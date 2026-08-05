Meteoroloji il il açıkladı: Gök gürleyecek, sağanak yağış o bölgeleri vuracak!

5

Samsun: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 31

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 41