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MagazinJessica May: ‘Torpille almışsın’ diyenler oldu, polis evimize geldi
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• 26 Mart 2022 - 10:10 • Son Güncelleme:

Jessica May: ‘Torpille almışsın’ diyenler oldu, polis evimize geldi

11 yıldır Türkiye’de olmasına rağmen dört sene önce evlendiğinde Türk vatandaşlığına başvuran Jessica May, “11 yıldır Türkiye’deyim. Evlenmeden önce bir ev ya da başka bir şey satın alıp, vatandaşlık kazanabilirdim. Ama ben vatandaşlığı satın almak değil, hak etmek istiyordum. O yüzden bekledim.” dedi ve samimi açıklamalarda bulundu.

• 26 Mart 2022 - 10:10 • Son Güncelleme:
1Jessica May: ‘Torpille almışsın’ diyenler oldu, polis evimize geldi
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Brezilyalı Jessica May, uzun süredir hayalini kurduğu Türk vatandaşlığını kazandı. 17 yaşından beri burada olan oyuncu, güçlü bir Türk kadınını oynamak istediğini söyledi. İşte May'in Türk vatandaşlığı süreci, aile hayatı ve projeleri...

2- Artık Türk vatandaşı oldunuz, neler hissediyorsunuz

- Artık Türk vatandaşı oldunuz, neler hissediyorsunuz?

Dört yıl bekledikten sonra Türk vatandaşlığını kazanınca kimlik için hemen başvuru yaptım. Kimliğim ertesi gün elime ulaşınca oturduğum bölgedeki esnafa, “Artık benim kimliğim var, size lazım mı?” diye sordum. Sürekli kimliğime bakıyorum. Çok güzel bir duygu. Kelimelerle ifade edebileceğim bir his değil. Mesela artık oy kullanabileceğim.

3- Vatandaşlık süreci nasıl geçti

- Vatandaşlık süreci nasıl geçti?

Bahsedildiği kadar kolay değil. Çok uzun bir prosedür var. Zaten bu süreçte bir avukatla çalıştım. Farklı evrak ve daha önce bilmediğim birçok şey duydum. Portekizce’den Türkçe’ye birçok şey çevirdim. Evlendikten üç yıl sonra hak kazanabiliyorsunuz. Evlendikten hemen sonra başvurdum. Bu süreçte geçmişimi araştırdılar. Cidden uzun ve zor bir yol oldu.

4- Vatandaşlık almak isteyenlere yardım eder misiniz

- Vatandaşlık almak isteyenlere yardım eder misiniz?

Tabii ki... Çok soru gelmeye başladı. Halkın önünde olmamıza rağmen tüm prosedürleri uyguladılar. ‘Torpille almışsın’ diyenler oldu. Polis evimize gelip, evliliğimizi kontrol ettiler. Mülakata gittim. Herkes gibi sırada bekledim.

5- Zaten Türk gibiydiniz, kimlikten sonra bir şey değişti mi

- Zaten Türk gibiydiniz, kimlikten sonra bir şey değişti mi?

Daha yeni yeni idrak ediyorum. Burayı çok sahiplendim. Türk insanları da beni sahiplendi. Bu toplumun içindeki insanlarla aynı haklara sahip olmak benim için gurur verici... Vatandaşlığı aldıktan sonra sosyal medyadan, “Zaten biz seni Türk olarak görüyorduk” diye mesajlar atıldı.

6- Türkiye sizin için ne ifade ediyor

- Türkiye sizin için ne ifade ediyor?

Burada hayatımın en önemli yıllarını geçirdim. 17 yaşında geldim. Burada model oldum, oyunculuğa başladım ve eşimle tanıştım. Burası benim ikinci vatanım.

7- Yıllardır buradasınız, neden daha önce vatandaşlık için başvuru yapmadınız

- Yıllardır buradasınız, neden daha önce vatandaşlık için başvuru yapmadınız?

Evet, 11 yıldır Türkiye’deyim. Evlenmeden önce bir ev ya da başka bir şey satın alıp, vatandaşlık kazanabilirdim. Ama ben vatandaşlığı satın almak değil, hak etmek istiyordum. O yüzden bekledim.

8- Kendinizi Brezilyalı mı, yoksa Türkiyeli mi hissediyorsunuz

- Kendinizi Brezilyalı mı, yoksa Türkiyeli mi hissediyorsunuz?

