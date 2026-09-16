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Şerit ihlali yapan silobas karşı yönden gelen otomobile çarpmaktan son anda kurtuldu

16.09.2026 - 20:48Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Haber: Musa KESKİN/DÜZCE,(DHA)

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Düzce’de hatalı sollama yaparak şerit ihlali yapan silobas, karşı yönden gelen otomobile çarpmaktan son anda kurtuldu. O anlar araç içi kameraya yansıdı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Düzce-Yığılca karayolu İğneler mevkisinde meydana geldi. Düzce istikametine giden silobas, hatalı sollama yaparak karşı yönden gelen otomobilin şeridine girdi.

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Yığılca istikametine giden otomobil, karşıdan gelen silobasa çarpmaktan son anda kurtuldu. O anlar araç içi kameraya yansıdı. (DHA)

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