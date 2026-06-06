Çankırı’da gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! Ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara dikkat

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeye göre, kent genelinde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği bildirildi.

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Açıklamada, özellikle yağış anında açık alanlarda bulunulmaması, su baskını riski bulunan bölgelerde tedbir alınması ve sürücülerin trafikte dikkatli seyretmesi konusunda vatandaşlar uyarıldı.