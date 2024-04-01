Yolcularla tartışıp hakaret eden şoför otobüsü terk etti

Olay, öğle saatlerinde Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Emek-Atatürk Caddesi hattında yolcu taşıyan, BURULAŞ'a ait 16 M 00127 plakalı, 8/L numaralı özel halk otobüsü şoförü, iddiaya göre durakta inmek isteyen bir yolcuya kapıyı açmadı.

Bunun üzerine yolcular ile şoför arasında tartışma çıktı. Şoför, kendisine tepki gösteren yolculara hakaret etti, o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Bir süre sonra, yol kenarına çektiği otobüsten inen şoför, küfrederek uzaklaştı. O anlar da kameraya yansıdı. (DHA)