Seda Sayan'dan Çağlar Ökten ve yüzük açıklaması! 'Bende olmayacak da kimde olacak?'

ORTALIĞI KARIŞTIRAN İDDİALAR!

Magazin dünyasında son günlerin en çok konuşulan isimlerinden olan Çağlar Ökten hakkında şoke eden iddialar ortaya atılmıştı. İddialara göre; Ökten'in üç ay öncesine kadar Lara Şehiroğlu'yla dört yıldır devam eden ve evlilik planları yaptığı bir ilişkisi olduğu ortaya çıktı.