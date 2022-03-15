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MagazinSeda Sayan ve Çağlar Ökten'in nikah tarihi belli oldu! Evlilik sözleşmesi...
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• 15 Mart 2022 - 11:42 • Son Güncelleme:

Seda Sayan ve Çağlar Ökten'in nikah tarihi belli oldu! Evlilik sözleşmesi...

Seda Sayan, televizyon programında, müzisyen Çağlar Ökten’den evlilik teklifi aldığını ve evleneceklerini açıklamıştı. Sayan, şimdi ise düğün tarihini ve nerede evleneceğiyle alakalı bilgi verdi.

• 15 Mart 2022 - 11:42 • Son Güncelleme:
1Seda Sayan ve Çağlar Öktenin nikah tarihi belli oldu Evlilik sözleşmesi...
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Geçtiğimiz günlerde Çağlar Ökten ile evlilik kararı aldığını duyurmuştu. Seda Sayan, şimdi ise düğün tarihini ve nerede evleneceğiyle alakalı bilgi verdi.

2Seda Sayan ve Çağlar Öktenin nikah tarihi belli oldu Evlilik sözleşmesi...

Kendisinden yaşça küçük Çağlar Ökten'den evlilik teklifi almasıyla magazin gündemine oturan Seda Sayan, evlilik sözleşmesi yapıp yapmayacaklarına ilişkin soruya çok konuşulacak bir yanıt verdi.

3Seda Sayan ve Çağlar Öktenin nikah tarihi belli oldu Evlilik sözleşmesi...

Çağlar Ökten'den aldığı evlilik teklifine evet diyen Seda Sayan, TV8’de yayınlanan magazin programına telefonla bağlandı ve sürpriz evlilik haberiyle ilgili bilinmeyenleri yanıtladı.

4Seda Sayan ve Çağlar Öktenin nikah tarihi belli oldu Evlilik sözleşmesi...

Bütün evliliklerinde sözleşme yaptığını ancak Ökten ile bir sözleşme imzalamayacağını söyleyen Seda Sayan evlilik tarihini duyurdu.

5Seda Sayan ve Çağlar Öktenin nikah tarihi belli oldu Evlilik sözleşmesi...

Seda Sayan, mayıs ayında yurt dışında nikah masasına oturacaklarının da müjdesini verdi. Dün kendi programında sevgilisine aşkını ilan eden Seda Sayan, bugün de düğünüyle ilgili merak edilenleri anlattı.

6Seda Sayan ve Çağlar Öktenin nikah tarihi belli oldu Evlilik sözleşmesi...

Seda Sayan, şunları söyledi, “Evlilik için Çağlar beni ikna etmedi, ben onu ikna ettim. Aramızda güzel bir enerji var. İkimizin de istediği buydu. Birbirimize çok güvendik, güven benim için çok önemli. Hiç beklemediğim bir anda yani Sevgililer Günü'nde evlilik teklifi aldım. Çağlar'ın hamlesi beni hep şaşırttı hem de çok duygulandırdı.

7Seda Sayan ve Çağlar Öktenin nikah tarihi belli oldu Evlilik sözleşmesi...

O yüzden de 'sonsuza dek evet' dedim. 14 Şubat'ta onu izlemeye gitmiştim. Gece bitince herkes gitti. Gecenin ilerleyen vaktinde Çağlar diz çöküp evlilik teklifi etti. O an ne dediğini hatırlamıyorum.

8Seda Sayan ve Çağlar Öktenin nikah tarihi belli oldu Evlilik sözleşmesi...

Temmuz'da düşünüyorduk ama öne aldık. Mayıs'ta nikah masasındayız. Tam tarihini şimdi vermeyeyim. Çağlar'ın araştırılmaya ihtiyacı yok.

9Seda Sayan ve Çağlar Öktenin nikah tarihi belli oldu Evlilik sözleşmesi...

Çok temiz, düzgün biri. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Yurt dışında evleneceğiz, konsoloslukta. Bugüne kadar evlilik sözleşmesi yaptım ama Çağlar'la yapmama hiç gerek yok.

10Seda Sayan ve Çağlar Öktenin nikah tarihi belli oldu Evlilik sözleşmesi...

Doğru zamana ve kadere çok inanan biriyim. Çağlar kendi bütçesinin üstüne çıkarak bana pırlanta yüzük almış. Kıyamam ona. Telli duvaklı gelinlik giymem. Sakin bir elbise giyer erimin peşinden giderim."

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