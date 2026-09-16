Tunceli'nin birçok noktasından görülen ışık hüzmesi kamerada
16.09.2026 - 23:10Güncellenme Tarihi:
Tunceli’de akşam saatlerinde kentin birçok noktasından görülen ışık hüzmesi, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
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Akşam saatlerinde Tunceli semalarında ışık hüzmesi belirdi. Kentin birçok noktasından görülen ışık, kısa sürede gökyüzünde belirgin bir parlaklık oluşturdu.
Bu sırada Tunceli-Pülümür kara yolunda seyir halindeki araçta bulunan Çağlar Kahraman, gökyüzündeki ışığı fark ederek cep telefonu kamerasıyla kaydetti.