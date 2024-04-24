GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Haberler Gündem Haberleri Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı Peters, İstanbul'da şantiyeyi ziyaret etti!

Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı Peters, İstanbul'da şantiyeyi ziyaret etti!

İstanbul'un Kadıköy İlçesinde bulunan inşaatı ziyaret eden Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters, ülkesinden ithal edilen sismik izolatörlerin ilk defa kullanıldığı Kadıköy'deki binanın şantiyesini ziyaret etti.

24.04.2024 - 14:13 | | DHA
Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı Peters, İstanbul'da şantiyeyi ziyaret etti!

 

Yeni Zelanda getirilen sismik izolatörler, Kadıköy'de kentsel dönüşüm kapsamında yapılan binada kullanıldı. Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters de şantiyede incelemelerde bulundu.

KAUÇUK İZOLATÖRLERİN KULLANILDIĞI ŞANTİYE ZİYARETİ

Peters'e kentsel dönüşümü yapan firmanın yetkilileri de eşlik etti. Peters'in ziyareti ve sismik izolatörlerin kullanımı hakkında konuşan yüksek inşaat ve deprem mühendisi Deprem İzolasyon Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Emre Özcanlı, "Çanakkale'deki anma törenlerine katılacak, aynı zamanda da bu projede Türkiye'nin ilk izolatörlü kentsel dönüşüm projesini ziyaret etti. Çünkü kullanılan ürünler, Yeni Zelandalı şirketin 1976 yılında icat ettiği kauçuk izolatörlerdir. Bu sebeple burayı ziyaret etti" dedi

GÜNCEL HABERLER

Dışişleri'nden 1915 olayları açıklaması: Tek taraflı açıklamaları reddediyoruz

Dışişleri'nden 1915 olayları açıklaması: Tek taraflı açıklamaları reddediyoruz
Markette hırsızlık oldu! Şüpheli bıçaklayarak öldürdü, adliyeye sevk edildi

Markette hırsızlık oldu! Şüpheli bıçaklayarak öldürdü, adliyeye sevk edildi
0 faizli kredi fırsatı: Paralar anında hesaplarda! Bankalar tek tek duyurdu

0 faizli kredi fırsatı: Paralar anında hesaplarda! Bankalar tek tek duyurdu