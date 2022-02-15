°
Şehir seçiniz
    BİST2.0381.81EURO15.470.16USD13.600.05ALTIN810.52-0.91
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    YaşamBağcılar'da 4 aracın karıştığı zincirleme kaza!
    HaberlerYaşam Haberleri Bağcılar'da 4 aracın karıştığı zincirleme kaza!
    ABONE OL

    Bağcılar'da 4 aracın karıştığı zincirleme kaza!

    Bağcılar Basın Ekspres yolunda 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada bir sürücü yaralandı.

    15.02.2022 - 23:01 | | İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL, ( DHA)
    Bağcılar'da 4 aracın karıştığı zincirleme kaza!

     

    Kaza, saat 19.30'da Basın Ekspres yolu Bağcılar mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil, önünde başka otomobile çarptı. 4 otomobilin birbirine girdiği zincirleme kazada bir sürücü yaralandı. Arkadaşlarının yardımıyla araçtan çıkarılan yaralı gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polis kazaya ilişkin çalışma başlattı.

    15 Şubat 2022 Süper Loto çekiliş sonucu belli oldu! İşte Süper Loto'da kazandıran numaralar
    İlgili Haber
    15 Şubat 2022 Süper Loto çekiliş sonucu belli oldu! İşte Süper Loto'da kazandıran numaralar
    İngiltere Kraliyet ailesinde mahkeme dışı anlaşma! 'Acı çektiğini kabul ediyor'
    İlgili Haber
    İngiltere Kraliyet ailesinde mahkeme dışı anlaşma! 'Acı çektiğini kabul ediyor'
    AK Partili hukukçu milletvekilleri 'kripto varlıkları' görüşecek!
    İlgili Haber
    AK Partili hukukçu milletvekilleri 'kripto varlıkları' görüşecek!

    GÜNCEL HABERLER

    Okul müdürü 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçuyla tutuklandı! 'Öğrenciler için tehlikeli'

    Okul müdürü 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçuyla tutuklandı! 'Öğrenciler için tehlikeli'

    AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal kalp krizi geçirdi!

    AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal kalp krizi geçirdi!

    Ukrayna Savunma Bakanlığı'na siber saldırı!

    Ukrayna Savunma Bakanlığı'na siber saldırı!

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Okul müdürü 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçuyla tutuklandı! 'Öğrenciler için tehlikeli'

    Okul müdürü 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçuyla tutuklandı! 'Öğrenciler için tehlikeli'

    Sıradaki Haber
    Ukrayna Savunma Bakanlığı'na siber saldırı!

    Ukrayna Savunma Bakanlığı'na siber saldırı!

    Sıradaki Haber
    15 Şubat 2022 Süper Loto çekiliş sonucu belli oldu! İşte Süper Loto'da kazandıran numaralar

    15 Şubat 2022 Süper Loto çekiliş sonucu belli oldu! İşte Süper Loto'da kazandıran numaralar

    Sıradaki Haber
    Karabük Üniversitesi en az lise mezunu sözleşmeli personel alacak! İşte başvuru şartları!

    Karabük Üniversitesi en az lise mezunu sözleşmeli personel alacak! İşte başvuru şartları!

    Sıradaki Haber