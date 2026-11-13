Dondurucu soğuklar Ahlat'ı vurdu! Üreticiler zor durumda: Binlerce dekarlık alanda patates ve fasulye tarlada kaldı

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Birkaç gün önce yağan karla birlikte etkili olan aşırı soğuklar nedeniyle patateslerimizin bir kısmı toprak altında dondu. Bundan sonra hava şartları düzelmiş olsa bile topraktan çıkaracağımız patateslerin bize bir faydası olmayacak. Ürünler artık çürümeye başlayacak".