Yozgat'ta dolu ve gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu

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Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde dolu yağışı etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından akşam saatlerinde şiddetini artıran gök gürültülü sağanak yağış, Boğazlıyan'da yer yer dolu yağışına dönüştü. Aniden bastıran dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

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Yağış ve fırtına nedeniyle ilçede elektrik kesintileri meydana geldi. Yetkililer; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi muhtemel olumsuzluklara karşı vatandaşların saat 23.59'a kadar dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.