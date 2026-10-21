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Hatay'da zeytin hasadı öncesi kritik uyarı: Asit seviyesinin yükselmemesi için bunları sakın yapmayın!

21.10.2026 - 09:39Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Hatay İl Tarım ve Orman Müdürü Abdurrahman Türkmen, bölgenin en önemli stratejik tarım ürünlerinin başında gelen zeytin ve zeytinyağı sezonunda sıkım tesislerini ziyaret etti. Ziyaret kapsamında zeytinyağı fabrikalarındaki üretim aşamalarını detaylıca inceleyen Türkmen, zeytin üreticileri ve işletme sahipleriyle bir araya geldi. Sofraların ve ekonominin baş tacı olan zeytinyağında asit oranını düşürmek ve aromatik kaliteyi en üst seviyeye çıkarmak amacıyla doğru hasat, taşıma ve muhafaza kurallarının altını çizdi.

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1Hatay'da zeytin hasadı öncesi kritik uyarı: Asit seviyesinin yükselmemesi için bunları sakın yapmayın!

Hatay İl Tarım ve Orman Müdürü Abdurrahman Türkmen, zeytinyağı sıkım işletmesindeki çalışmaları inceledi ve zeytinyağı üretiminde doğru hasat, taşıma ve muhafaza koşullarının önemine dikkat çekti.

2Hatay'da zeytin hasadı öncesi kritik uyarı: Asit seviyesinin yükselmemesi için bunları sakın yapmayın!

Ziyaret kapsamında üreticilerle bir araya gelen Türkmen, zeytinyağının kalitesini etkileyen unsurlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Hasat sırasında ve sıkım öncesinde zeytinlerin kızışmasının önlenmesi gerektiğini belirten Türkmen, ürünlerin kasalarda taşınması ve hasat edilen zeytinlerin uzun süre bekletilmeden sıkıma alınmasının önemini vurguladı.

3Hatay'da zeytin hasadı öncesi kritik uyarı: Asit seviyesinin yükselmemesi için bunları sakın yapmayın!

Hasat ve taşıma sürecinde uygun koşulların sağlanmasının zeytinyağı kalitesinin korunmasına katkı sunduğunu kaydeden Türkmen, üreticilerin hasattan sıkıma kadar her aşamada gerekli özeni göstermesi gerektiğini ifade etti.

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