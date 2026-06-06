GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemÇankırı’da gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! Ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara dikkat
HaberlerGündem Haberleri Çankırı’da gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! Ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara dikkat

Çankırı’da gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! Ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara dikkat

06.06.2026 - 01:33Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ÇANKIRI (İHA)

Çankırı’da gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! Ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara dikkat

Çankırı’da beklenen gök gürültülü sağanak yağış sebebiyle vatandaşlar ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı uyarıldı.

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeye göre, kent genelinde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği bildirildi.

İLGİLİ HABER

Aniden bastıran sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı
Aniden bastıran sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı

Açıklamada, özellikle yağış anında açık alanlarda bulunulmaması, su baskını riski bulunan bölgelerde tedbir alınması ve sürücülerin trafikte dikkatli seyretmesi konusunda vatandaşlar uyarıldı.

İLGİLİ HABER

Toprak kayması ihtimaline karşı bir ev tahliye edildi
Toprak kayması ihtimaline karşı bir ev tahliye edildi

Güncel Haberler

Çankırı’da gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! Ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara dikkat
#Gündem

Çankırı’da gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! Ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara dikkat

Reyhanlı'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı
#Gündem

Reyhanlı'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

Sarıkılçık çeltiğinin ekimine başlandı! Yüzde 17 şeker oranına sahip şeker hastaları büyük ilgi gösteriyor
#Gündem

Sarıkılçık çeltiğinin ekimine başlandı! Yüzde 17 şeker oranına sahip şeker hastaları büyük ilgi gösteriyor