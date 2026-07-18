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Amik Ovası'nda zamanla yarış başladı! Fiyatlar işçi maliyetini karşılamıyor: Ay sonuna kadar sürecek!

18.07.2026 - 11:00Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Ferhat DERVİŞOĞLU-Cuma Yunus YAŞATIR/REYHANLI (Hatay), (DHA)

Türkiye’nin tarım ambarlarından Hatay Amik Ovası’nda, salçalık ve yemeklik domates hasadı kavurucu sıcaklar altında başladı. Termometrelerin 35 dereceyi gösterdiği ovada, sabah saat 05.00’te tarlaya giren tarım işçileri, 1100 TL’lik günlük yevmiye için güneş altında adeta zamanla yarışıyor. Bu yıl ürün kalitesinin oldukça yüksek olduğunu belirten üreticiler ise domates fiyatlarının diğer sebzelere oranla düşük kalmasından dert yanıyor. İç piyasanın domates ihtiyacını karşılayan ovada, güncel kilo fiyatları 13-15 TL bandında seyrediyor.

1Amik Ovası'nda zamanla yarış başladı! Fiyatlar işçi maliyetini karşılamıyor: Ay sonuna kadar sürecek!

Hatay'ın Amik Ovası’nda domates hasadı yapan tarım işçileri, 35 derece sıcak altında çalışıyor.

2Amik Ovası'nda zamanla yarış başladı! Fiyatlar işçi maliyetini karşılamıyor: Ay sonuna kadar sürecek!

Türkiye'nin en verimli topraklarına sahip olan Amik Ovası'nda dikilen domateslerin hasadına başlandı. Amik Ovası’nda 35 derece sıcak altında hasadı yapılan domates, salçalık ve yemeklik olarak iç piyasaya dağıtılıyor.

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3Amik Ovası'nda zamanla yarış başladı! Fiyatlar işçi maliyetini karşılamıyor: Ay sonuna kadar sürecek!

Sabah serinliğinin olduğu saat 05.00'te servis midibüsleriyle tarlalara giden işçiler ise saat 14.00'e kadar 1100 TL yevmiye için alın teri döküyor. Günlük 8 saat çalışan işçileri en fazla zorlayan etken ise aşırı sıcaklar oluyor.

4Amik Ovası'nda zamanla yarış başladı! Fiyatlar işçi maliyetini karşılamıyor: Ay sonuna kadar sürecek!

Çalışmalarla ilgili bilgi veren işçibaşı Mehmet İşçimen, zor çalışma şartları nedeniyle işçi bulmakta zorlandıklarını söyledi. İşçimen, "Ovada çok işçiye ihtiyaç var. Aldıkları ücret yetersiz ama üretimi ve çiftçiyi de düşünmek lazım" dedi.

5Amik Ovası'nda zamanla yarış başladı! Fiyatlar işçi maliyetini karşılamıyor: Ay sonuna kadar sürecek!

Üretici Abdurrahman Alver, “Amik Ovası’nda sofralık ve salçalık domates üretiyoruz. Hasat ay sonuna kadar sürecek. Günlük, sebze hali veya şehir dışından gelen tüccarların talebine göre hasat ediyoruz.

6Amik Ovası'nda zamanla yarış başladı! Fiyatlar işçi maliyetini karşılamıyor: Ay sonuna kadar sürecek!

Bu yıl ürün kaliteli ancak domates fiyatları patates, soğan, kavuna göre düşük. Mahsul iyi, ürün kaliteli. Bugünlerde fiyatlar kilo başına 13-15 TL bandındadır” diye konuştu.