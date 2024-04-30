Motosiklet kaza yaptı! Saniye saniye kask kamerasına yakalandı

İstanbul'un Zeytinburnu İlçesinin Maltepe mevki Edirnekapı İstikametinde bulunan D-100 Karayolu'nda bir motosiklet sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybedip ilerleyen başka motosiklete çarptı.

KASK KAMERASI KAYDETTİ

Kaza, D-100 Karayolu Maltepe mevki Edirnekapı İstikametinde meydana geldi. Bir motosiklet sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybedip önünde ilerleyen başka bir motosiklete çarptı. Kazanın etkisi ile çarpan motosiklet sürücüsü yola savruldu. Yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralanırken kaza anı başka bir motosikletlinin kask kamerası saniye saniye kaydetti.