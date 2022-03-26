Ali Sunal: Videoyu görünce o anları hatırladım, biraz duygulandım

Ali Sunal, önceki gün oyuncu arkadaşı Doğa Rutkay’la Bebek'te bir kahvecide görüntülendi. Kalabalık bir grupla kahvaltı yapan ikili, çıkış kapısında basın mesnuplarının sorularını yanıtladı.

"KÜÇÜK SÜRPRİZLERİMİZ OLACAK"



Doğa Rutkay, gazetecilerin "Bugün rengarenksiniz” sözlerine, "Bugün biraz öyleyim” karşılığını verdi. Toplantı yaptıklarını söyleyen oyuncu, "Küçük süprizlerimiz olacak. Şu an için netleşmiş bir şeyler yok ama yaza bir şey olacak gibi onu konuştuk” açıklamasını yaptı.

"BİZ DE ŞİMDİ ONU KONUŞTUK"



Usta sanatçı Kemal Sunal’ın oğlu Ali Sunal’la dans ederken çekilen videonun yıllar sonra ortaya çıktığı hatırlatılan Rutkay, "Biz de şimdi onu konuştuk, andık. Nurlar içerisinde yatsın. Ben zaten çok yakın tanıdım Kemal ağabeyi. Çocukluğum Kemal abinin evinde geçti. Çok iyi tanıdığım için onu neşesini, o tatlı hallerini, gülümsemesini hâlâ hatırlıyorum. Bende çok özel bir yeri var. İstanbul’a Ankara'dan ilk taşındığımızda Kemal ağabeylerle, Ali’yle tanışmıştım, 1990’ların başıydı. Bu kadar eski bir mazimiz var” ifadelerini kullandı.

UNUTAMADIĞI KEMAL SUNAL ANISI



Rutkay, 3 Temmuz 2000 tarihinde 'Balalayka' filminin çekimleri için bindiği Trabzon uçağında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kemal Sunal ile unutamadığı bir anısından bahsetti.

Ünlü oyuncu, "Çok anılarım var ama balık çekmişti canım ilk İstanbul’a geldiğimizde, hiç unutmuyorum. Kendisi gidip alıp gelmişti, hazırlamıştı. 'Güzel balık yedireyim sana kızım' demişti. Çok hoşgörülü, bonkör, muhteşem bir insandı. Toplumun onu bu kadar seviyor olması hiç şaşırtıcı değil” şeklinde konuştu.

DOĞA ŞAŞTI KALDI



Öte yandan Doğa Rutkay, çantasının içerisinde masada oturan başka bir arkadaşının çantası olduğunu öğrenince kahkaha attı.

ALİ SUNAL: DUYGULANDIM



Ali Sunal ise sosyal medyada gündem olan videoyla ilgili, "Ailece böyle yemeklere giderek eğleniyorduk. Güzel ve keyifli oluyordu. Her aile gibi öyle keyifli zamanlar geçiriyorduk. Videoyu görünce o güne gittim, o anları hatırladım. Keyifliydi, tabi biraz duygulandım” yorumunda bulundu.

"BENİM OLMAM ZOR"



"Babanız Kemal Sunal’ın hayatı film olsa rol almak ister misiniz?" sorusuna Ali Sunal, "O proje nasıl yapılır bilmiyorum ama ben olmam diye düşünüyorum. Benim olmam zor olur, o iş biraz ağır bir iş. Yapabilirlerse ne güzel olur tabii” yanıtını verdi.

"Kemal Sunal’la karşılıklı rol alma şansınız oldu" yorumuna ise ünlü oyuncu, "Babamdan daha çok hayranı olduğum Kemal Sunal ve Metin Akpınar gibi ustalarla çalışıyorsun. O işin ağırlığı ve verdiği tecrübe büyük” dedi.