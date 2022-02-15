15 Şubat 2022 Süper Loto çekiliş sonucu belli oldu! İşte Süper Loto'da kazandıran numaralar
Süper Loto'da merakla beklenen çekiliş sonucu belli oldu. Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenlenen Süper Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da yapıldı. Süper Loto'da büyük ikramiye 8 milyon 398 bin 40 TL...
15.02.2022 - 22:50 |
Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı.
15 ŞUBAT SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Bu haftanın ilk Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21:30'da düzenlendi. Çekiliş millipiyangoonline.com ve millipiyango TV Youtube kanalından canlı olarak aktarıldı. Kazandıran numaralar; 9-13-22-35-37-59 oldu. Açıklanan sonuçlara göre 6 bilen çıkmadı ve 8.398.040,61 TL devretti.