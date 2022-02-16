AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal kalp krizi geçirdi!

AK Partili Fetani Battal, saat 13.00 sıralarında TBMM'deki odasında fenalaştı. Çalışanların haber vermesi üzerine Battal'a ilk müdahaleyi Meclis Hastanesi’nde görev yapan doktorlar yaptı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Battal, ilk müdahalesinin ardından çağrılan ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Battal'ın ameliyata alındığı belirtildi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, kalp krizi geçiren Bayburt Milletvekili Fetani Battal’ı tedavi gördüğü Güven Hastanesi’nde ziyaret ederek, doktorlardan sağlık durumu hakkında bilgi aldı. TBMM Başkanı Şentop, Battal’ın eşi Handan Battal’a geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

TURAN: YOĞUN BAKIMDA TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR, DURUMU STABİL

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, TBMM Genel Kurulu’nda AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal’ın durumu hakkında bilgi paylaştı. Turan, Battal’ın ameliyattan çıktığını belirterek, “3 damarı açıldı. Şu an yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Durumu stabil. Vekilimize acil şifalar diliyoruz” dedi.

MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül, Battal’a acil şifalar temennisinde bulunarak, “Ameliyattan bu şekilde çıkmasına memnuniyetimizi belirtmek istiyoruz. Ailesine ve AK parti camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” ifadelerini kullandı.