Toprak kayması ihtimaline karşı bir ev tahliye edildi

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Olay, Bilecik merkez Cumhuriyet Mahallesi Meltem Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde bir ev yapımı için temel çalışmasına başlayan bir inşaat firması çalışması sırasında bir toprak kayması yaşandı.

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Olay yerine hemen zabıta ekipleri yönlendirilirken, ekipleri alanda incelemeler yaptı. Yaşanan kayma sonucu Kırklar 2 Sokak üzerine bulunan evde bir zarar meydana gelmezken, muhtemel bir büyük kayma sonucu evin yıkılma riskine karşı zabıta ekiplerince tek katlı müstakil ev boşaltıldı.