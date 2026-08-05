SON DAKİKA: MEB LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2026 LGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI | e-Okul ve meb.gov.tr LGS Tercih Sonuçları Sorgulama, Lise Yerleştirme Sonuçları Açıklandı mı, Saat Kaçta Açıklanacak? T.C. Kimlik No ile Sonuç Sorgulama
LGS tercih sonuçları açıklandı mı? 2026 LGS lise yerleştirme sonuçları ne zaman duyurulacak? Öğrenciler yerleştikleri liseyi nasıl öğrenebilir? e-Okul ve MEB sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ile sonuç sorgulama nasıl yapılır? LGS tercih sonuçları, boş kontenjanlar, nakil başvuruları ve lise yerleştirme sürecine ilişkin tüm detaylar öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. İşte 2026 LGS tercih sonuçlarıyla ilgili merak edilenler...
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Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında tercih sürecini tamamlayan yüz binlerce öğrenci ve veli, gözünü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanacak yerleştirme sonuçlarına çevirdi. "LGS tercih sonuçları açıklandı mı?", "Hangi liseye yerleştim?", "LGS sonuçları nereden öğrenilir?", "e-Okul sonuç ekranı açıldı mı?" soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Tercih döneminin sona ermesinin ardından başlayan değerlendirme sürecinde öğrenciler, hayalini kurdukları liseye yerleşip yerleşemediklerini öğrenmek için resmi açıklamayı bekliyor. Lise yerleştirme sonuçlarının duyurulmasıyla birlikte boş kontenjanlar ve nakil takvimi de netleşecek.
LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI
2026 LGS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Tercih işlemlerini tamamlayan öğrenciler, yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte hangi liseye kabul edildiklerini öğrenebilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı lise yerleştirme sonuçlarını ve boş kontenjan bilgilerini 5 Ağustos 2026 (bugün) saat 10:00'da açıkladı.
2026 LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS tercih maratonunun tamamlanmasının ardından öğrencilerin en çok araştırdığı konu sonuç tarihi oldu.
2026 yılı yerleştirme takvimine göre:
Tercih işlemleri: 13 Temmuz - 27 Temmuz 2026
Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar: 5 Ağustos 2026
Birinci nakil başvuruları: 5-7 Ağustos 2026
Birinci nakil sonuçları: 10 Ağustos 2026
İkinci nakil başvuruları: 10-12 Ağustos 2026
İkinci nakil sonuçları: 14 Ağustos 2026
LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?
LGS yerleştirme sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın meb.gov.tr sonuç sistemleri üzerinden ve e-okul sisteminden erişime açılacak.
SONUÇLARI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
Öğrenciler sonuçlarını sorgularken;
T.C. kimlik numarası,
Öğrenci bilgileri,
Sistem tarafından talep edilen doğrulama bilgileri ile giriş yapabilecek.
Sonuç ekranında öğrencinin yerleştiği okul, yerleştirme türü ve ilgili yerleştirme bilgileri görüntülenebilecek.
LGS SONUÇLARI AÇIKLANDIKTAN SONRA NE OLACAK?
Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından ilk tercihinde istediği okula yerleşemeyen öğrenciler için nakil süreci başlayacak.
Nakil dönemlerinde öğrenciler boş kalan kontenjanlar doğrultusunda yeniden tercih yapabilecek. Böylece ilk yerleştirmede istediği sonuca ulaşamayan adaylar farklı okullara geçiş fırsatı elde edecek.
BOŞ KONTENJANLAR NE ZAMAN İLAN EDİLECEK?
LGS kapsamında merkezi ve yerel yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından boş kalan okul kontenjanları da aynı gün yayımlanacak.
Öğrenciler nakil tercihlerini yaparken bu kontenjan bilgilerini dikkate alabilecek.
LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARINDA HANGİ BİLGİLER BULUNACAK?
Yerleştirme ekranında genel olarak şu bilgiler yer alacak:
Yerleşilen lise
Okul türü
Yerleştirme şekli
Nakil hakkı bilgileri
Kontenjan durumu
Yerleştirme açıklamaları
Bu bilgiler doğrultusunda öğrenciler eğitim hayatlarının yeni dönemine ilişkin ilk adımı atmış olacak.
Milli Eğitim Bakanlığı açıklamasında şu bilgileri verdi;
13-27 Temmuz 2026 tarihleri arasında 1 milyon 29 bin 595 öğrenci, merkezî sınav ve yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için tercihte bulundu. Böylece ilk yerleştirmede öğrencilerin yüzde 93,56'sı tercihlerine yerleşti.
SINAVLA ÖĞRENCİ ALAN OKULLARDA DOLULUK ORANI YÜZDE 95,76
Sınavla öğrenci alan okullar için açılan 198 bin 905 kontenjanın 190 bin 473'ü öğrenciler tarafından tercih edildi ve yerleştirme oranı yüzde 95,76 oldu.
YEREL YERLEŞTİRMEDE ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 94,53'Ü, İLK ÜÇ TERCİHİNDEN BİRİNE YERLEŞTİ
Merkezî yerleştirme tercihinde bulunan öğrencilerin yüzde 89,84'ü ilk beş tercihinden birine yerleşti.
Yerel yerleştirme tercihinde bulunan öğrencilerin yarısından fazlası ilk tercihine yerleşirken öğrencilerin yüzde 94,53'ü ise ilk üç tercihinden birine yerleşti.
KENDİ İLLERİNDE YERLEŞME ORANI YÜZDE 92,93
2026 yılı merkezî sınav sonuçlarına göre yüzde 5'lik dilimdeki öğrencilerin kendi ilinde bir okula yerleşme oranı yüzde 89,06, tüm öğrencilerin ise kendi illerindeki okullara yerleşme oranı ise yüzde 92,93 oldu.
ÜST DİLİMDE YER ALAN ÖĞRENCİLER FARKLI OKUL VE İLLERE DENGELİ ŞEKİLDE DAĞILDI
2026 yılında yüzde 5'lik dilimdeki öğrenciler 81 ildeki 760 okula, yüzde 10'luk dilimdeki öğrenciler ise 81 ildeki 1193 okula yerleşti.
YERLEŞTİRMEYE ESAS NAKİL İŞLEMLERİ İKİ DÖNEMDE YAPILACAK
Sınavla ve yerel yerleştirme kapsamında açık kalan kontenjanlara yerleştirmeye esas nakil işlemleri, iki dönem hâlinde yapılacak. Yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler de nakil talebinde bulunabilecek.
Her iki yerleştirmeye esas nakil döneminde de merkezî sınav puanıyla öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.
Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek suretiyle en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.
NAKİL SÜRECİ
Yerleştirmeye esas 1. nakil için tercihler 5-7 Ağustos tarihleri arasında yapılacak ve 1. nakil sonuçları 10 Ağustos'ta açıklanacak.
İkinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos tarihleri arasında alınacak ve sonuçlar 14 Ağustos'ta ilan edilecek.
17-26 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.
Okul ve kurumlar, yatılılık başvurularını 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında alacak. 4 Eylül'de ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.