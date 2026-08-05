Özelde yüksek maliyetli ameliyat, devlet hastanesinde malzeme ücretine yapılıyor

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Çenenin normalden farklı şekilde gelişmesi veya kaza, travma ve kırıklar nedeniyle çene yapısının bozulmasına bağlı oluşan deformitelerin tedavisinde hastalar, özel hastanelerde yüksek maliyetlerle karşı karşıya kalırken, Sakarya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde gerçekleştirilen ileri cerrahi müdahalelerle yalnızca kullanılan malzeme ücreti karşılığında tedavi olabiliyor. Çene deformitelerinden travma sonrası oluşan kırıklara, çene eklemindeki rahatsızlıklardan ileri düzey vakalara kadar birçok cerrahi işlem, teşekküllü ameliyathane ortamında uygulanıyor. Ağız, Diş ve Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı Abdüssamed Geyik, çene ve yüz bölgesindeki deformitelerin tedavisinde hastaya özel planlama yapıldığını belirterek, ameliyatların detaylı muayene ve analizlerin ardından gerçekleştirildiğini söyledi. Cerrahi müdahalelerin 3-4 saat sürebildiğini ve bu sebeple uygun ameliyathane şartları gerektiğini aktaran Geyik, söz konusu işlemlerin her klinikte gerçekleştirilemeyeceğini ifade etti.



"Hastamızın ideal görüntüsünü kazandırabiliyoruz"

Ağız Diş ve Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı Abdüssamed Geyik, "Hastamız bize başvuru yaptığında tam detaylı bir analiz yaptıktan sonra cerrahi planlamanın ardından ameliyata alabiliyoruz ve hastamızın ideal görüntüsünü kazandırabiliyoruz. Bu durum özel kliniklerde olma şansı yok çünkü ameliyathane ortamı olması gerekiyor ve 3-4 saat süren ameliyatlar. Bu tür ameliyatların teşekküllü hastanelerde olması gerekiyor. Detaylı bir muayene ve incelemeden sonra bu karar verilebiliyor. Dolayısıyla herkesin karar vereceği ve her yerde olabilecek bir işlem değil" dedi.







"Hastanın evrensel ideallere göre yüz hatlarını belirliyoruz"

Her adımın hastaya anlatıldığını belirten Geyik, "Öncelikle hastanın evrensel ideallere göre yüz hatlarını belirliyoruz bu sapmaları tanımladıktan sonra hastaya bilgi veriyoruz. Daha sonrasında da hasta isterse, uygun bulursa işlemlerimizi yapıyoruz. Tamamen doğal şekillerde hastanın fazlalık olan kemiğini çıkartıyoruz veya ekleme yapılacaksa kalçadan kemik alarak ekleme yapıyoruz. Yapay madde kullanmıyoruz sadece yapay denebilecek olan rehber plaklar ve onlarda kalıcı değil sadece ameliyat esnasında kullanılıyor ve sonrasında atılıyor" diye konuştu.



"Çene deformeleri sadece gelişimsel olmuyor"

Çene problemlerinin travmaya bağlı oluşabileceğini belirten Geyik, "Çene deformeleri sadece gelişimsel olmuyor travma neticesinde de çenede ve yüzde kırıklar oluşuyor ve bunlar bir deformite haline geliyor. Yakın zamanda yapılan bir ameliyatta hasta 2-3 ay yoğun bakımda kalmış kırık haliyle tabi hayati tehlikesi olduğu için kırık tedavisi yapılamamış. Daha sonrasında ise bize başvurduğunda deformitesi vardı, tedavisini anlatıp ameliyata aldık çok şükür şuanda hastamız taburcu oldu ve hayata devam ediyor" şeklinde konuştu.



"Özel hastanelerde yapılabiliyor ama çok yüksek maliyetlere"

Çene ameliyatlarının sadece kullanılan malzeme parasına yapıldığını aktaran Geyik, "Çene sesleri toplumun yüzde 80-90'ında var. Bunların bir kısmı normal olabilecek şeyler bir kısmı ise patolojik ve bunu biz hastaya ifade ediyoruz. Tedavilerde ise girişimsel olanlar ve ameliyatsız olanlar var genellikle de ameliyatsız olanları tercih edip onlarla işleme başlıyoruz. Bazı durumlarda da tedaviler yeterli gelmez ise cerrahi müdahaleler var; bazen diski kemiğe bağlıyoruz, bazen diski bölgeden çıkartmak gerekiyor, onun yerine karından yağ ekleyebiliyoruz. Daha da ileri bir durum ise hem diski hem de kemiği çıkartarak kişiye özel protezler ürettirerek o bölgeyi yapay protezle restore ediyoruz. Bu ameliyatlar, normalde özel hastanelerde yapılabiliyor ama çok yüksek maliyetlere, birçok hastayı zorlayabilecek rakamlara yapılabiliyor. Bizim kurumumuzda çok cüzi rakamlara sadece kullanılan malzeme parasına yapılıyor bu işlemler. Bu sebeple hastalar bize geldiklerinde çok cüzi miktarlara tedavilerini olabiliyorlar. Sakarya'da bu işlemleri yapan çene cerrahisi olarak tekiz, Türkiye'de ise sayılı kurumlardan birisiyiz" ifadelerini kullandı.