Sonuçta Brezilya’da doğdum ve büyüdüm. Aslında ailem göçmen. Annem İtalyan ve Alman, babam ise Litvanyalı... Brezilya’ya göç etmişler. Ama ana vatanım Brezilya... Burası ikinci vatanım. İki ülke de benim için çok önemli... O yüzden birini seçemem. Kalbimde ikisi de var. Rüyalarımı bazen Türkçe, Portekizce ve İngilizce gördüğüm oluyor.

9- Brezilya’da Türkiye’yi nasıl anlatıyorsunuz

- Brezilya’da Türkiye’yi nasıl anlatıyorsunuz?

Bunu bir görev edindim. Brezilya’da bana Türkiye için, ‘Sokaklarda deve var mı?’ diye soruyorlar. Burayı çok merak ediyorlar. Yanlış bilgileri düzeltiyorum. Buranın modern, gelişmiş ve büyüleyici yer olduğunu belirtiyorum. İstanbul’un Avrupa ve Asya’yı birleştiren, mükemmel bir şehir olduğunu belirtiyorum. Buradakilere ise Brezilya’yı anlatıyorum. İki ülke arasında köprü gibiyim.

10- Türkiye’ye ilk geldiğinizde temelli kalma fikriniz var mıydı

- Türkiye’ye ilk geldiğinizde temelli kalma fikriniz var mıydı?

Keşfetmeyi çok seviyorum. 17 yaşında modellik yapıyordum. Aslında Çin’e gidecektim ama iptal olunca Türkiye’ye geldim. Eşim Hüseyin’le (Kara) bir işte karşılaştık ve sevgili olduk. Üç ay sonra İspanya, İtalya ve Almanya’ya gidecektim ama Türkiye’de kendimi iyi hissedince, kaldım. Türkiye ve Brezilya, kültür olarak benziyor.

11- Türk vatandaşı olduktan sonra oynamak istediğiniz bir karakter var mı

- Türk vatandaşı olduktan sonra oynamak istediğiniz bir karakter var mı?

Güçlü bir Türk kadınını oynamak istiyorum. Zaten resmi olarak artık Türküm. Uzun zamandır burada yaşadığım için kültürünü biliyorum. Artık Türk ismiyle bir karakteri canlandırmak istiyorum. Bütün katıldığım programlarda şarkı söylememi istiyorlar ama sesim kötü. Son dönemde şan dersi almaya başladım. Yakın zamanda Türkçe bir şarkı söylemek istiyorum.

12- Türkçe’yi iyi konuşuyorsunuz. Dil dersi aldınız mı

- Türkçe’yi iyi konuşuyorsunuz. Dil dersi aldınız mı?

Dil dersi hiç almadım. Kulaktan duyduklarımla konuşuyorum. En büyük şansım çok dizi senaryosu okumam oldu. Bazen yabancı olduğuma inanmıyorlar.

13- İlk projeden itibaren hep başrol olarak izleyici karşısına çıktınız. Bu bir avantaj mı

- İlk projeden itibaren hep başrol olarak izleyici karşısına çıktınız. Bu bir avantaj mı?

Aslında bir avantaj değil. Hep başrol olmanızı bekliyorlar. Başrol olmadığınız zaman, ‘Başarısız mı oldu?’ diye düşünülüyor. Şöhret için bu işin içinde değilim. Oyunculuğu sevdiğim için yapıyorum.

14- Popülerlik hayatınızda bir şeyleri değiştirdi mi

- Popülerlik hayatınızda bir şeyleri değiştirdi mi?

Tabii ki değiştirdi. İnsanların sizi tanıması çok farklı bir his. 15 yaşına kadar çiftlikte büyüdüm. Orada kimseyi görmüyordum. İnsanlardan uzak yaşadım. Popülerliği sosyal sorumluluk projeleri için kullanmaya çalışıyorum.

15- Hüseyin Kara’yla evliliğiniz nasıl gidiyor

- Hüseyin Kara’yla evliliğiniz nasıl gidiyor?

Çok güzel gidiyor, nazar değmesin. 11 yıldır birlikteyiz.

16- Çocuk düşünüyor musunuz

- Çocuk düşünüyor musunuz?

Tabii ki istiyoruz ama şu an planlarımız arasında yok. Kariyerimin başındayım. Bir şey yaptığım zaman tüm konsantrasyonumu ona ayırmak istiyorum. Çocuğum olduğu zaman kendim bakmak istiyorum. Sercan Kısmet/Milliyet

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