara'yla bir gecede ayrıldı.
Fakat haber çıkar çıkmaz kendisi fotoğrafları hesabından hızlıca kaldırdı. İşte Çağlar Ökten ve Lara Şehiroğlu'nun pozları...
TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Seda Sayan, yeni ilişkisi için şunları söyledi: "Evlilik için Çağlar beni ikna etmedi, ben onu ikna ettim. Aramızda güzel bir enerji var. İkimizin de istediği buydu. Birbirimize çok güvendik, güven benim için çok önemli. Hiç beklemediğim bir anda yani Sevgililer Günü'nde evlilik teklifi aldım. Çağlar'ın hamlesi beni hep şaşırttı hem de çok duygulandırdı. O yüzden de 'sonsuza dek evet' dedim. 14 Şubat'ta onu izlemeye gitmiştim. Gece bitince herkes gitti. Gecenin ilerleyen vaktinde Çağlar diz çöküp evlilik teklifi etti. O an ne dediğini hatırlamıyorum."
"Temmuz'da düşünüyorduk ama öne aldık. Mayıs'ta nikah masasındayız. Tam tarihini şimdi vermeyeyim. Çağlar'ın araştırılmaya ihtiyacı yok. Çok temiz, düzgün biri. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Yurt dışında evleneceğiz, konsoloslukta. Bugüne kadar evlilik sözleşmesi yaptım ama Çağlar'la yapmama hiç gerek yok. Doğru zamana ve kadere çok inanan biriyim. Çağlar kendi bütçesinin üstüne çıkarak bana pırlanta yüzük almış. Kıyamam ona. Telli duvaklı gelinlik giymem. Sakin bir elbise giyer erimin peşinden giderim."