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MagazinHadise'nin kabusundan yeni mektup! 'Ya hapse ya seninle evliliğe götürecek'
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• 26 Mart 2022 - 09:17 • Son Güncelleme:

Hadise'nin kabusundan yeni mektup! 'Ya hapse ya seninle evliliğe götürecek'

Şarkıcı Hadise'nin başı saplantılı hayranı ile dertte. Hadise, "Bana cinsel içerikli e-mailler atıyor. Beni takip ediyor, gittiğim yerleri ve giydiğim kıyafetleri biliyor" dediği kişiden şikayetçi olmuştu. 49 yaşındaki Ümit S.'ye 6 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Tacizci hayranı Ümit S., 3 bin 300 TL'lik adli para cezasına çarptırılmıştı. Hadise, aynı hayranının tacizlerini sürdürdüğünü ve kendisine bir mektup yazdığını belirterek yeniden şikayetçi oldu.

• 26 Mart 2022 - 09:17 • Son Güncelleme:
1Hadisenin kabusundan yeni mektup Ya hapse ya seninle evliliğe götürecek
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Hadise, geçtiğimiz yıllarda kendine posta yoluyla taciz içerikli mesajlar gönderen Ümit S. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Ümit S., huzur ve sükunu bozduğu gerekçesiyle 6 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanmış, aldığı ceza daha sonra idari para cezasına çevrilmişti.

2YİNE DAVA AÇILDI

YİNE DAVA AÇILDI

Hadise, aynı hayranının tacizlerini sürdürdüğünü, "Sevgili çiçeğim bu mektup beni ya hapse ya seninle evliliğe götürecek" şeklinde mektup yazdığını belirterek yeniden şikayetçi oldu.

3Hadisenin kabusundan yeni mektup Ya hapse ya seninle evliliğe götürecek

Ümit S. hakkında, 'tehdit, cinsel taciz ve huzur bozma' suçlarından dava açıldı.

4Hadisenin kabusundan yeni mektup Ya hapse ya seninle evliliğe götürecek

Öte yandan; Müzikteki başarısını özel hayatına da taşıyan sevilen şarkıcı Hadise, Dinçerler Ailesi'nin kalbini de kısa sürede fethetti. Mehmet Dinçerler ile geçtiğimiz hafta Göktürk'teki evinde evliliğe ilk adımı atan ünlü popçu, nişan öncesinde tüm çalışanlara gizlilik sözleşmesi imzalattı.

5Hadisenin kabusundan yeni mektup Ya hapse ya seninle evliliğe götürecek

Bu sayede nişan merasimindeki tüm detayları gizli tutan Hadise'ye nişanda ne takıldığı merak konusu oldu. Güzel popçuya evlilik teklifinde bulunurken Marisa Perry marka 3 milyon TL'lik bir yüzük takan damat, nişanda da kesenin ağzını açtı.

6Hadisenin kabusundan yeni mektup Ya hapse ya seninle evliliğe götürecek

Mehmet Dinçerler ile ailesi, Hadise'ye bu kez de 75 bin dolar yani yaklaşık 1 milyon 100 bin TL'lik pırlanta bir bilezik taktı. Dinçerler Ailesi'nin bir de pırlanta kolye taktığı güzel popçu, "Milyonluk gelin" dedirtti.

7Hadisenin kabusundan yeni mektup Ya hapse ya seninle evliliğe götürecek

Mehmet Dinçerler'in Hadise'ye aldığı yüzük, Dinçerler ailesine ait üç şirketin konkordato davasına damga vurdu. Şirketin ortağı amca Mehmet Dinçerler'in avukatı "40 bin dolarlık yüzük alacağına borcunu ödesin" dedi.

8Hadisenin kabusundan yeni mektup Ya hapse ya seninle evliliğe götürecek

Bazıları ise yüzüğün fiyatının 3 milyon TL olduğunu iddia etti. Öte yandan pop müziğin yıldız ismi Hadise, evlilik hayaline bir adım daha yaklaştı. Sevgilisi Mehmet Dinçerler'den ocak ayında evlilik teklifi alan 36 yaşındaki popçu, dün de aile arasındaki bir törenle nişanlandı.

9HİÇBİR DETAYI ATLAMADILAR

HİÇBİR DETAYI ATLAMADILAR

Babası Burhan Dinçerler, annesi Nezihe Dinçerler ve ablalarıyla birlikte Hadise'nin Göktürk'teki evine giden Mehmet Dinçerler, hiçbir detayı da atlamadı. İddialara göre; her şeyi Türk geleneklerine göre yapan Dinçerler, Hadise'yi Belçika'dan gelen annesi Gülnihal Açıkgöz'den istedi.

10Hadisenin kabusundan yeni mektup Ya hapse ya seninle evliliğe götürecek

Bu arada törenle ilgili her detayı büyük bir titizlikle hazırlatan güzel popçu, tüm çalışanlara da gizlilik anlaşması imzalattı. Anlaşmaya göre; hiçbir çalışan çok merak edilen bu özel günle ilgili sosyal medyada kesinlikle fotoğraf paylaşmayacak ve hiçbir bilgiyi dışarı sızdırmayacak.

11Hadisenin kabusundan yeni mektup Ya hapse ya seninle evliliğe götürecek

Bu kuralı ihlal eden olursa da Hadise, yüklü miktarda tazminat alma hakkını elinde bulunduracak.

12Hadisenin kabusundan yeni mektup Ya hapse ya seninle evliliğe götürecek

Ocak ayında Hadise'ye evlenme teklifi eden Mehmet Dinçerler, dün akşam ise ailesiyle birlikte kız istemeye gitti. Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz'ün bu tören için bir süre önce Belçika'dan İstanbul'a geldi.

13Hadisenin kabusundan yeni mektup Ya hapse ya seninle evliliğe götürecek

Geçen haftalarda da, önümüzdeki yaz nikah masasına oturacak olan Hadise'nin hamile olduğu iddia edilmişti.

14Hadisenin kabusundan yeni mektup Ya hapse ya seninle evliliğe götürecek

Şarkıcının hamile kaldığını öğrendikten sonra da düğün tarihini öne çektiği ileri sürüldü. Hamilelik iddiasının ardından 2. Sayfa programına özel açıklama yapan Hadise "Hamile değilim. Daha muhteşem gelinliğimi giyeceğim önce. Sonra Allah'ın izniyle inşallah" demişti.

15Hadisenin kabusundan yeni mektup Ya hapse ya seninle evliliğe götürecek

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