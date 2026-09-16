Hasat sürüyor! İlk sırada bu badem var

Datça’da tarımsal üretimin önemli ürünlerinden bademde hasat mesaisi sürüyor. İlçede yaklaşık 13 bin 300 dekar alanda yetiştirilen bademlerin toplanmaya başladığı bahçelerde üreticiler yoğun çalışma yürütüyor. Hasadın devam ettiği badem bahçelerini ziyaret eden Datça Kaymakamı Murat Atıcı, üreticilerle bir araya gelerek çalışmaları yerinde inceledi. Üreticilerle sohbet eden Atıcı, sezonla ilgili değerlendirme ve beklentileri dinledi.

Datça’da meyve veren yaklaşık 303 bin badem ağacının bulunduğu ve yıllık badem üretiminin yaklaşık 3 bin 30 ton seviyesinde olduğu belirtildi. İlçede yetiştirilen badem çeşitleri arasında ise Sıra Bademi ilk sırada yer alıyor. Datça’daki üretimin yaklaşık yüzde 60-65’ini Sıra Bademi oluştururken, Akbadem yüzde 20-25, Nurlu Badem ise yüzde 15-20 oranında üretimde yer alıyor. Kaymakam Atıcı’ya badem hasadı ziyareti sırasında Datça İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Sevim ile Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Yaşar Dursun eşlik etti.