15 Şubat 2022 Süper Loto çekiliş sonucu belli oldu! İşte Süper Loto'da kazandıran numaralar

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı.

15 ŞUBAT SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Bu haftanın ilk Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21:30'da düzenlendi. Çekiliş millipiyangoonline.com ve millipiyango TV Youtube kanalından canlı olarak aktarıldı. Kazandıran numaralar; 9-13-22-35-37-59 oldu. Açıklanan sonuçlara göre 6 bilen çıkmadı ve 8.398.040,61 TL devretti.