Seda Sayan ve Çağlar Ökten evleniyor! Canlı yayında açıkladı...
Müzisyen Çağlar Ökten ile aşk yaşayan Seda Sayan yedince kez evleniyor. Çağlar Ökten, Seda Sayan'a canlı yayında evlilik teklifinde bulundu. Sayan da teklifi 'sonsuza kadar evet' sözleriyle kabul etti.
59 yaşındaki Seda Sayan birlikte sahne aldığı ve kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile aşk yaşadığını doğruladı. Sunucusu olduğu 'Sabahın Sultanı Seda Sayan' programında samimi açıklamalarda bulunan Sayan, evlilik teklifinin nasıl geldiğini anlattı.
"EVLENECEK ZAMAN TAM BU ZAMANMIŞ"
Sayan, geçtiğimiz haftalarda verdiği bir röportajda, "Çocuğumun babası hariç geri kalan evliliklerimi saymıyorum. Evlenecek zaman tam bu zamanmış. Daha dinginleştim, şimdi yanımda biri olsun isterdim" demişti.
Ünlü şarkıcı, 1990 yılında Sinan Engin'le dünya evine girmiş, aynı yıl Oğulcan adında bir oğlu dünyaya gelmişti. Eski futbolcu ile Seda Sayan, 1995'te boşanma kararı almıştı.
TRAFİKTE KARŞILAŞTI EVLENDİ!
Sayan, kurye Soner Yapcacık ile sürpriz bir evlilik yaptı. Eylül 1998’de evlenip, Ocak 1999’da boşandı. Sayan ile Yapcacık'ın evliliği de benzerine filmlerde rastlanacak türden. Çift, trafikte kırmızı ışık yanınca tanıştı. Yapcacık, Sayan'ın yayına gidip "Sizin hayranınızım" dedi. Bu cümleyle başlayan arkadaşlıkları nikah masasına kadar uzandı. Düğün de damadın köyünde yapıldı.
Sayan, bir dönem de Nihat Doğan ile yaşadığı aşk nedeniyle Magazin gündeminin ilk sıralarında yer almıştı. Seda Sayan son evliliğini Onur Şan ile gerçekleştirdi, bu evlilik de ayrılıkla sonuçlandı.