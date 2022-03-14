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MagazinSeda Sayan ve Çağlar Ökten evleniyor! Canlı yayında açıkladı...
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• 14 Mart 2022 - 13:52 • Son Güncelleme:

Seda Sayan ve Çağlar Ökten evleniyor! Canlı yayında açıkladı...

Müzisyen Çağlar Ökten ile aşk yaşayan Seda Sayan yedince kez evleniyor. Çağlar Ökten, Seda Sayan'a canlı yayında evlilik teklifinde bulundu. Sayan da teklifi 'sonsuza kadar evet' sözleriyle kabul etti.

• 14 Mart 2022 - 13:52 • Son Güncelleme:
1Seda Sayan ve Çağlar Ökten evleniyor Canlı yayında açıkladı...
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59 yaşındaki Seda Sayan birlikte sahne aldığı ve kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile aşk yaşadığını doğruladı. Sunucusu olduğu 'Sabahın Sultanı Seda Sayan' programında samimi açıklamalarda bulunan Sayan, evlilik teklifinin nasıl geldiğini anlattı.

2İNŞALLAH SONUSUZA DEK

"İNŞALLAH SONUSUZA DEK"

7. kez nikah masasına oturmaya hazırlanan Sayan, ”Evet, Çağlar Ökten’den 14 Şubat’ta evlilik teklifi aldım. İnşallah sonsuza dek evet! Bu aşka siz de şahitsiniz” dedi.

3EVLENECEK ZAMAN TAM BU ZAMANMIŞ

"EVLENECEK ZAMAN TAM BU ZAMANMIŞ"

Sayan, geçtiğimiz haftalarda verdiği bir röportajda, "Çocuğumun babası hariç geri kalan evliliklerimi saymıyorum. Evlenecek zaman tam bu zamanmış. Daha dinginleştim, şimdi yanımda biri olsun isterdim" demişti.

Ünlü şarkıcı, 1990 yılında Sinan Engin'le dünya evine girmiş, aynı yıl Oğulcan adında bir oğlu dünyaya gelmişti. Eski futbolcu ile Seda Sayan, 1995'te boşanma kararı almıştı.

4EVLİLİKLERİYLE GÜNDEMDE

EVLİLİKLERİYLE GÜNDEMDE!

59 yaşındaki Seda Sayan altı kez nikah masasına oturdu. 1987’de Sarıyerli futbolcu Rıdvan Kılıç’la gizli bir evlilik yaptı. Altı yıl süren beraberlik sonunda gelen bu evlilik, yine gizli bir şekilde ve altı ayda bitti.

5BÜYÜK AŞK 5 YILDA BİTTİ

BÜYÜK AŞK 5 YILDA BİTTİ

İkinci evliliğini 1990’da Beşiktaş’ın eski futbolcularından Sinan Engin’le yapan Sayan eşinin izin vermemesi üzerine sahne çalışmalarını bıraktı. Bu evlilikten Oğulcan isminde bir oğlu dünyaya geldi. 1995 yılında bu evlilik de bitti.

6TRAFİKTE KARŞILAŞTI EVLENDİ

TRAFİKTE KARŞILAŞTI EVLENDİ!

Sayan, kurye Soner Yapcacık ile sürpriz bir evlilik yaptı. Eylül 1998’de evlenip, Ocak 1999’da boşandı. Sayan ile Yapcacık'ın evliliği de benzerine filmlerde rastlanacak türden. Çift, trafikte kırmızı ışık yanınca tanıştı. Yapcacık, Sayan'ın yayına gidip "Sizin hayranınızım" dedi. Bu cümleyle başlayan arkadaşlıkları nikah masasına kadar uzandı. Düğün de damadın köyünde yapıldı.

7Seda Sayan ve Çağlar Ökten evleniyor Canlı yayında açıkladı...

Dördüncü evliliğini Tuncay Kıratlı ile yapan Seda Sayan nisan 2000’de evlendi ve 2001’de boşandı.

8Seda Sayan ve Çağlar Ökten evleniyor Canlı yayında açıkladı...

Sayan, daha sonra Gökhan Şükür ile evlendi. Ama o bu evlilik de uzun süreli olmadı.Bir ara Mahsun Kırmızıgül ile üç yıl birlikte oldu ama bu ilişki evliliğe gitmedi.

9Seda Sayan ve Çağlar Ökten evleniyor Canlı yayında açıkladı...

Sayan, bir dönem de Nihat Doğan ile yaşadığı aşk nedeniyle Magazin gündeminin ilk sıralarında yer almıştı. Seda Sayan son evliliğini Onur Şan ile gerçekleştirdi, bu evlilik de ayrılıkla sonuçlandı.

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