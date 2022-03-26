Jessica May: ‘Torpille almışsın’ diyenler oldu, polis evimize geldi
11 yıldır Türkiye’de olmasına rağmen dört sene önce evlendiğinde Türk vatandaşlığına başvuran Jessica May, “11 yıldır Türkiye’deyim. Evlenmeden önce bir ev ya da başka bir şey satın alıp, vatandaşlık kazanabilirdim. Ama ben vatandaşlığı satın almak değil, hak etmek istiyordum. O yüzden bekledim.” dedi ve samimi açıklamalarda bulundu.
Brezilyalı Jessica May, uzun süredir hayalini kurduğu Türk vatandaşlığını kazandı. 17 yaşından beri burada olan oyuncu, güçlü bir Türk kadınını oynamak istediğini söyledi. İşte May'in Türk vatandaşlığı süreci, aile hayatı ve projeleri...
- Artık Türk vatandaşı oldunuz, neler hissediyorsunuz?
Dört yıl bekledikten sonra Türk vatandaşlığını kazanınca kimlik için hemen başvuru yaptım. Kimliğim ertesi gün elime ulaşınca oturduğum bölgedeki esnafa, “Artık benim kimliğim var, size lazım mı?” diye sordum. Sürekli kimliğime bakıyorum. Çok güzel bir duygu. Kelimelerle ifade edebileceğim bir his değil. Mesela artık oy kullanabileceğim.
- Vatandaşlık süreci nasıl geçti?
Bahsedildiği kadar kolay değil. Çok uzun bir prosedür var. Zaten bu süreçte bir avukatla çalıştım. Farklı evrak ve daha önce bilmediğim birçok şey duydum. Portekizce’den Türkçe’ye birçok şey çevirdim. Evlendikten üç yıl sonra hak kazanabiliyorsunuz. Evlendikten hemen sonra başvurdum. Bu süreçte geçmişimi araştırdılar. Cidden uzun ve zor bir yol oldu.
- Zaten Türk gibiydiniz, kimlikten sonra bir şey değişti mi?
Daha yeni yeni idrak ediyorum. Burayı çok sahiplendim. Türk insanları da beni sahiplendi. Bu toplumun içindeki insanlarla aynı haklara sahip olmak benim için gurur verici... Vatandaşlığı aldıktan sonra sosyal medyadan, “Zaten biz seni Türk olarak görüyorduk” diye mesajlar atıldı.
- Kendinizi Brezilyalı mı, yoksa Türkiyeli mi hissediyorsunuz?
Sonuçta Brezilya’da doğdum ve büyüdüm. Aslında ailem göçmen. Annem İtalyan ve Alman, babam ise Litvanyalı... Brezilya’ya göç etmişler. Ama ana vatanım Brezilya... Burası ikinci vatanım. İki ülke de benim için çok önemli... O yüzden birini seçemem. Kalbimde ikisi de var. Rüyalarımı bazen Türkçe, Portekizce ve İngilizce gördüğüm oluyor.
- Brezilya’da Türkiye’yi nasıl anlatıyorsunuz?
Bunu bir görev edindim. Brezilya’da bana Türkiye için, ‘Sokaklarda deve var mı?’ diye soruyorlar. Burayı çok merak ediyorlar. Yanlış bilgileri düzeltiyorum. Buranın modern, gelişmiş ve büyüleyici yer olduğunu belirtiyorum. İstanbul’un Avrupa ve Asya’yı birleştiren, mükemmel bir şehir olduğunu belirtiyorum. Buradakilere ise Brezilya’yı anlatıyorum. İki ülke arasında köprü gibiyim.
- Türkiye’ye ilk geldiğinizde temelli kalma fikriniz var mıydı?
Keşfetmeyi çok seviyorum. 17 yaşında modellik yapıyordum. Aslında Çin’e gidecektim ama iptal olunca Türkiye’ye geldim. Eşim Hüseyin’le (Kara) bir işte karşılaştık ve sevgili olduk. Üç ay sonra İspanya, İtalya ve Almanya’ya gidecektim ama Türkiye’de kendimi iyi hissedince, kaldım. Türkiye ve Brezilya, kültür olarak benziyor.
- Türk vatandaşı olduktan sonra oynamak istediğiniz bir karakter var mı?
Güçlü bir Türk kadınını oynamak istiyorum. Zaten resmi olarak artık Türküm. Uzun zamandır burada yaşadığım için kültürünü biliyorum. Artık Türk ismiyle bir karakteri canlandırmak istiyorum. Bütün katıldığım programlarda şarkı söylememi istiyorlar ama sesim kötü. Son dönemde şan dersi almaya başladım. Yakın zamanda Türkçe bir şarkı söylemek istiyorum.