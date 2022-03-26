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MagazinSeda Sayan'dan Çağlar Ökten ve yüzük açıklaması! 'Bende olmayacak da kimde olacak?'
HaberlerMagazin Haberleri Seda Sayan'dan Çağlar Ökten ve yüzük açıklaması! 'Bende olmayacak da kimde olacak?'
• 26 Mart 2022 - 09:31 • Son Güncelleme:

Seda Sayan'dan Çağlar Ökten ve yüzük açıklaması! 'Bende olmayacak da kimde olacak?'

Seda Sayan, sunucusu olduğu programda solistlik yapan Çağlar Ökten'in 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yaptığı sürpriz evlilik teklifine 'Evet' demişti. Yedinci kez nikah masasına oturmak için gün sayan sanatçı, mücevher fuarında görüntülendi. "Takılarımı kendim alıyorum. Ben mücevher kadınıyım" diyen Sayan, müstakbel eşinin evlilik teklifi için aldığı yüzük hakkında da açıklama yaptı.

• 26 Mart 2022 - 09:31 • Son Güncelleme:
1Seda Sayandan Çağlar Ökten ve yüzük açıklaması Bende olmayacak da kimde olacak
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İlk evliliğini 1987 yılında yapan, son eşi Onur Şan'dan 2010'da boşanan bir çocuk annesi Seda Sayan, Star TV'de hafta içi her sabah yayınlanan TV programında solistlik yapan, kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten’le ilişkisini resmiyete dökmeye hazırlanıyor.

2ÇAĞLARIN İŞİ KOLAYLAŞTI

"ÇAĞLAR'IN İŞİ KOLAYLAŞTI"

7 Mayıs'ta Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da evlenecek olan 59 yaşındaki sanatçı, önceki gün İstanbul Jewelry Show'da mücevher standındaydı.

3Seda Sayandan Çağlar Ökten ve yüzük açıklaması Bende olmayacak da kimde olacak

Sayan, "Tam nikaha doğru çok doğru bir adresteyim. Çağlar'ın işi kolaylaştı" sözleriyle dikkat çekti.

4ÇAĞLAR TAM TUR YÜZÜK ALDI

"ÇAĞLAR TAM TUR YÜZÜK ALDI"

Ünlü şarkıcı, "Ben mücevher kadınıyım. Kadınların mücevhere ulaşması ve alım gücü artık kolaylaştı. Takıya düşkünlüğüm başka bir şey. Çağlar evlilik teklifi yüzüğü olarak tam tur bir yüzük aldı.

5Seda Sayandan Çağlar Ökten ve yüzük açıklaması Bende olmayacak da kimde olacak

Onun dışında takılarımı kendim alıyorum. Ben senelerin Seda'sıyım. Bende olmayacak da böyle görkemli yüzükler kimde olacak?" dedi.

6GELİNLİĞİM SADE VE BARTISIZ OLACAK

"GELİNLİĞİM SADE VE BARTISIZ OLACAK"

Düğünüyle ilgili detay veren Sayan, "Nikahımızı Prag Büyükelçimiz Egemen Bağış kıyacak. Şahitler hakkında detay vermek istemiyorum. Nikah sonrası bir yemek tertip etmeyi düşünüyoruz sadece. Gelinliğim sade ve abartısız olacak" ifadelerini kullandı.

7ARTIK VOKALİSTLİĞİMİ YAPMAYACAK

"ARTIK VOKALİSTLİĞİMİ YAPMAYACAK"

Çağlar Ökten'in artık vokalistliğini yapmayacağını da açıklayan sanatçı, "Çağlar vokalistliğimi yapıyordu ama artık yapmayacak. Tek başına sahneye çıkacak" şeklinde konuştu.

8ORTALIĞI KARIŞTIRAN İDDİALAR

ORTALIĞI KARIŞTIRAN İDDİALAR!

Magazin dünyasında son günlerin en çok konuşulan isimlerinden olan Çağlar Ökten hakkında şoke eden iddialar ortaya atılmıştı. İddialara göre; Ökten'in üç ay öncesine kadar Lara Şehiroğlu'yla dört yıldır devam eden ve evlilik planları yaptığı bir ilişkisi olduğu ortaya çıktı.

9Seda Sayandan Çağlar Ökten ve yüzük açıklaması Bende olmayacak da kimde olacak

Sayan, vokalistliğini yapan Çağlar Ökten'e bir vaatte bulundu. Çağlar Ökten de evlilik planları yaptığı sevgilisi Lara'dan bir gecede ayrıldı.

10Seda Sayandan Çağlar Ökten ve yüzük açıklaması Bende olmayacak da kimde olacak

Çağlar Ökten 14 Şubat’ta Seda Sayan’a evlilik teklifi edince, Şehiroğlu bütün fotoğrafları Instagram hesabından hızlıca sildi.

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