GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemZonguldak’ta 19 kaçak maden ocağı patlayıcılarla imha edildi
HaberlerGündem Haberleri Zonguldak’ta 19 kaçak maden ocağı patlayıcılarla imha edildi

Zonguldak’ta 19 kaçak maden ocağı patlayıcılarla imha edildi

26.12.2025 - 20:38Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,(DHA)

Zonguldak’ta 19 kaçak maden ocağı patlayıcılarla imha edildi

Zonguldak'ta son bir haftada, polis ve jandarma denetimlerinde tespit edilen 19 kaçak maden ocağı patlayıcı madde kullanılarak imha edildi.

Kilimli ilçesinde polisin ve jandarmanın bir haftalık denetimlerinde toplam 19 kaçak maden ocağı tespit edildi. Yapılan denetimlerde kaçak ocaklarda kullanılan 64 metre uzunluğunda ray ele geçirildi. Kaçak maden ocaklarına ilişkin M.O. (64) ve H.A. (29) hakkında adli işlem başlatıldı. Denetimler sırasında E.A. (34) isimli sürücünün kullandığı kamyondaki 15 ton kaçak kömüre de el konulurken, 48 bin 600 lira trafik cezası uygulandı. Kaçak ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekipleri tarafından patlayıcı madde kullanılarak imha edildi.

Güncel Haberler

Zonguldak’ta 19 kaçak maden ocağı patlayıcılarla imha edildi
#Gündem

Zonguldak’ta 19 kaçak maden ocağı patlayıcılarla imha edildi

Seydikemer’de tuğla yüklü TIR yandı
#Gündem

Seydikemer’de tuğla yüklü TIR yandı

Lapa lapa kar ve dondurucu soğuklar geliyor! Meteoroloji uyardı, Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı: Anadolu'nun her noktasına kar düşecek
#Gündem

Lapa lapa kar ve dondurucu soğuklar geliyor! Meteoroloji uyardı, Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı: Anadolu'nun her noktasına kar düşecek