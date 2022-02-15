DEAŞ itirafçısına 2 yıl 11 ay hapis!

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin geçen yıl 27 Aralık'ta yaptığı operasyonda terör örgütü DEAŞ saflarında yer aldığı iddia edilen Suriye uyruklu Halid A., gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada örgütsel bazı dökümanlar ele geçirildi. Aynı zamanda DEAŞ bayrağı önünde çekilmiş bir de fotoğrafı tespit edildi. Nöbetçi mahklemeye sevk edilen Halid A., tutuklanarak cezaevine konuldu. Hakkında, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan dava açıldı.

Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Halid A. ile avukatı Özge Küçükyazı hazır bulundu. Etkin pişmanlık kapsamında ifade veren sanık Halid A., DEAŞ saflarında yer almadığını ancak başka bir cephede Esad rejimine karşı savaştığını söyledi. Sanık Halid A., "2013-2014 yıllarında Esad'a karşı bir cepheye katıldım. Çıkan bir çatışmada sol ayağımdan yaralandım. 20 gün Suriye'de tedavi oldum. Ardından daha iyi tedavi olmak için Türkiye'ye geldim. Kayseri'de ayağımdan bir kaç ameliyat oldum. 'Abu tayyip' kod adını kullanıyordum. Bir ay kadar silahlı eğitim aldım. 6 şarjör ve bir adet el bombası zimmetlediler. Mevzilerde nöbet tutttum. Bildiğim her şeyi anlattım" ifadelerine yer verdi.

Mahkeme heyeti, sanık Halid A.'yı, 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan önce 7 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ardından 'etkin pişmanlık' kapsamında cezasını 2 yıl 11 aya düşürdü ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliyesine hükmetti.