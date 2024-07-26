Ev yapımı sucuk tarifi! Kasap sucuk nasıl yapılır? İşte ev yapımı kasap sucuk tarifi!

Kurban Bayramı kurbanların kesildiği, sofraların kurulduğu tüm ailenin birayaya geldiği yılın en güzel zamanıdır. Birlik beraberliğin kuvvetlendiği bayramlar aynı zamanda hem ibadetin hem de daynaışmanın en güzel örneğidir. Kurban etleri hazırlanıyor, dağıtılıyor ve farklı şekillerde değerlendiriliyor. Kurban etini değerlendirmenin bir yolu da kasap sucuk yapmak. Kurban etinden kasap sucuk yapabilir, kahvaltı sofralarınızı ve pikniklerinizi şenlendirebilirsiniz. Biz de kurban etinden kasap sucuk yapmanın püf noktalarını sizin için derledik. Peki, Kasap sucuk nasıl yapılır? İşte Kurban etinden kasap sucuk tarifi ve yapılışı...

EV YAPIMI KASAP SUCUK TARİFİ

Malzemeler

500 gr dana kıyma

500 gr kuzu kıyma

10 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı tuz

3 yemek kaşığı kırmızı toz biber

1 yemek kaşığı kırmızı pul biber

1 tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı yenibahar

1 tatlı kaşığı karabiber

4 adet kurutulmuş dana bağırsağı

EV YAPIMI KASAP SUCUK NASIL YAPILIR?

Sarımsakların kabuklarını soyun. Üzerine hafif tuz ilave ederek havanda dövün. Tüm baharatları ve tuzu bir kabın içine alın ve karıştırın. Derin bir kabın içine etleri alın. Üzerine dövülmüş sarımsakları ve baharat karışımını ilave ederek 20-25 dakika kadar yoğurun. Ardından üzerini streç filme sararak buzdolabında 1 gün dinlendirin. Terbiye olmuş eti kıyma makinesinin sucuk yapma aparatını kullanarak çekin. Ardından bir huni ya da orta kalınlıkta plastik bir boru yardımıyla hazırladığınız eti kurutulmuş dana bağırsaklarının içine doldurun. Hava kabarcıklarının oluşmamasına özen gösterin. Her iki uç noktasında da boşluklar bırakın. Boşluk bıraktığınız kısımları kıvırın ve uçlarını birbirine bağlayın. Elde ettiğiniz sucukları kalın bir ipe dizin. Güneş alan bir yerde hava sıcaklığına bağlı olarak 3 ila 7 gün arasında bekletin. Eğer hava kabarcıkları oluşmuşsa onları iğne batırarak söndürün. Dinlenen sucuklarınızın üzerindeki tabakayı çıkararak afiyetle tüketin.

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