Tibet çanakları eşliğinde gün batımı: Efeler’de bu akşam doğa ve huzur buluşuyor

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Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin öncülüğünde hayata geçirilen çalışma kapsamında, Efeler sakinleri doğayla iç içe, sağlıklı bir akşamda buluşmaya hazırlanıyor. Efeler Belediyesi tarafından düzenlenecek olan "Açık Hava Yoga Etkinliği" ilçenin açık hava etkinlik merkezi olan Pınarbaşı Mesire Alanı’nda gerçekleştirilecek. Bugün saat 19.00 ile 21.00 arasında düzenlenecek etkinlikte katılımcılar, gün batımının sakin atmosferinde hem zihinsel hem de fiziksel bir arınma deneyimi yaşayacak.

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Doğal bir ortamda spor ve meditasyon yapma imkanı sunan bu özel buluşma, geniş bir içerikle organize ediliyor. Etkinlik boyunca katılımcılara asana pratiği, nefes çalışması ve meditasyonun yanı sıra, sakinleştirici etkisiyle bilinen "Tibet çanakları ile ses meditasyonu" eşlik edecek. Katılmak isteyen vatandaşlar yalnızca kendi matlarını yanlarında getirmeleri yeterli olacak.

Başkan Yetişkin herkesi etkinliğe davet ederek "Günün yorgunluğunu ve stresini doğanın kucağında, hep birlikte atmak istiyoruz. Tüm hemşehrilerimizi bu akşam Pınarbaşı Mesire Alanı’nda gerçekleştireceğimiz açık hava yoga etkinliğimize, huzuru paylaşmaya davet ediyorum" dedi.