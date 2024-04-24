Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı Peters, İstanbul'da şantiyeyi ziyaret etti!

Yeni Zelanda getirilen sismik izolatörler, Kadıköy'de kentsel dönüşüm kapsamında yapılan binada kullanıldı. Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters de şantiyede incelemelerde bulundu.

KAUÇUK İZOLATÖRLERİN KULLANILDIĞI ŞANTİYE ZİYARETİ

Peters'e kentsel dönüşümü yapan firmanın yetkilileri de eşlik etti. Peters'in ziyareti ve sismik izolatörlerin kullanımı hakkında konuşan yüksek inşaat ve deprem mühendisi Deprem İzolasyon Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Emre Özcanlı, "Çanakkale'deki anma törenlerine katılacak, aynı zamanda da bu projede Türkiye'nin ilk izolatörlü kentsel dönüşüm projesini ziyaret etti. Çünkü kullanılan ürünler, Yeni Zelandalı şirketin 1976 yılında icat ettiği kauçuk izolatörlerdir. Bu sebeple burayı ziyaret etti" dedi