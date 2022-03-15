• 15 Mart 2022 - 11:42 • Son Güncelleme:
Seda Sayan ve Çağlar Ökten'in nikah tarihi belli oldu! Evlilik sözleşmesi...
Seda Sayan, televizyon programında, müzisyen Çağlar Ökten’den evlilik teklifi aldığını ve evleneceklerini açıklamıştı. Sayan, şimdi ise düğün tarihini ve nerede evleneceğiyle alakalı bilgi verdi.
• 15 Mart 2022 - 11:42 • Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz günlerde Çağlar Ökten ile evlilik kararı aldığını duyurmuştu. Seda Sayan, şimdi ise düğün tarihini ve nerede evleneceğiyle alakalı bilgi verdi.
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Kendisinden yaşça küçük Çağlar Ökten'den evlilik teklifi almasıyla magazin gündemine oturan Seda Sayan, evlilik sözleşmesi yapıp yapmayacaklarına ilişkin soruya çok konuşulacak bir yanıt verdi.
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Seda Sayan, şunları söyledi, “Evlilik için Çağlar beni ikna etmedi, ben onu ikna ettim. Aramızda güzel bir enerji var. İkimizin de istediği buydu. Birbirimize çok güvendik, güven benim için çok önemli. Hiç beklemediğim bir anda yani Sevgililer Günü'nde evlilik teklifi aldım. Çağlar'ın hamlesi beni hep şaşırttı hem de çok duygulandırdı.
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