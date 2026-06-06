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Reyhanlı'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

06.06.2026 - 01:15Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Cuma Yunus YAŞATIR/REYHANLI(Hatay),(DHA)

Reyhanlı'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

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Olay, gece saatlerinde Reyhanlı ilçesi Yeni Mahalle’de meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bir iş yerine tabancayla ateş açıldı. Bu sırada iş yerinde bulunan ismi öğrenilemeyen 1 kişi, açılan ateş sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Reyhanlı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Olayı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için harekete geçen, soruşturmaya devam ediyor.

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