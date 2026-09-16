Otomobil fındık makinesi ve biçerdövere çarpıp takla attı

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Kaza, Kocaali-Karasu yolu Küçük Karasu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 OF 4685 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan fındık makinesi ile biçerdövere çarptı.

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Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil takla attı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerce araçtan çıkarılan yaralı, yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.