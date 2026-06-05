GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemToprak kayması ihtimaline karşı bir ev tahliye edildi
HaberlerGündem Haberleri Toprak kayması ihtimaline karşı bir ev tahliye edildi

Toprak kayması ihtimaline karşı bir ev tahliye edildi

05.06.2026 - 23:15Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BİLECİK (İHA)

Toprak kayması ihtimaline karşı bir ev tahliye edildi

Bilecik'te temel kazısı yapılan bir inşaat alanı kenarında bulunan tek katlı müstakil ev toprak kayması tehlikesine karşı tahliye edildi.

Haberin Devamı

Olay, Bilecik merkez Cumhuriyet Mahallesi Meltem Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde bir ev yapımı için temel çalışmasına başlayan bir inşaat firması çalışması sırasında bir toprak kayması yaşandı.

İLGİLİ HABER

Karadeniz'de Türk balıkçı teknesine saldırı; 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
Karadeniz'de Türk balıkçı teknesine saldırı; 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Haberin Devamı

Olay yerine hemen zabıta ekipleri yönlendirilirken, ekipleri alanda incelemeler yaptı. Yaşanan kayma sonucu Kırklar 2 Sokak üzerine bulunan evde bir zarar meydana gelmezken, muhtemel bir büyük kayma sonucu evin yıkılma riskine karşı zabıta ekiplerince tek katlı müstakil ev boşaltıldı.

İLGİLİ HABER

Kuvvetli sağanak Çankırı’da etkili oldu fabrikayı su bastı
Kuvvetli sağanak Çankırı’da etkili oldu fabrikayı su bastı

Güncel Haberler

Gezintiye çıkan kardeşlerin anne ayı ve yavruları ile sohbeti gülümsetti
#Gündem

Gezintiye çıkan kardeşlerin anne ayı ve yavruları ile sohbeti gülümsetti

Kötü koku korkunç olayı ortaya çıkardı: Babasının cenazesiyle 2 gün aynı evde yaşadı
#Gündem

Kötü koku korkunç olayı ortaya çıkardı: Babasının cenazesiyle 2 gün aynı evde yaşadı

Polisi telefon dolandırıcısı zannetti: Görüntülü arayalım biz dolandırıcı değiliz
#Gündem

Polisi telefon dolandırıcısı zannetti: Görüntülü arayalım biz dolandırıcı değiliz