Belediye kendi üretiyor, vatandaşa ücretsiz dağıtıyor! Binlercesi köylere ulaştırılacak
Dışarıdan tek bir tane bile satın alınmadı, tamamı belediye personeli tarafından üretildi. Fidanların köy ziyaretlerinde vatandaşlara tamamen ücretsiz olarak dağıtılacağı belirtildi.
Aydın'ın Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, belediyeye ait fidanlıkta incelemelerde bulunarak vatandaşlara dağıtılmak üzere hazırlanan incir fidanlarının üretim sürecini yerinde takip etti. Teknik personelden çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Tetik, belediyenin öz kaynaklarıyla yürütülen üretim faaliyetlerinin hem tasarruf sağladığını hem de kaliteli üretimi mümkün kıldığını ifade etti.
Nazilli Belediyesi tarafından vatandaşlara dağıtılacak incir fidanlarının tamamı, belediyeye ait fidanlıkta görev yapan teknik personel tarafından üretiliyor. Üretim süreci, sağlıklı ve verimli anaçlardan alınan çeliklerin hazırlanmasıyla başlarken, köklendirme, gelişim takibi, saksılama, bakım, sulama ve dağıtıma hazır hale getirilmesine kadar geçen tüm aşamalar belediye ekipleri tarafından titizlikle yürütülüyor.
Fidanlık ziyaretinde üretimin her aşamasını inceleyen Başkan Dr. Ertuğrul Tetik, belediyenin kendi imkânlarıyla gerçekleştirdiği bu çalışmanın hem üretim kapasitesini artırdığını hem de kamu kaynaklarının verimli kullanılmasına katkı sağladığını belirtti.
Köy ziyaretleri sırasında vatandaşlara ulaştırılan incir fidanlarının tamamını belediye olarak yetiştirdiklerini kaydeden Başkan Tetik; "Üreten, tasarruf eden ve kaynaklarını en verimli şekilde kullanan bir belediye anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hem kaliteli üretim yapıyor hem de kendi öz kaynaklarımızı en verimli şekilde değerlendiriyoruz" dedi.