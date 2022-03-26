Kubilay Aka ile görüntülenmişti! Aslı Bekiroğlu aşk iddialarına son noktayı koydu

ESKİ AŞKINA GÖNDERME

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda "bir partide eski sevgilisi Çağrı Telkıvıran ve Biran Damla Yılmaz’ı görünce mekanı terk ettiği" haberleri hatırlatılınca ise Bekiroğlu, “Mekanı ben değil, beni görünce onlar terk etti. Ne diyeyim onlara da mutluluklar dilerim. Yalnızım ben de” ifadelerini kullanmıştı.