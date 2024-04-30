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MSB: 5 terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. MSB, "En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." dedi.

30.04.2024 - 15:12 |
MSB: 5 terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

HAVA HAREKATI DÜZENLENDİ

MSB'den yapılan açıklamada "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadelerine yer verildi.

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