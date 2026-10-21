Tralleis Antik Kenti sanatla yeşerdi: Uluslararası Mitoloji Film Festivali'ne yoğun ilgi

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile UNESCO Türkiye Milli Komisyonu’nun katkılarıyla gerçekleştirilen IV. Uluslararası Mitoloji Film Festivali’nin Efeler programı, kentin kültür ve sanat yaşamına renk kattı. İlk gün Nevzat Biçer Konferans Salonu’nda düzenlenen film gösterimleri ve çocuklara yönelik atölye çalışmalarının ardından festivalin ikinci gününde adres, Aydın’ın en önemli tarihi miraslarından Tralleis Antik Kenti oldu. Antik kentin eşsiz atmosferinde gerçekleştirilen dans gösterileri, mitoloji söyleşileri ve konserler, geçmişin izlerini günümüzün sanat anlayışıyla buluşturdu.



Festivalin ikinci gün programına Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin’in yanı sıra Yeni Parti Efeler İlçe Başkanı Kaan Erçetin, Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muhammet Ali Künkcü, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Tralleis Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Murat Çekilmez, Efeler Kent Konseyi Başkanı Gülsevil Ergünoğlu, Türk Kadınlar Konseyi Derneği Aydın Şube Başkanı Şükran Çağlar, Türk Kadınlar Konseyi Derneği Efeler Şube Başkanı Tülay Atıgan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Aydın’ın yanı sıra Türkiye’nin farklı şehirlerinden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden gelen konukların da ilgi gösterdiği festival, kültürler arasında kurduğu bağ ve tarihi mekânlara kazandırdığı hareketlilikle dikkat çekti.



Festivalde katılımcılara seslenen Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Tralleis Antik Kenti’nin Türkiye’nin en önemli tarihi yerleşim alanlarından biri olduğunu ifade etti. Kazı çalışmalarında büyük emek veren Prof. Dr. Murat Çekilmez’e teşekkür eden Başkan Yetişkin, gün yüzüne çıkarılan tarihi yapıların ve mozaiklerin bölgenin sahip olduğu kültürel mirası gözler önüne serdiğini söyledi.

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Uluslararası Mitoloji Film Festivali’ne ev sahipliği yapmalarının temel amacının Efeler’in tarihi, doğal ve kültürel değerlerini sanat aracılığıyla daha görünür kılmak olduğunu belirten Başkan Yetişkin, Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir ve Gaziantep gibi şehirlerin yer aldığı festival rotasında Aydın’ın da bulunmasının önemine dikkat çekti.

Yetişkin, mitolojik hikâyelerle tarihi mekânların buluşmasının kentin tanıtımı açısından değerli olduğunu belirterek, bu tür organizasyonların Efeler’in kültür ve sanat kimliğini güçlendirdiğini, aynı zamanda turizmin gelişmesine katkı sunduğunu ifade etti.



Festivalin her geçen yıl daha da büyümesini arzuladıklarını belirten Yetişkin, gelecekte Tralleis Antik Kenti’nin çok daha kalabalık sanat etkinliklerine ev sahipliği yapmasını temenni ederek, kültürel mirasın korunması, tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılması için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.



Festivalin Kurucu Direktörü Gülşah Elikbank konuşmasında, mitolojinin yalnızca geçmişte kalmış hikâyelerden oluşmadığını, farklı toplumlarda ve kültürlerde yaşamaya devam ettiğini vurguladı. Elikbank, mitolojik anlatıların zaman içerisinde dönüşerek insanlığın ortak hafızasında varlığını sürdürdüğünü dile getirdi. mBu yıl dördüncüsü düzenlenen festivalin altı farklı resmi rotada gerçekleştirildiğini hatırlatan Elikbank, Efeler’in festival açısından özel bir yere sahip olduğunu belirtti. Elikbank, gelecek yıllarda da Efeler’de yeni programlarla sanatseverlerle buluşmayı arzuladıklarını söyledi.

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Festivalin en dikkat çekici etkinliklerinden biri Kore Yelpaze Dansı Gösterisi oldu. Geleneksel Kore kültürünün zarafetini yansıtan gösteri, renkli kostümler, uyumlu hareketler ve etkileyici sahne performansıyla izleyicilerden büyük alkış aldı.



Gösterinin ardından sanatçılara çiçek takdim eden Aydın Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Muhammet Ali Künkcü, antik kentin gelecekte Efes Antik Kenti gibi uluslararası ölçekte tanınan ve ziyaret edilen bir merkez haline gelmesini arzuladıklarını söyledi. Bu hedefe ulaşılmasında kültür ve sanat organizasyonlarının önemli bir rol oynadığını belirten Künkcü, festivale ev sahipliği yapan Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin’e ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.



Festivalin bir diğer önemli etkinliği ise Türk ve Kore Mitolojisi Söyleşisi oldu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Kore Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı öğretim görevlileri Seungup Hwang ve Eun Hye Park ile Merve Kahraman Özdemir ve Festival Kurucu Direktörü Gülşah Elikbank’ın katıldığı söyleşi, sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.



Söyleşide Türk ve Kore mitolojilerinde yer alan anlatılar, kültürel semboller, geleneksel inanışlar ve toplumların ortak hafızasında yer edinen hikâyeler ele alındı. Farklı coğrafyalarda ortaya çıkan mitolojik anlatıların insanlık tarihindeki yeri değerlendirilirken kültürler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar üzerinde duruldu.



Festivalin ikinci gününde müzik de tarihi atmosferle buluştu. Sanatçılar Esra Yıldırım ve Altay Bağcı, "Telden Dile, Dilden Ruha - Türk Mitolojisi" adlı konserleriyle izleyicilerin karşısına çıktı. Türk mitolojisinin zengin anlatı dünyasını müzikle buluşturan konser, Tralleis Antik Kenti’nin tarihi dokusunda etkileyici anlara sahne oldu. Sanatçıların performansı katılımcılar tarafından beğeniyle takip edildi. Başkan Yetişkin’in öncülüğünde düzenlenen organizasyon, Efeler’i sanatın, tarihin ve kültürün buluşma noktalarından biri haline getirme hedefinin önemli örneklerinden biri oldu. İki gün boyunca dolu dolu geçen festival, katılımcıların hafızasında güzel hatıralar bırakarak sona erdi.



