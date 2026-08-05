Kendine has aroması var, gezgin arıcıların kıymetlisi oldu: 250 kovan arısıyla 3 ton tamamen doğal Oltu balı üretecek!
Erzurum'un Oltu ilçesinde, zengin bitki örtüsü ve doğal florasıyla öne çıkan yaylalarda 2026 yılı bal sağım sezonu resmen başladı. İlçenin Bahçecik Mahallesi'nde, Kırdağ eteklerine kurduğu arılıkta üretim yapan 48 yaşındaki gezgin arıcı Hasan Demir, sezonun ilk bal sağımını gerçekleştirerek bereketli bir yıl dileğinde bulundu.
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Erzurum'un Oltu ilçesinde bal hasadı sezonu başladı. Oltulu arı yetiştiricisi Hasan Demir, bu yılın ilk bal sağımını gerçekleştirerek sezonun bereketli geçmesini temenni etti.
Oltu'nun Bahçecik Mahallesi'nde, Kırdağ eteklerinde kurduğu arılıkta üretim yapan 48 yaşındaki Hasan Demir, sezonun ilk balını almanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.
Yaklaşık 250 kovan arıyla üretim yapan Demir, bu sezon yaklaşık 3 ton doğal bal elde etmeyi hedeflediklerini belirtti. Arıcılık faaliyetlerini yıl boyunca sürdüren Demir, kış aylarında arılarını Aydın'a götürdüğünü, ilkbaharın gelmesiyle birlikte yeniden Oltu'ya getirerek üretime devam ettiğini ifade etti.
Mesleği babasından öğrendiğini dile getiren Demir, babasının vefatının ardından 2011 yılından bu yana arıcılığı tek başına sürdürdüğünü söyledi.
Arıcılığın yalnızca bir meslek değil, aynı zamanda büyük bir tutku olduğunu vurgulayan Demir, şunları kaydetti: "Arıcılık bir sevdadır. Herkes doğada üç ay boyunca tek başına kalamaz, kalsa da sıkılır. Ben ise işimi büyük bir aşkla yapıyorum. En büyük amacım vatandaşlarımıza tamamen doğal ve kaliteli bal üretmek."
Doğal florası ve zengin bitki örtüsüyle öne çıkan Oltu yaylalarında üretilen balın, kendine has aroması ve kalitesiyle bölge ekonomisine önemli katkı sağlaması bekleniyor. Bu yıl hasat döneminin verimli geçmesiyle birlikte üreticilerin yüzü gülerken, doğal Oltu balının da sofralardaki yerini alması hedefleniyor.