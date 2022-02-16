Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 13 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Teröristlerin taciz ve saldırı girişimleri cezasız kalmıyor! Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG’li teröristi daha başarılı bir operasyon ile etkisiz hâle getirdi." denildi.

Teröristlerin taciz ve saldırı girişimleri cezasız kalmıyor!



Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG’li teröristi daha başarılı bir operasyon ile etkisiz hâle getirdi. pic.twitter.com/aRaWrkg9eZ — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 16, 2022