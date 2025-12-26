Zonguldak’ta 19 kaçak maden ocağı patlayıcılarla imha edildi

Kilimli ilçesinde polisin ve jandarmanın bir haftalık denetimlerinde toplam 19 kaçak maden ocağı tespit edildi. Yapılan denetimlerde kaçak ocaklarda kullanılan 64 metre uzunluğunda ray ele geçirildi. Kaçak maden ocaklarına ilişkin M.O. (64) ve H.A. (29) hakkında adli işlem başlatıldı. Denetimler sırasında E.A. (34) isimli sürücünün kullandığı kamyondaki 15 ton kaçak kömüre de el konulurken, 48 bin 600 lira trafik cezası uygulandı. Kaçak ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekipleri tarafından patlayıcı madde kullanılarak imha edildi.