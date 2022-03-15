Seda Sayan ve Çağlar Ökten'in nikah tarihi belli oldu! Evlilik sözleşmesi...

Seda Sayan, şunları söyledi, “Evlilik için Çağlar beni ikna etmedi, ben onu ikna ettim. Aramızda güzel bir enerji var. İkimizin de istediği buydu. Birbirimize çok güvendik, güven benim için çok önemli. Hiç beklemediğim bir anda yani Sevgililer Günü'nde evlilik teklifi aldım. Çağlar'ın hamlesi beni hep şaşırttı hem de çok duygulandırdı.