Seda Sayan'ın müstakbel eşi Çağlar Ökten hakkında bomba iddia! 4 yıllık ilişkisini bitirmiş...

TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Seda Sayan, yeni ilişkisi için şunları söyledi: "Evlilik için Çağlar beni ikna etmedi, ben onu ikna ettim. Aramızda güzel bir enerji var. İkimizin de istediği buydu. Birbirimize çok güvendik, güven benim için çok önemli. Hiç beklemediğim bir anda yani Sevgililer Günü'nde evlilik teklifi aldım. Çağlar'ın hamlesi beni hep şaşırttı hem de çok duygulandırdı. O yüzden de 'sonsuza dek evet' dedim. 14 Şubat'ta onu izlemeye gitmiştim. Gece bitince herkes gitti. Gecenin ilerleyen vaktinde Çağlar diz çöküp evlilik teklifi etti. O an ne dediğini hatırlamıyorum."