Amik Ovası'nda zamanla yarış başladı! Fiyatlar işçi maliyetini karşılamıyor: Ay sonuna kadar sürecek!

3

Sabah serinliğinin olduğu saat 05.00'te servis midibüsleriyle tarlalara giden işçiler ise saat 14.00'e kadar 1100 TL yevmiye için alın teri döküyor. Günlük 8 saat çalışan işçileri en fazla zorlayan etken ise aşırı sıcaklar oluyor.