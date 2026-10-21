Amasya'da kadın girişimcilerden dev adım: Katkısız el yapımı çikolatayla markalaşıyorlar!

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Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (OKA) sağladığı teknik destekle Amasya Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, Amasya Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Amasya Turizm Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen "Mutfağını markaya dönüştür" başlıklı kadınlar için gastronomi gelişim programına evlerinde yemek ve unlu mamuller üretip sosyal medya aracılığıyla pazarlanmasını sağlayan 14 kadın katıldı. Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu aşçılık bölümü mutfağında gerçekleştirilen programda profesyonel çikolata üretimi, temel gastronomi, gıda hijyeni, ürün standardizasyonu, dijital satış, markalaşma, maliyet hesaplama ve fiyatlandırma, gıda üretim izinleri ile yasal süreçler alanlarında eğitimler verildi.Eğitimlerde bilgilerini paylaşan Dr. Öğretim Üyesi Seda Nur Keskin, "Katılımcılarımızın çoğu sosyal medyada ve mutfakta aktif bireyler. Bu durum öğrenme sürecini daha çok kolaylaştırdı. Eğitimlerde gıda katkı maddesi bulunmayan el yapımı ürünlerin yapım aşamaları uygulamalı şekilde aktarıldı. Bu eğitim sonrası kendi işyerlerini açabilir yada evde el emeği çikolata yapabilirler" dedi.