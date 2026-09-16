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Yozgat'ta dolu ve gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu

16.09.2026 - 21:48Güncellenme Tarihi:

Kaynak: YOZGAT (İHA)

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından akşam saatlerinde şiddetini artıran gök gürültülü sağanak yağış, Boğazlıyan'da yer yer dolu yağışına dönüştü. Aniden bastıran dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

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Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde dolu yağışı etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından akşam saatlerinde şiddetini artıran gök gürültülü sağanak yağış, Boğazlıyan'da yer yer dolu yağışına dönüştü. Aniden bastıran dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

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Yağış ve fırtına nedeniyle ilçede elektrik kesintileri meydana geldi. Yetkililer; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi muhtemel olumsuzluklara karşı vatandaşların saat 23.59'a kadar dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

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