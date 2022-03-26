• 26 Mart 2022 - 09:31 • Son Güncelleme:
Seda Sayan'dan Çağlar Ökten ve yüzük açıklaması! 'Bende olmayacak da kimde olacak?'
Seda Sayan, sunucusu olduğu programda solistlik yapan Çağlar Ökten'in 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yaptığı sürpriz evlilik teklifine 'Evet' demişti. Yedinci kez nikah masasına oturmak için gün sayan sanatçı, mücevher fuarında görüntülendi. "Takılarımı kendim alıyorum. Ben mücevher kadınıyım" diyen Sayan, müstakbel eşinin evlilik teklifi için aldığı yüzük hakkında da açıklama yaptı.
• 26 Mart 2022 - 09:31 • Son Güncelleme:
1
İlk evliliğini 1987 yılında yapan, son eşi Onur Şan'dan 2010'da boşanan bir çocuk annesi Seda Sayan, Star TV'de hafta içi her sabah yayınlanan TV programında solistlik yapan, kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten’le ilişkisini resmiyete dökmeye hazırlanıyor.
3
4
6
7
8
ORTALIĞI KARIŞTIRAN İDDİALAR!
Magazin dünyasında son günlerin en çok konuşulan isimlerinden olan Çağlar Ökten hakkında şoke eden iddialar ortaya atılmıştı. İddialara göre; Ökten'in üç ay öncesine kadar Lara Şehiroğlu'yla dört yıldır devam eden ve evlilik planları yaptığı bir ilişkisi olduğu ortaya çıktı.
9
10