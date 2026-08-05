Erzurum'da atıl araziler üretime kazandırılıyor! Bakliyat üretiminde yeni dönem başladı

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Saha kontrolleri ve çiftçi buluşmalarına ilişkin Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "TAKE Projesi kapsamında ilimizde ürün çeşitliliğini artırmak ve bakliyat üretimini yaygınlaştırmak için temin edilen mercimek tohumluklarının kullanıldığı üretim alanlarını kontrol ederek, üreticilerimizle görüştük. Kentimizdeki tarımsal potansiyeli en üst seviyeye çıkarmak ve çiftçilerimizin yerli üretimle kazançlarını artırmak adına sahada teknik destek sağlamaya ve üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bakanlığımızca uygulanan TAKE Projesi kapsamında 2026 yılında İlimizde yürütülen Domates Hıyar Üretimini Geliştirme Projesi ile temin edilen fidelerin kullanıldığı üretim alanlarında kontrollerimizi yapıyoruz."Bölgede yürütülen bu destek projeleri sayesinde hem tarım arazilerinin daha etkin kullanılması hem de Erzurum'un bakliyat üretim rekoltesinde üst sıralara tırmanması hedefleniyor.