• 26 Mart 2022 - 09:17 • Son Güncelleme:
Hadise'nin kabusundan yeni mektup! 'Ya hapse ya seninle evliliğe götürecek'
Şarkıcı Hadise'nin başı saplantılı hayranı ile dertte. Hadise, "Bana cinsel içerikli e-mailler atıyor. Beni takip ediyor, gittiğim yerleri ve giydiğim kıyafetleri biliyor" dediği kişiden şikayetçi olmuştu. 49 yaşındaki Ümit S.'ye 6 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Tacizci hayranı Ümit S., 3 bin 300 TL'lik adli para cezasına çarptırılmıştı. Hadise, aynı hayranının tacizlerini sürdürdüğünü ve kendisine bir mektup yazdığını belirterek yeniden şikayetçi oldu.
• 26 Mart 2022 - 09:17 • Son Güncelleme:
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Hadise, geçtiğimiz yıllarda kendine posta yoluyla taciz içerikli mesajlar gönderen Ümit S. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Ümit S., huzur ve sükunu bozduğu gerekçesiyle 6 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanmış, aldığı ceza daha sonra idari para cezasına çevrilmişti.
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HİÇBİR DETAYI ATLAMADILAR
Babası Burhan Dinçerler, annesi Nezihe Dinçerler ve ablalarıyla birlikte Hadise'nin Göktürk'teki evine giden Mehmet Dinçerler, hiçbir detayı da atlamadı. İddialara göre; her şeyi Türk geleneklerine göre yapan Dinçerler, Hadise'yi Belçika'dan gelen annesi Gülnihal Açıkgöz'den istedi.
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