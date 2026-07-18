Belediye kendi üretiyor, vatandaşa ücretsiz dağıtıyor! Binlercesi köylere ulaştırılacak

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Köy ziyaretleri sırasında vatandaşlara ulaştırılan incir fidanlarının tamamını belediye olarak yetiştirdiklerini kaydeden Başkan Tetik; "Üreten, tasarruf eden ve kaynaklarını en verimli şekilde kullanan bir belediye anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hem kaliteli üretim yapıyor hem de kendi öz kaynaklarımızı en verimli şekilde değerlendiriyoruz" dedi.