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Amasya'da kadın girişimcilerden dev adım: Katkısız el yapımı çikolatayla markalaşıyorlar!

21.10.2026 - 10:12Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Amasya’da evlerinde yemek ve unlu mamuller üreterek sosyal medya kanalları üzerinden satış yapan becerikli kadın girişimcilere yönelik dev bir gelişim adımı atıldı. "Mutfağını Markaya Dönüştür" başlıklı gastronomi gelişim programı kapsamında düzenlenen profesyonel el yapımı çikolata eğitimiyle, ev üreticisi kadınların bilgi, beceri ve ürün kalitelerini artırarak sürdürülebilir girişimciliğe adım atmaları hedeflendi. Katkı maddesiz, doğal ve el emeği çikolata yapımının püf noktalarını öğrenen Amasyalı kadınlar, mutfaklarını tescilli markalara dönüştürmeye hazırlanıyor.

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1Amasya'da kadın girişimcilerden dev adım: Katkısız el yapımı çikolatayla markalaşıyorlar!

Amasya'da evlerinde yemek ve unlu mamuller üretip sosyal medyada satış yapan kadınlara yönelik çikolata eğitimi düzenlendi. 'Mutfağını markaya dönüştür' başlıklı eğitimde bilgi ve becerilerinin gelişmesine katkı sağlanacak kadınların ürünlerini markalaştırarak ekonomik değere dönüştürmeleri ile sürdürülebilir girişimcilik faaliyetlerinin desteklenmesi hedefleniyor. Birbirinden lezzetli ve gıda katkı maddesi bulunmayan el yapımı çikolataların hazırlanmasındaki püf noktaların öğretildiği eğitimin devamının geleceği açıklandı.

2Amasya'da kadın girişimcilerden dev adım: Katkısız el yapımı çikolatayla markalaşıyorlar!

"MUTFAĞINI MARKAYA DÖNÜŞTÜR"

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (OKA) sağladığı teknik destekle Amasya Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, Amasya Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Amasya Turizm Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen "Mutfağını markaya dönüştür" başlıklı kadınlar için gastronomi gelişim programına evlerinde yemek ve unlu mamuller üretip sosyal medya aracılığıyla pazarlanmasını sağlayan 14 kadın katıldı. Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu aşçılık bölümü mutfağında gerçekleştirilen programda profesyonel çikolata üretimi, temel gastronomi, gıda hijyeni, ürün standardizasyonu, dijital satış, markalaşma, maliyet hesaplama ve fiyatlandırma, gıda üretim izinleri ile yasal süreçler alanlarında eğitimler verildi.Eğitimlerde bilgilerini paylaşan Dr. Öğretim Üyesi Seda Nur Keskin, "Katılımcılarımızın çoğu sosyal medyada ve mutfakta aktif bireyler. Bu durum öğrenme sürecini daha çok kolaylaştırdı. Eğitimlerde gıda katkı maddesi bulunmayan el yapımı ürünlerin yapım aşamaları uygulamalı şekilde aktarıldı. Bu eğitim sonrası kendi işyerlerini açabilir yada evde el emeği çikolata yapabilirler" dedi.

3Amasya'da kadın girişimcilerden dev adım: Katkısız el yapımı çikolatayla markalaşıyorlar!

"TÜRKLER ÇİKOLATAYI ÇOK SEVİYOR"

Çikolatanın hammaddesi kakao çekirdeklerinin Türkiye'de yetişmediğini anlatan Keskin, "Türkler çikolatayı ve tatlıyı çok seviyor. Çikolatayı sevmeyen yoktur. Çünkü vücuttaki mutluluk hormonu olarak bilinen serotonin hormonunu yükseltiyor. Eğitimlere katılanlardan mutsuz olanı da hiç görmedim" diye konuştu.

4Amasya'da kadın girişimcilerden dev adım: Katkısız el yapımı çikolatayla markalaşıyorlar!

"ÇİKOLATA ÇEŞİTLERİNİ ÖĞRENME FIRSATI YAKALADIK"

Eğitime ablasıyla birlikte katılan Esma Çalışkan, "Eğitim keyifli geçti. Çok mutlu olduk. Birçok çikolata çeşidini üretip öğrenme fırsatı yakaladık. Evde üretimler yaparak sipariş çıkarmayı düşünüyorum" diye konuştu. Sosyal medya aracılığıyla siparişler alıp pazarlayan Emine Akyıldız da, eğitimin kendilerini geliştirmeleri açısından faydaları olduğunu söyledi.

5Amasya'da kadın girişimcilerden dev adım: Katkısız el yapımı çikolatayla markalaşıyorlar!

"TALEP VAR, EĞİTİMLERİN ARKASI GELECEK"

Katılımcıların belirlenmesinde sosyal medyayı aktif şekilde kullananlara öncelik verdiklerine değinen Amasya Turizm Derneği Başkanı Hicabi Bağçuvan ise "Talep var. Eğitimlerin arkası gelecek. Merak etmesinler. Onlar için de kurslar düzenleyeceğiz" şeklinde konuştu.

6Amasya'da kadın girişimcilerden dev adım: Katkısız el yapımı çikolatayla markalaşıyorlar!
7Amasya'da kadın girişimcilerden dev adım: Katkısız el yapımı çikolatayla markalaşıyorlar!

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