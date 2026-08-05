Meteoroloji il il açıkladı: Gök gürleyecek, sağanak yağış o bölgeleri vuracak!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu tahminini yayımladı. Yurdun kuzey kesimleri ile Akdeniz'in bazı bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege'de kuvvetli rüzgâr etkili olacak. İşte yağış beklenen bölgeler ve 5 Ağustos 2026 hava durumu raporu...
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 Ağustos 2026 hava durumu raporunu paylaştı. Rapora göre, yurdun kuzey kesimleri ile Akdeniz’in parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 33
İstanbul: Az bulutlu ve açık 32
İzmir: Az bulutlu ve açık 37
Adana: Az bulutlu ve açık 35
Antalya: Az bulutlu ve açık 32
Samsun: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 31
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 41