GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Haberler Gündem Haberleri Yolcularla tartışıp hakaret eden şoför otobüsü terk etti
ABONE OL

Yolcularla tartışıp hakaret eden şoför otobüsü terk etti

Bursa'da yolcular ile tartışıp, hakaret eden otobüs şoförü, daha sonra yol kenarına çektiği araçtan inip uzaklaştı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

01.04.2024 - 16:01 | | Abdulselam UĞUR/BURSA, (DHA)
Yolcularla tartışıp hakaret eden şoför otobüsü terk etti

Olay, öğle saatlerinde Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Emek-Atatürk Caddesi hattında yolcu taşıyan, BURULAŞ'a ait 16 M 00127 plakalı, 8/L numaralı özel halk otobüsü şoförü, iddiaya göre durakta inmek isteyen bir yolcuya kapıyı açmadı.

Yolcularla tartışıp hakaret eden şoför otobüsü terk etti

Bunun üzerine yolcular ile şoför arasında tartışma çıktı. Şoför, kendisine tepki gösteren yolculara hakaret etti, o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Bir süre sonra, yol kenarına çektiği otobüsten inen şoför, küfrederek uzaklaştı. O anlar da kameraya yansıdı. (DHA)

GÜNCEL HABERLER

Memur maaşları ile ilgili yeni açıklama! Bakanlık duyurdu, sözleşmeli kamu personelini de kapsıyor

Memur maaşları ile ilgili yeni açıklama! Bakanlık duyurdu, sözleşmeli kamu personelini de kapsıyor
Yolcularla tartışıp hakaret eden şoför otobüsü terk etti

Yolcularla tartışıp hakaret eden şoför otobüsü terk etti
Kontrollü yıkım, kontrolden çıktı!

Kontrollü yıkım, kontrolden çıktı!