Jessica May: ‘Torpille almışsın’ diyenler oldu, polis evimize geldi

- Vatandaşlık süreci nasıl geçti?

Bahsedildiği kadar kolay değil. Çok uzun bir prosedür var. Zaten bu süreçte bir avukatla çalıştım. Farklı evrak ve daha önce bilmediğim birçok şey duydum. Portekizce’den Türkçe’ye birçok şey çevirdim. Evlendikten üç yıl sonra hak kazanabiliyorsunuz. Evlendikten hemen sonra başvurdum. Bu süreçte geçmişimi araştırdılar. Cidden uzun ve zor bir yol oldu.