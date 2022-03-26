• 26 Mart 2022 - 09:53 • Son Güncelleme:
Kubilay Aka ile görüntülenmişti! Aslı Bekiroğlu aşk iddialarına son noktayı koydu
'Maske Kimsin Sen' yarışmasında birlikte yer aldığı meslektaşı Kubilay Aka ile görüntülenen ve aşk iddiası ardından Çağrı Telkıvıran ile ilişkisi biten Aslı Bekiroğlu, Bebek'te görüntülendi. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden genç oyuncu, Aka ile aşk iddialarına son noktayı koydu.
• 26 Mart 2022 - 09:53 • Son Güncelleme:
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Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Aslı Bekiroğlu, Bebek’te köpeği ile beraber yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı. Güzel oyuncu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
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ESKİ AŞKINA GÖNDERME
Öte yandan geçtiğimiz haftalarda "bir partide eski sevgilisi Çağrı Telkıvıran ve Biran Damla Yılmaz’ı görünce mekanı terk ettiği" haberleri hatırlatılınca ise Bekiroğlu, “Mekanı ben değil, beni görünce onlar terk etti. Ne diyeyim onlara da mutluluklar dilerim. Yalnızım ben de” ifadelerini kullanmıştı.
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