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17 yaşındaki kızlarını zincire vurdular! Acımasız anne ve baba tutuklandı

16.09.2026 - 21:28Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

17 yaşındaki kızlarını zincire vurdular! Acımasız anne ve baba tutuklandı

Zonguldak'ta 17 yaşındaki kızlarını darbederek zincirlendiği iddiasıyla gözaltına alınan anne ve baba tutuklandı. 4 kardeş koruma altına alınırken, baba adliye önünde gazetecilere, "Kızını dövmeyen dizini döver" dedi.

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Edinilen bilgiye göre, Elvanpazarcık beldesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 17 yaşındaki S.T.'nin babası Selahattin T. tarafından darbedilerek zincirlendiği ihbarı üzerine jandarma ekipleri olay yerine hareket etti. Eve gelen ekipler genç kızı zincire bağlanmış, elleri de kelepçeli halde buldu. Ekiplerce genç kız bulunduğu yerden kurtarılırken annesi Sevil T. ile babası Selahattin T. gözaltına alındı.

Anne ve baba, jandarmadaki işlemlerinin ardından Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Gazetecilerin "Kızınızı siz mi zincirlediniz?" sorusuna baba Selahattin T. "Kızını dövmeyen dizini döver" derken annesi Sevil T. ise suçlamaları reddetti.

17 yaşındaki kızlarını zincire vurdular Acımasız anne ve baba tutuklandı

Anne ve babanın adliyedeki işlemleri sürerken S.T.'nin diğer kardeşlerinin de darbedildiğini beyan etmesi üzerine 5, 11 ve 14 yaşlarındaki diğer kardeşlerle birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

Anne Sevil T. ile baba Selahattin T., kızları S.T.'ye yönelik "kişiyi hürriyetinden yoksun" kılma suçlamalarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Anne Sevil T.'nin mahkemede de suçlamaları kabul etmediği öğrenilirken babası Selahattin T.'nin kızının psikolojik sorunları olduğunu; kendine zarar verme şüphesiyle zincire bağladığını söylediği öne sürüldü.

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